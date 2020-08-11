Bodrum Bale Festivali’nin yeri antik tiyatro olmalı

BUGÜN biraz havamız değişsin, farklı bir konudan söz edelim.
Bodrum Uluslararası Bale Festivali’nin fikir babalarından, Ankara Devlet Balesi’nin emekli sanatçısı Oğuz Özlem’i bu etkinlik nedeniyle konuk edelim. Özlem, bu yıl salgın yüzünden iptal edilen etkinlikle ilgili görüşlerini paylaştı: “Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün Bodrum Uluslararası 18’inci Bale Festivali ile Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu’ndaki Müzik Festivali’nin iptal edilmesi çok doğru ve sağlıklı bir karardır.
SONRASI BİLE MUCİZE
Bu virüsün öldürücü olacak kadar bulaşma riski belki değil, kesin olarak sanatçılarına ve orada çalışanlarına üzüntü olacaktır. Onun içindir ki dünyada sanat faaliyetlerinin bilhassa bale gösterilerinin ABD, Rusya, Belçika, İspanya, İtalya ve Hollanda’da Ocak 2021 tarihine kadar sahnelerden uzak tutulması kararı alındı. Bu tarihten sonrası bile mucize.
TEHLİKENİN BÜYÜKLÜĞÜ
Sanatçıların çalışma yerleri, soyunma odaları ve sahnede nefes nefese yakın teması tehlikenin büyüklüğünü gösterir. Bu kurumlar Avrupa standartlarındaki sanatçılarıyla çok sesli repertuvar temsil ve festival zenginliğine sahiptir. Zamanımıza kadar yurdun dört bir köşesindeki insanlara temsilleriyle ‘bu güzellikler de varmış’ dedirtmiştir.
HER ZAMAN ÖNCÜ OLDULAR
Yüce Atatürk’ün medeniyet yolundaki yolculuğunun her zaman, her yerde öncüleri olmuşlardır. Çağdaş yaşantıda festivalleri ve etkinlikleriyle, özgün koku ve renkleriyle insanları birleştirip kaynaştıran coşkulu kültür ve sanat kurumlarıdır. Bu tip festivallerin çokluğu uluslararası platformlarda söz sahibi olmak için ayrıcalıktır. En büyük hedef sevgi ve ilgiyle, sahnenin tozuyla, aklın tecrübesi ile birleşip bir an evvel Avrupa Festivaller Birliği’ne girmektir. Bunun bizlere en büyük faydası maddi, manevi kazancıdır.
O HAZİNEDE DEVAM
Bu festival zamanımıza kadar Kale’nin tarihi atmosferinde o şirin küçük sahnesinde sergilenmesi büyük bale kampanilerinin gelmesini tabii ki zorlaştırıyordu. Ama ben inanıyorum genç, enerjik tutumuyla ve yaptıklarıyla kısa zamanda göze batan Bodrum’un yeni belediye başkanı, bundan sonra evrensel ve ulusal bir karar sonrasında bu festivalin yöredeki tarihin derinliklerindeki sanat ve kültür hazinelerinden biri olan Bodrum Antik Tiyatro’da devam etmesini isteyecektir.
ASPENDOS GÖRKEMİNDE
Jenerik güzellikteki bu karar Antalya da ki Aspendos Antik Tiyatrosu’nun sanat faaliyetinin görkeminde olacaktır. Homeros’un, ‘ebedi mavilikler ülkesi’ dediği Bodrum Antik Tiyatrosu’nun sessizliğini asırlar evvel, bizler de sizlere benzer tuluat kültür ve danslarla antik tiyatro da insanlarımıza keyif verdik.
HAZIR VE BEKLİYOR
Günbatımı rüzgarların esintisi, ‘18 senedir ben buradayım ve hazırım, sizi bekliyorum’ diyor. 2000 yılında bu festival fikrini ortaya attığım zaman en büyük arzum: ‘Bu başarı neden görücüye çıkmasın, neden bu gurur verici sanat olayı ikili anlaşmalar sonrasında komşu Yunanistan ve adalarında paylaşılmasın? Bu güzellik, dostluk ve hoşgörüyle neden beraber tüketilmesin?’ Cesaretle sorgulanan fikirler bir sonraki zaferle beraber, güzellikleri de beraberinde getirir. 2021 yılında mutluluk ve sağlıkla dolu sanatla buluşmak üzere. (E. Ankara Devlet Balesi Sanatçısı Oğuz Özlem)”
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BİR ALINTI
65 yıllık Bakkal Amca’dan
Didim’in anı ve gelenekleri
MURAT Kafadaroğlu’nun yazdığı, “1924 Yılında Yoran’ı Kuranların, Didimlilerin Kültürü” kitabı yayınlandı. Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği’nin yayınladığı kitapta, Didim’in yerel kültürünün unutulan anıları ve eski gelenekleri anlatılıyor.
DÜKKANI KAPATTI
Geçtiğimiz günlerde Didim’in en eski yerleşim bölgesi olan Apollon Tapınağı’na ev sahipliği yapan tarihi Yoran Köyü’ndeki, 65 yıllık bakkal dükkanını kapatan Murat Kafadaroğlu’nun anlatımıyla, Didim’in geçmişine yolculuk yapmak isteyenler kitabı mutlaka okumalı. Kitabı Didim Rumeliler Derneği’nden alabilirsiniz. (Didim’in Gündeminde Neler Var)
Bodrum Bale Festivali’nin yeri antik tiyatro olmalı
BUGÜN biraz havamız değişsin, farklı bir konudan söz edelim.
Bodrum Uluslararası Bale Festivali’nin fikir babalarından, Ankara Devlet Balesi’nin emekli sanatçısı Oğuz Özlem’i bu etkinlik nedeniyle konuk edelim. Özlem, bu yıl salgın yüzünden iptal edilen etkinlikle ilgili görüşlerini paylaştı: “Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün Bodrum Uluslararası 18’inci Bale Festivali ile Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu’ndaki Müzik Festivali’nin iptal edilmesi çok doğru ve sağlıklı bir karardır.
SONRASI BİLE MUCİZE
Bu virüsün öldürücü olacak kadar bulaşma riski belki değil, kesin olarak sanatçılarına ve orada çalışanlarına üzüntü olacaktır. Onun içindir ki dünyada sanat faaliyetlerinin bilhassa bale gösterilerinin ABD, Rusya, Belçika, İspanya, İtalya ve Hollanda’da Ocak 2021 tarihine kadar sahnelerden uzak tutulması kararı alındı. Bu tarihten sonrası bile mucize.
TEHLİKENİN BÜYÜKLÜĞÜ
Sanatçıların çalışma yerleri, soyunma odaları ve sahnede nefes nefese yakın teması tehlikenin büyüklüğünü gösterir. Bu kurumlar Avrupa standartlarındaki sanatçılarıyla çok sesli repertuvar temsil ve festival zenginliğine sahiptir. Zamanımıza kadar yurdun dört bir köşesindeki insanlara temsilleriyle ‘bu güzellikler de varmış’ dedirtmiştir.
HER ZAMAN ÖNCÜ OLDULAR
Yüce Atatürk’ün medeniyet yolundaki yolculuğunun her zaman, her yerde öncüleri olmuşlardır. Çağdaş yaşantıda festivalleri ve etkinlikleriyle, özgün koku ve renkleriyle insanları birleştirip kaynaştıran coşkulu kültür ve sanat kurumlarıdır. Bu tip festivallerin çokluğu uluslararası platformlarda söz sahibi olmak için ayrıcalıktır. En büyük hedef sevgi ve ilgiyle, sahnenin tozuyla, aklın tecrübesi ile birleşip bir an evvel Avrupa Festivaller Birliği’ne girmektir. Bunun bizlere en büyük faydası maddi, manevi kazancıdır.
O HAZİNEDE DEVAM
Bu festival zamanımıza kadar Kale’nin tarihi atmosferinde o şirin küçük sahnesinde sergilenmesi büyük bale kampanilerinin gelmesini tabii ki zorlaştırıyordu. Ama ben inanıyorum genç, enerjik tutumuyla ve yaptıklarıyla kısa zamanda göze batan Bodrum’un yeni belediye başkanı, bundan sonra evrensel ve ulusal bir karar sonrasında bu festivalin yöredeki tarihin derinliklerindeki sanat ve kültür hazinelerinden biri olan Bodrum Antik Tiyatro’da devam etmesini isteyecektir.
ASPENDOS GÖRKEMİNDE
Jenerik güzellikteki bu karar Antalya da ki Aspendos Antik Tiyatrosu’nun sanat faaliyetinin görkeminde olacaktır. Homeros’un, ‘ebedi mavilikler ülkesi’ dediği Bodrum Antik Tiyatrosu’nun sessizliğini asırlar evvel, bizler de sizlere benzer tuluat kültür ve danslarla antik tiyatro da insanlarımıza keyif verdik.
HAZIR VE BEKLİYOR
Günbatımı rüzgarların esintisi, ‘18 senedir ben buradayım ve hazırım, sizi bekliyorum’ diyor. 2000 yılında bu festival fikrini ortaya attığım zaman en büyük arzum: ‘Bu başarı neden görücüye çıkmasın, neden bu gurur verici sanat olayı ikili anlaşmalar sonrasında komşu Yunanistan ve adalarında paylaşılmasın? Bu güzellik, dostluk ve hoşgörüyle neden beraber tüketilmesin?’ Cesaretle sorgulanan fikirler bir sonraki zaferle beraber, güzellikleri de beraberinde getirir. 2021 yılında mutluluk ve sağlıkla dolu sanatla buluşmak üzere. (E. Ankara Devlet Balesi Sanatçısı Oğuz Özlem)”
-----
BİR ALINTI
65 yıllık Bakkal Amca’dan
Didim’in anı ve gelenekleri
MURAT Kafadaroğlu’nun yazdığı, “1924 Yılında Yoran’ı Kuranların, Didimlilerin Kültürü” kitabı yayınlandı. Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği’nin yayınladığı kitapta, Didim’in yerel kültürünün unutulan anıları ve eski gelenekleri anlatılıyor.
DÜKKANI KAPATTI
Geçtiğimiz günlerde Didim’in en eski yerleşim bölgesi olan Apollon Tapınağı’na ev sahipliği yapan tarihi Yoran Köyü’ndeki, 65 yıllık bakkal dükkanını kapatan Murat Kafadaroğlu’nun anlatımıyla, Didim’in geçmişine yolculuk yapmak isteyenler kitabı mutlaka okumalı. Kitabı Didim Rumeliler Derneği’nden alabilirsiniz. (Didim’in Gündeminde Neler Var)