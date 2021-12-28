Bir 2022 reçetesi

ALAÇATI’da turizmle herhangi bir şekilde ilgilenen, geçinenlerin çoğu bir ismi biliyordur ya da duymuştur. Hatta Alaçatı’da evi, yazlığı olan, yılın bir bölümünü ya da tamamını burada geçirenlerin, tatile gelenlerin de bu isimden haberi vardır, onu anmadan edemiyorlardır. Bu isim Alaçatı’yla özdeşleşmiştir: Leyla Figen... Alaçatı’nın adının duyulmasını, yaşam bulmasını sağlayan Leyla Figen. Meslek edindiği çiçeklerden aldığı zarafeti ile her zaman ışık saçan bir hanımefendi...



İLK RESTORAN VE OTEL

Duymayan, bilmeyen, öğrenmeyen, haberi olmayan yoktur... Ama yine mini bir özet vermekte yarar var. Leyla Figen 1995’te geldiği Alaçatı’ya adeta sevdalanır. Eşi Şevki Figen’i de ortak eder bu sevdaya. Bir ev alırlar, taş ustalarıyla yeniletirler. Leyla Figen daha sonra bu evin karşısına Alaçatı’nın ilk turistik restoranı Agrilia’yı açar. Yakın arkadaşı Zeynep Öziçer’i de cesaretlendirir, Alaçatı’nın ilk oteli açılır.

19 YIL ÖNCE VEDA ETTİ

Leyla Figen’in ön ayak olması ve ilkleri yaşama geçirmesiyle Alaçatı, turizmin gözbebeklerinden olur. 1983’te evlendiği eşiyle Alaçatı’yı Koruma ve Güzelleştirme Derneği’ni de kuran Leyla Figen, 17 Ekim 2002’de 53 yaşındayken amansız hastalığa yenik düştü.

BEKLENTİ SÜRÜYOR

Bugün Leyla Figen’i neden anma gereği duydum? İzmir ve ülke iş dünyasının ağabeylerinden, yılların ilgili meslek örgütlerinde kurucu, yönetici olarak görev almış Şevki Figen’le kısa sohbet olanağı buldum. 19 yıl önce yitirdiği eşine aşkı hiç eskimeyen duayen iş insanı, her zamanki inceliği ve nezaketiyle, önemli bir beklentisini dile getirdi: Leyla Figen isminin Alaçatı’da yaşatılması, örneğin bir parka verilmesi.

