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Nedim Bubik

Nedim Bubik

nedimbubik@gmail.com

Bin öğrencisi olan okula bin öğrenci daha geliyor

29 Ağustos 2020

EĞİTİM yılı yaklaşırken öğrenci anne ve babalarını bir düşünce alır.

 

Çocukları özel okullarda olanlar ücreti merak eder. Servisler, kitaplar, okulların yeterli olup olmadığı, fazladan neler istendiği konuşulur hep... Bu yıl işin rengi değişti. Salgın günlerinde bu kez eğitimle ilgili, “Okullar 21 Eylül’de açılabilecek mi”, “Ne gibi önlemler alınacak”, “Çocuklarımız güvende olacak mı” gibi sorular gündemde... Güzelyalı’daki bir bölüm öğrenci velisinin ise farklı endişesi var. Hangi veliler mi? Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’ndaki öğrencilerin velileri. Peki, neden mi? Edindiğim bilgileri özetle aktarayım:

İKİLİ EĞİTİM GÜNDEMDEYKEN
“Deprem güçlendirmesi yapılacak Konak Mîsâk-ı Millî Ortaokulu öğrencileri, bu öğretim yılında Güzelyalı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda eğitim görecek. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda 27 derslikte 987 öğrenci tam gün eğitim görüyor. Nakli düşünülen Konak Mîsâk-ı Millî Ortaokulu’nun bin 37 öğrencisi var. Salgın sürecinde Mehmet Akif’te tam gün yerine ikili eğitim senaryoları dile getirilirken, öğrenci sayısı iki katına çıkacak.

ÇOK DAHA UYGUNLARI VAR
Mevcut ikiye katlanınca temizlik nasıl yapılacak, salgın önlemleri nasıl gerçekleşecek? Veliler çocuklarının güvende olamayacağından endişeli. Okulların web sayfalarına bakıldığında, örneğin Hacı Şakir Eczacıbaşı Ortaokulu’nun 387, eski Özel Fatih Koleji’nde açılan Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 654 öğrencisi olduğu görülüyor. Mîsâk-ı Millî öğrencileri bu iki okula taşınabilir. Eski Fatih Koleji’nin fizik koşulları elverişli.”

MAHALLE İÇİN DE SIKINTI
Güzelyalı Muhtarı Nedim Altan da farklı bir yönden bakıyor konuya:
“Mahallemizdeki 65+ yaş nüfus 4 binin üzerindedir. Bunun yanında risk grubunda kronik hastalığı bulunan birçok vatandaşımız vardır. Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği şu günlerde öğrencilerin okulumuza gelmesi, hem öğrenciler, hem de Güzelyalı Mahallesi açısından sıkıntı yaratacaktır.”
Durum böyle... Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin konuyu yeniden ele almasında ve daha ayrıntılı düşünmesinde yarar var. Hele başka okul seçenekleri varken. Daha doğru olmaz mı?

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BİR TEPKİ
Parkı kırıp dökenler
parkta çalıştırılsın

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin üç yıl önce Bornova’da yaptığı Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt Parkı, bir ayda üç kez tahrip edilmiş. Rafet Paşa Mahallesi’ndeki parkta bulunan çocuk oyun alanları, ahşap oturma grupları kırılıp parçalanmış.

Bin öğrencisi olan okula bin öğrenci daha geliyor

ELLERİNİZ KIRILSIN
Öncelikle bunu yapanlara içten sesleniyorum: Elleriniz kırılsın!
Ve de öneriyorum:
Bunu yapanları güvenlik güçleri er ya da geç bulup yakalayacaktır. Hukuk elbette gerekeni yapacaktır. Ama bana göre bu kişi ya da kişiler bir süre parklarda temizlik, bakım gibi işlerde çalıştırılmalı.

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SÖZ SİZİN
Dertlerimize
kulak verin

Bin öğrencisi olan okula bin öğrenci daha geliyor

MENEMEN Mermerli Mahallesi Kumtepe Sokağı sakinlerinden görüntülü bir sorun mektubu aldım. Sebze, meyve yetiştirip hayvancılıkla uğraştıklarını belirtip yakınıyorlar:

DİKKATE ALINMIYORUZ
“İçme suyu boruları patlak, sokak lambası, kanalizasyon yok, çöplerimiz alınmadığı için yakmak zorunda kalıyoruz. Sokağın adı var, her türlü vergimizi veriyoruz, ancak hizmet göremiyoruz. Sorunlarımızı yetkililere defalarca ilettik. Maalesef dikkate alan yok. Her gün can alan virüs var. Sağlıkla ilgili, hayati ihtiyaçlarımız karşılanmazsa biz kendimizi nasıl koruyacağız?

SÜREKLİ ARIZA VAR
Her gün su ve elektrik arızası bildirmekten bıktık usandık. Trafo yetersizliğinden elektrikler 220-190 volt arasında yetersiz ve ev cihazları sürekli bozulur oldu. Sokak lambası zaten yok, ay ışığı ile idare eder olduk, yetersiz elektrik nedeniyle inekler bile zor sağılıyor.”

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