Biraz moral kazanmak herkese çok iyi gelir

YEREL yönetimler, salgın illetinin de etkili olduğu olumsuz ekonomik koşullar yüzünden güç durumda kalan vatandaşlar için çeşitli yardım kampanyaları düzenliyor. Bugün iki örnek sunacağım. Çanakkale Belediyesi, su faturalarını ödemekte zorlananlar için “Askıda fatura” uygulaması başlatmıştı. “Bu zor günleri dayanışma ile aşacağız” sloganıyla başlatılan kampanya için bugünlerde, “Sen de el ver” çağrısı yapıldı:



YARDIM VE BAĞIŞ İÇİN

“Su faturalarını ödemekte güçlük çeken kentlilerimiz, askıya fatura bırakmak için askidafatura.canakkale.bel.tr adresimizi ziyaret edebilir, mahalle muhtarlıkları ya da belediye hizmet binalarımızdaki iletişim masalarımıza başvurabilir veya 444 17 17 nolu çağrı merkezimizle iletişime geçebilir. Ayrıca ihtiyaç sahibi kentlilerimizin faturaları da yine askidafatura.canakkale.bel.tr adresinden veya 444 17 17 nolu çağrı merkezimiz ile iletişime geçilerek ödenebilir. Bu zor günleri dayanışma ile aşacağız...”



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BİR ÇAĞRI VAR

