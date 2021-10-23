Beklenen oldu İzmir kazandı

GEÇENLERDE metro ve tramvay işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma olmadığını, dün saat 05.00’te greve gidilebileceğini iletmiş, “Top Başkan Soyer’de” demiştim:
“İzmir’i felç edecek olası bir grevin faturası toplu sözleşme görüşmelerini yürütenlerden çok Başkan Tunç Soyer’e kesilecektir. Soyer’in 1-2 gün içinde toplu sözleşmede tarafları ikna ederek uzlaşma sağlayacağına, metro-tramvay grevi başlamadan sorunu çözeceğine inanıyorum. Böyle de olmalıdır, çünkü İzmirli de olası bir grevin doğuracağı sıkıntıları hak etmiyor. Kolay gelsin!”
GERÇEK BİR MÜJDE
Greve saatler kala beklenen uzlaşma sağlandı ve Başkan Soyer’den açıklama geldi: “Sevgili hemşehrilerim, İzmir Metro A.Ş. ve İzmir Tramvayı emekçilerimizle anlaştığımızı müjdelemekten mutluluk duyuyorum. Vatandaşlarımızın mağdur olmadığı, işçilerimizin emeklerinin karşılığını aldığı bir sonuca varmaktan çok memnunum.”
Anlaşma gerçek bir müjde oldu, İzmirli hak etmediği sıkıntı çekmekten kurtuldu. Toplu sözleşmenin iyilikler getirmesini diliyorum. Taraflara teşekkürler!
BİR ÇALIŞMA
Antik kentte dünyanın
derdine dikkat çekmek
ALMANYA’da yaşayan resim ve enstalasyon sanatçısı Ahmet Dilek, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Aslan Karakul, görüntü yönetmeni Ahmet Keskin, EKODOSD (Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği) üyeleri Bahattin Sürücü ve Hakan Bahçecioğlu’nun aralarında bulunduğu bir grup, Beşparmak Dağları’nın (Latmos) güney eteklerinde, Herakleia Antik Kenti’nde tel ayakkabılı farkındalık çalışması gerçekleştirmiş. Aydın ve Muğla il kültür müdürlüklerinin izniyle gerçekleşen, binlerce yıllık uygarlıkların izlerini taşıyan Latmos bölgesinin tanıtılmasına katkı sunacak, 500 tel ayakkabı kullanılan, 2 günlük çalışmayı Ahmet Dilek anlatmış:
FARKINDALIK YARATMAK
“Tel ayakkabılarla küresel hareketliliği anlatıyoruz. Küresel hareketlilik; dünyadaki savaşlar, mülteci akınları, boğulanlar ya da kurtulmak için kayalıklara tırmananlar, kendi hayatlarını yeniden yeşertebilmek için böyle yüksek kayalara tırmanıp karaya ulaşmalarının çabasını anlatmaya ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.
BÜYÜK GÖÇLER ENDİŞESİ
Aynı zamanda küresel iklim değişikliğinin de göçlere neden olduğunu ve ileride en büyük sorunların başında suyun geleceğini, susuzluk ve tarımda yaşanacak sıkıntılar nedeniyle büyük göçler yaşanabileceğini düşünüyoruz. İlk mekan olarak Latmos bölgesini seçtik. Çünkü tarihte yine savaşlardan kaçan insanlar bu bölgeye sığınmış. Buradaki arazi yapısı kaçan insanları saklanmalarına ve gizlenmelerine elverişli olanaklar sunmuş.
TEL AYAKKABI SERGİLERİ
Latmos’ta 8 bin yıl öncesinde çizilen resimlerin anlatmak istediği konular çok önemli. Resimlerde eşlerin birbirine olan sevgileri, düğün törenleri, ilkbahar şenlikleri gibi mutluluğu yansıtan çizimlerin olması Latmos’u bu yönden dünyada özgün hale getiriyor. Biz de eskiyle günümüz dünyası arasında bir bağlantı kurmak istedik. Aynı zamanda bu bölgenin tanıtılmasına katkımız olmasını arzuladık. Yapılan her ayakkabıyı bir kişi kendi düşüncesi ve yaratıcılığıyla üretiyor. Bu kişiler birbirini tanımayan ve farklı şehir ile ülkelerden projeye destek veren kişiler. Tel ayakkabıları dünyanın farklı ülkelerinde sergilemeyi düşünüyoruz.”
GELECEĞİMİZE EMANET
Doç. Dr. Karakul da, “Sosyal bir deney amaçladık. Birçok okulda ve TÜBİTAK 4005 projesi olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikte katılımcıların yaptıkları ayakkabı iskeletlerini toplayarak, Türkiye’yi baz alıp, dünyadan da birçok parçayı toplayıp, evrensel bir bütünü oluşturmayı hedefledik. Latmos’ta bulunan 8 bin yıl öncesi mutluluk ve barış izlerini bugünle birleştirip geleceğe taşınmasını ve emanet olarak ulaşmasını istiyoruz” demiş. (Didim’in Gündeminde Neler Var)
Ben de ilgimi çeken etkinliği, okumayan, görmeyen, duymayanlara iletmek istedim...
BİR DUYURU
Köstem Müzesi’nde
yeniden film sohbeti
“UZUN bir aradan sonra film okumalarımıza yeniden başlıyoruz. 26 Ekim Salı akşamı, Köstem Zeytinyağı Müzesi Polima Restoran’da, Parasite/Gisaengchung filmi için buluşacağız. 4 Oscar ödüllü Parazit, son yılların en iyi yönetmenlerinden Bong Joon Ho’nun filmi.
SİNEMASEVERE DAVET
Bong Joon Ho’nun sinemanın dram/komedi/korku/gizem tarzlarını ustalıkla harmanlayarak, günümüz dünyasına çok farklı bir yerden baktığı ve şimdiden klasikler arasına giren bu filmle ilgili sohbetimize sinemaseverleri bekleriz.
Bilgi için tel: (0533) 256 28 01 ya da (0533) 617 46 35 (Polima)”
Beklenen oldu İzmir kazandı
GEÇENLERDE metro ve tramvay işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma olmadığını, dün saat 05.00’te greve gidilebileceğini iletmiş, “Top Başkan Soyer’de” demiştim:
“İzmir’i felç edecek olası bir grevin faturası toplu sözleşme görüşmelerini yürütenlerden çok Başkan Tunç Soyer’e kesilecektir. Soyer’in 1-2 gün içinde toplu sözleşmede tarafları ikna ederek uzlaşma sağlayacağına, metro-tramvay grevi başlamadan sorunu çözeceğine inanıyorum. Böyle de olmalıdır, çünkü İzmirli de olası bir grevin doğuracağı sıkıntıları hak etmiyor. Kolay gelsin!”
GERÇEK BİR MÜJDE
Greve saatler kala beklenen uzlaşma sağlandı ve Başkan Soyer’den açıklama geldi: “Sevgili hemşehrilerim, İzmir Metro A.Ş. ve İzmir Tramvayı emekçilerimizle anlaştığımızı müjdelemekten mutluluk duyuyorum. Vatandaşlarımızın mağdur olmadığı, işçilerimizin emeklerinin karşılığını aldığı bir sonuca varmaktan çok memnunum.”
Anlaşma gerçek bir müjde oldu, İzmirli hak etmediği sıkıntı çekmekten kurtuldu. Toplu sözleşmenin iyilikler getirmesini diliyorum. Taraflara teşekkürler!
BİR ÇALIŞMA
Antik kentte dünyanın
derdine dikkat çekmek
ALMANYA’da yaşayan resim ve enstalasyon sanatçısı Ahmet Dilek, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Aslan Karakul, görüntü yönetmeni Ahmet Keskin, EKODOSD (Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği) üyeleri Bahattin Sürücü ve Hakan Bahçecioğlu’nun aralarında bulunduğu bir grup, Beşparmak Dağları’nın (Latmos) güney eteklerinde, Herakleia Antik Kenti’nde tel ayakkabılı farkındalık çalışması gerçekleştirmiş. Aydın ve Muğla il kültür müdürlüklerinin izniyle gerçekleşen, binlerce yıllık uygarlıkların izlerini taşıyan Latmos bölgesinin tanıtılmasına katkı sunacak, 500 tel ayakkabı kullanılan, 2 günlük çalışmayı Ahmet Dilek anlatmış:
FARKINDALIK YARATMAK
“Tel ayakkabılarla küresel hareketliliği anlatıyoruz. Küresel hareketlilik; dünyadaki savaşlar, mülteci akınları, boğulanlar ya da kurtulmak için kayalıklara tırmananlar, kendi hayatlarını yeniden yeşertebilmek için böyle yüksek kayalara tırmanıp karaya ulaşmalarının çabasını anlatmaya ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.
BÜYÜK GÖÇLER ENDİŞESİ
Aynı zamanda küresel iklim değişikliğinin de göçlere neden olduğunu ve ileride en büyük sorunların başında suyun geleceğini, susuzluk ve tarımda yaşanacak sıkıntılar nedeniyle büyük göçler yaşanabileceğini düşünüyoruz. İlk mekan olarak Latmos bölgesini seçtik. Çünkü tarihte yine savaşlardan kaçan insanlar bu bölgeye sığınmış. Buradaki arazi yapısı kaçan insanları saklanmalarına ve gizlenmelerine elverişli olanaklar sunmuş.
TEL AYAKKABI SERGİLERİ
Latmos’ta 8 bin yıl öncesinde çizilen resimlerin anlatmak istediği konular çok önemli. Resimlerde eşlerin birbirine olan sevgileri, düğün törenleri, ilkbahar şenlikleri gibi mutluluğu yansıtan çizimlerin olması Latmos’u bu yönden dünyada özgün hale getiriyor. Biz de eskiyle günümüz dünyası arasında bir bağlantı kurmak istedik. Aynı zamanda bu bölgenin tanıtılmasına katkımız olmasını arzuladık. Yapılan her ayakkabıyı bir kişi kendi düşüncesi ve yaratıcılığıyla üretiyor. Bu kişiler birbirini tanımayan ve farklı şehir ile ülkelerden projeye destek veren kişiler. Tel ayakkabıları dünyanın farklı ülkelerinde sergilemeyi düşünüyoruz.”
GELECEĞİMİZE EMANET
Doç. Dr. Karakul da, “Sosyal bir deney amaçladık. Birçok okulda ve TÜBİTAK 4005 projesi olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikte katılımcıların yaptıkları ayakkabı iskeletlerini toplayarak, Türkiye’yi baz alıp, dünyadan da birçok parçayı toplayıp, evrensel bir bütünü oluşturmayı hedefledik. Latmos’ta bulunan 8 bin yıl öncesi mutluluk ve barış izlerini bugünle birleştirip geleceğe taşınmasını ve emanet olarak ulaşmasını istiyoruz” demiş. (Didim’in Gündeminde Neler Var)
Ben de ilgimi çeken etkinliği, okumayan, görmeyen, duymayanlara iletmek istedim...
BİR DUYURU
Köstem Müzesi’nde
yeniden film sohbeti
“UZUN bir aradan sonra film okumalarımıza yeniden başlıyoruz. 26 Ekim Salı akşamı, Köstem Zeytinyağı Müzesi Polima Restoran’da, Parasite/Gisaengchung filmi için buluşacağız. 4 Oscar ödüllü Parazit, son yılların en iyi yönetmenlerinden Bong Joon Ho’nun filmi.
SİNEMASEVERE DAVET
Bong Joon Ho’nun sinemanın dram/komedi/korku/gizem tarzlarını ustalıkla harmanlayarak, günümüz dünyasına çok farklı bir yerden baktığı ve şimdiden klasikler arasına giren bu filmle ilgili sohbetimize sinemaseverleri bekleriz.
Bilgi için tel: (0533) 256 28 01 ya da (0533) 617 46 35 (Polima)”