Bodrum’da son çare: Bizi bizden dinleyin komisyonu

“BU tarife çene yorar” demiştim geçenlerde...
Neden mi? Bodrum’da bir otelde, oda ve yemek dışında, iki kişilik plaj ücreti günlük bin, aylık 24 bin liraymış. Buna 4 sandalye ya da 3 şezlong, ikişer plaj havlusu, 2 kez sıcak-soğuk havlu servisi, meyve tabağı, yiyecek içecekte yüzde 10 indirim dahilmiş. Bu tarife için, ‘Gayet normal’, ‘Serbest piyasa ekonomisi’ diyenler oldu, ama çoğunluk doğal olarak aşırı buldu. ‘Kiminin şezlongu, çene yorar’ diyorum” diye devam etmiştim.
Efendim bu şezlong tarifesi konuşulurken ardından döner, ayran, pide fiyatları ardı ardına geldi. Ve Hürriyet’te Burak Coşan Bodrum ve Çeşme’de plaj kulübü ücretlerini, (içinde ne var, ne yok) gibi ayrıntılarıyla iletti.
YİYİP İÇİP YAKINIYORLAR
Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, sosyal medyada gördüğüm kadarıyla, bu haberlerden yakınmış haklı olarak. (Unutmamak gerek, bu tür yerlerde yiyip içenler, sonrasında tarifeleri bilmezmiş gibi ‘aşırı pahalı’ diye fiyatları paylaşıyor. Bu da doğaldır, haber olarak yansıyor medyaya.)
KRİZDEN DAHA TEHLİKELİ
Kocadon, “Bodrum çok pahalı” algısının ilçe esnafına büyük zarar verdiğini savunmuş: “Ekonomik kriz salgını coronavirüsten daha tehlikeli olmaya başladı. Bodrum otelcileri olarak 115 bin yatağımız, 80 bin sigortalı çalışanımız ve 20 binin üzerinde esnafımız var. Pandemi sürecinden nasıl kurtuluruz, kar etmeyi bırakın, nasıl ayakta kalırız diye düşünürken bir de ilçeye yönelik bu haberlerin acısını çekmeye başladık. En kısa zamanda Bodrum’daki yerel yönetim ve STK’larla bir araya gelerek, ilçemizi doğru tanıtmak, doğru bilgilerle ülkemize ve dünyaya duyurmak amacıyla bir komisyon kuracağız. Bu komisyon gerekirse her iki haftada bir ilçede olup bitenlerle ilgili doğru bilgileri kamuoyu ile paylaşacak.”
AYDINLATMAK İYİ GELEBİLİR
Sonuç olarak Bodrum’da her keseye yönelik yeme-içme yerleri vardır mutlaka. Haa dileyen gider o sözü edilen yerlerde dönere 350, pideye 150 lira verebilir... Ama fiyat tarifesi sormayıp bir de yakınırlarsa, çok doğru olmaz. Bunun dışında aynı pidenin, dönerin makul fiyata yeneceği yerler çoğunluktadır herhalde. Başkan Kocadon’un sözünü ettiği komisyon belki de dileyen üyelerinin fiyat tarifelerini, hizmet koşullarını kamuoyuna iletebilir, Bodrum sezonda böyle gündem olmaktan kurtulur, esnaf da işine bakar. Kolay gelsin!
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BİR TEREDDÜT
Çocuklar burayı
çok sevecek mi
KARABAĞLAR Belediyesi’nden bir haber: Nasrettin Hoca Projesi hızla tamamlanıyormuş. Başkan Muhittin Selvitopu, çalışmaları incelemiş, projenin bölgenin çehresini değiştireceğine dikkat çekmiş.
Çocukların burasını çok seveceğini vurgulayan Selvitopu, Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Teknoloji Kültür ve Sanat Merkezi’nin yanı başında Aqua Yaşam Yüzme Havuzları bulunduğunu, yakında Uzundere Gençlik Merkezi’nin yapımına başlayacaklarını belirterek, “Bölgenin çehresi hızla değişiyor. Karabağlar’ı öngördüğümüz gibi modern bir dokuya kavuşturuyoruz” demiş.
GERÇİ ÇEHREYİ DEĞİŞTİRDİ
Öncelikle Selvitopu’nun iyi niyetinden kuşkum yok. İzmir girişinde neden yapıldığına hep şaşırdığım o Nasrettin Hoca heykelini ne yapacağını ilk seçildiğinde o da bilemedi, sonra böyle bir formül bulundu. Dilerim çocuklar bu merkezin içini sever, doya doya yararlanır, güzel işler yapılır. Ama o heykelin dışını çocuklar sever mi bilemem.
BAŞKAN DE NEFES ALSIN
Haa, o merkez bölgenin çehresini değiştirecekmiş. Tamam da o heykel zaten bölgenin çehresini yapıldığı zaman değiştirdi. Çünkü kimse İzmir girişine böyle bir şeyin kondurulmasına akıl erdiremedi. Sonuç olarak yineliyorum, dilerim çocuklar heykelin içindeki merkezi çok sever, Başkan Selvitopu da rahat bir nefes alır...
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BİR UYARI VE DİLEK
Bugün ve yarın YKS var
veliler aman dikkat
BUGÜN VE YARIN YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) VAR. SINAVA GİRECEK HERKESE BAŞARI VE ÖZELLİKLE SAĞLIK DİLİYORUM. UMARIM VELİLER DE ÇOK DİKKATLİ OLUR, GEÇEN HAFTAKİ LGS’DEKİ GİBİ, ÜST ÜSTE GRUPLAŞMAZ, MİTİNG GÖRÜNTÜLERİ OLUŞTURMAZ.
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BİR ANIMSATMA
Unutmayalım İzmir’in
her yerinde maske zorunlu
MASKE TAKMAK ARTIK İZMİR GENELİNDE ZORUNLU. YANİ, “ŞU CADDEDE, BU BULVARDA ZORUNLU, SOKAKLARDA DEĞİL” BAHANELERİ SONA ERDİ. TAKMAYANA 900 LİRA CEZA VAR.
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BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: “Geçmiş veya gelecek yoktur; sadece sonsuz bir şimdi vardır. (James Joyce)
Bodrum’da son çare: Bizi bizden dinleyin komisyonu
“BU tarife çene yorar” demiştim geçenlerde...
Neden mi? Bodrum’da bir otelde, oda ve yemek dışında, iki kişilik plaj ücreti günlük bin, aylık 24 bin liraymış. Buna 4 sandalye ya da 3 şezlong, ikişer plaj havlusu, 2 kez sıcak-soğuk havlu servisi, meyve tabağı, yiyecek içecekte yüzde 10 indirim dahilmiş. Bu tarife için, ‘Gayet normal’, ‘Serbest piyasa ekonomisi’ diyenler oldu, ama çoğunluk doğal olarak aşırı buldu. ‘Kiminin şezlongu, çene yorar’ diyorum” diye devam etmiştim.
Efendim bu şezlong tarifesi konuşulurken ardından döner, ayran, pide fiyatları ardı ardına geldi. Ve Hürriyet’te Burak Coşan Bodrum ve Çeşme’de plaj kulübü ücretlerini, (içinde ne var, ne yok) gibi ayrıntılarıyla iletti.
YİYİP İÇİP YAKINIYORLAR
Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, sosyal medyada gördüğüm kadarıyla, bu haberlerden yakınmış haklı olarak. (Unutmamak gerek, bu tür yerlerde yiyip içenler, sonrasında tarifeleri bilmezmiş gibi ‘aşırı pahalı’ diye fiyatları paylaşıyor. Bu da doğaldır, haber olarak yansıyor medyaya.)
KRİZDEN DAHA TEHLİKELİ
Kocadon, “Bodrum çok pahalı” algısının ilçe esnafına büyük zarar verdiğini savunmuş: “Ekonomik kriz salgını coronavirüsten daha tehlikeli olmaya başladı. Bodrum otelcileri olarak 115 bin yatağımız, 80 bin sigortalı çalışanımız ve 20 binin üzerinde esnafımız var. Pandemi sürecinden nasıl kurtuluruz, kar etmeyi bırakın, nasıl ayakta kalırız diye düşünürken bir de ilçeye yönelik bu haberlerin acısını çekmeye başladık. En kısa zamanda Bodrum’daki yerel yönetim ve STK’larla bir araya gelerek, ilçemizi doğru tanıtmak, doğru bilgilerle ülkemize ve dünyaya duyurmak amacıyla bir komisyon kuracağız. Bu komisyon gerekirse her iki haftada bir ilçede olup bitenlerle ilgili doğru bilgileri kamuoyu ile paylaşacak.”
AYDINLATMAK İYİ GELEBİLİR
Sonuç olarak Bodrum’da her keseye yönelik yeme-içme yerleri vardır mutlaka. Haa dileyen gider o sözü edilen yerlerde dönere 350, pideye 150 lira verebilir... Ama fiyat tarifesi sormayıp bir de yakınırlarsa, çok doğru olmaz. Bunun dışında aynı pidenin, dönerin makul fiyata yeneceği yerler çoğunluktadır herhalde. Başkan Kocadon’un sözünü ettiği komisyon belki de dileyen üyelerinin fiyat tarifelerini, hizmet koşullarını kamuoyuna iletebilir, Bodrum sezonda böyle gündem olmaktan kurtulur, esnaf da işine bakar. Kolay gelsin!
-----
BİR TEREDDÜT
Çocuklar burayı
çok sevecek mi
KARABAĞLAR Belediyesi’nden bir haber: Nasrettin Hoca Projesi hızla tamamlanıyormuş. Başkan Muhittin Selvitopu, çalışmaları incelemiş, projenin bölgenin çehresini değiştireceğine dikkat çekmiş.
Çocukların burasını çok seveceğini vurgulayan Selvitopu, Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Teknoloji Kültür ve Sanat Merkezi’nin yanı başında Aqua Yaşam Yüzme Havuzları bulunduğunu, yakında Uzundere Gençlik Merkezi’nin yapımına başlayacaklarını belirterek, “Bölgenin çehresi hızla değişiyor. Karabağlar’ı öngördüğümüz gibi modern bir dokuya kavuşturuyoruz” demiş.
GERÇİ ÇEHREYİ DEĞİŞTİRDİ
Öncelikle Selvitopu’nun iyi niyetinden kuşkum yok. İzmir girişinde neden yapıldığına hep şaşırdığım o Nasrettin Hoca heykelini ne yapacağını ilk seçildiğinde o da bilemedi, sonra böyle bir formül bulundu. Dilerim çocuklar bu merkezin içini sever, doya doya yararlanır, güzel işler yapılır. Ama o heykelin dışını çocuklar sever mi bilemem.
BAŞKAN DE NEFES ALSIN
Haa, o merkez bölgenin çehresini değiştirecekmiş. Tamam da o heykel zaten bölgenin çehresini yapıldığı zaman değiştirdi. Çünkü kimse İzmir girişine böyle bir şeyin kondurulmasına akıl erdiremedi. Sonuç olarak yineliyorum, dilerim çocuklar heykelin içindeki merkezi çok sever, Başkan Selvitopu da rahat bir nefes alır...
-----
BİR UYARI VE DİLEK
Bugün ve yarın YKS var
veliler aman dikkat
BUGÜN VE YARIN YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) VAR. SINAVA GİRECEK HERKESE BAŞARI VE ÖZELLİKLE SAĞLIK DİLİYORUM. UMARIM VELİLER DE ÇOK DİKKATLİ OLUR, GEÇEN HAFTAKİ LGS’DEKİ GİBİ, ÜST ÜSTE GRUPLAŞMAZ, MİTİNG GÖRÜNTÜLERİ OLUŞTURMAZ.
-----
BİR ANIMSATMA
Unutmayalım İzmir’in
her yerinde maske zorunlu
MASKE TAKMAK ARTIK İZMİR GENELİNDE ZORUNLU. YANİ, “ŞU CADDEDE, BU BULVARDA ZORUNLU, SOKAKLARDA DEĞİL” BAHANELERİ SONA ERDİ. TAKMAYANA 900 LİRA CEZA VAR.
-----
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: “Geçmiş veya gelecek yoktur; sadece sonsuz bir şimdi vardır. (James Joyce)