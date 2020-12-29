BAY ACİL’den yeni yıl reçetesi

KARŞI ÇIKANLAR OLABİLİR
Mühendis ya da mimar değilim. Ancak Büyükşehir’in Konak’ta denizin dibindeki hizmet binası hiç bir zaman içime sinmedi, İzmir’e de yakıştıramadım. Öteden beri Büyükşehir’inkiyle birlikte yandaki Merkez Bankası (Şimdi İletişim Başkanlığı), Vergi Dairesi ve SGK binalarının yıkılmasını, kentin simgesi Konak Meydanı’nın genişletilmesini ve İzmir’in denizle daha da buluşmasını savundum. Alsancak’ta eski TEKEL’in sigara fabrikasının da Büyükşehir’e çok yakışacağını söyledim durdum. Yıkım şimdi yine gündemde... Karşı çıkan uzmanlar da var, elbette saygı duyarım.
KEMERALTI’NA TAŞINSIN
Belediye binasının Kemeraltı ve Konak’tan uzaklaştırılmaması da bir görüş. İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Başkanı, köşe arkadaşlarımdan sevgili Sıtkı Şükürer de Kemeraltı’nı savundu, Tevfik Paşa Konağı, Albayrak Pasajı, Alga gibi binaları önerdi. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de Büyükşehir ve Konak belediyelerinin Kemeraltı’na taşınmasını önerdi, “Belediyeler tarihi çarşıya taşınırsa oraları hem hareketlenir, hem de Kemeraltı’nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nden kalıcı statüye kavuşmasına katkı sağlanmış olur” dedi.
BEKLEYİP GÖRECEĞİZ
Şimdi sırada çok önemli bir girişim var: Tülay Aktaş Hastanesi’nde ölümleri en aza indirmek ve çocuklarımızı sağlıklarına kavuşturmak üzere dünyadaki en gelişmiş sağlık merkezleriyle uyumlu olarak, yenilikleri ülkemize taşıyacak ‘Hücresel Tedavi Merkezi...’
TEDAVİDE BAŞARI ORANI ARTACAK
Ege Üniversitesi Kit-Vak Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde her yıl ortalama 50 çocuğa ilik nakli yapılıyor. Tedavilerin başarı oranı yüzde 80 civarındayken, Hücresel Tedavi Merkezi yaşama geçtiğinde, bu oran yüzde 100’e yaklaşacak. Dünyadaki tüm yenilikler yakından izlendiğinden, ilik nakli olan çocukların tedavisiyle ilik veren gönüllülerin sağlığı da daha iyi koşullarda korunacak.
DAHA FAZLA ÇOCUĞA YAŞAM
Yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak merkezin protokolü geçen yıl imzalandı. Kit-Vak Başkanı İklil Ulueren ve yöneticilerden dinliyoruz:
“Kök hücre, kemik iliği nakli, çocukluk çağında ölümcül olan, başta lösemi gibi kanserler ve yaşamın mümkün olmadığı birçok doğumsal hastalıkta tek tedavi yöntemidir. Uygulanan tedavinin standartlarını daha da yükseltmek ve dolayısıyla daha fazla çocuğumuzu yaşama kazandırmak Kit-Vak’ın en büyük hedefidir.
HEDEF ULUSLARARASI BELGE
Ben bugün esnafın, “Bizden alışveriş yapın, yerli malı alın” çağrısına değineceğim. Bu konuda da üst kuruluş olan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu’ya kulak vereceğim.
NEFESTİR AMA YETMEZ
Önce Mutlu’nun destek paketiyle ilgili görüşlerini özetleyeyim. Kira ve nakit desteğini başlangıç için olumlu adım olarak görüyor, iyi niyetli yaklaşımlardan mutlu olduğunu vurgulayıp, emeği geçenlere teşekkür ediyor. Mutlu, “Hibe ve kira yardımları yeterli olmasa da, ayakta kalma mücadelesi veren üyelerimize bir nebze olsun nefes aldıracaktır. Ancak ekonomik krizin sosyal krize dönüşmemesi için ilave ve daha güçlü önlemlere de ihtiyaç duyulmaktadır” diyor.
HERKES ONU KULLANMALI
Gelelim konumuza... Önce çocukluğumdaki, “Yerli malı, yurdun malı... Herkes onu kullanmalı” sözünü anımsıyorum ve devam... Salgın döneminde küçük işletmelerin dayanma gücü kalmadığını savunan Mutlu, 12-18 Aralık arasında Yerli Malı Haftası’nın kutlandığını anımsatarak, yerli malı tüketimine daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini vurguluyor, işte görüşlerinden özet:
EKONOMİK MÜCADELEYE KATKI
BARAJDA KRİTİK TABLO
“Özellikle son yıllarda yağışların mevsim normallerinin altında kalması, ormanlarda yaşanan tahribatlar, kirli enerji yatırımları ve iyice gün yüzüne çıkan küresel ısınma ile birlikte kentimizin tek içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı nokta olan Atikhisar Barajı’ndaki su seviyesinde ciddi düşüş yaşanıyor. 54 milyon metreküp kapasitesi bulunan barajda yaklaşık 12 milyon metreküp su kaldı. Bu miktarın bir bölümünün kullanılamayan dip suyu ve kentin yıllık su tüketiminin de ortalama 12 milyon metreküp olduğu düşünüldüğünde ortaya kritik bir tablo çıkıyor.
KUYU ARAYIŞI DEVAM
Kentin tek su kaynağı olan Atikhisar Barajı’ndaki son durumu yakından takip eden Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, DSİ yetkilileriyle bir araya geldi. Gökhan, tarımsal sulama faaliyetlerinin Umurbey Barajı’ndan karşılanmasına yönelik taleplerinin olumlu karşılandığını ifade etti. Gökhan, olası bir kuraklık senaryosu ile karşı karşıya kalma durumunda ise, yine Umurbey Barajı’ndan arıtma tesisine su nakli projesini de yetkilere aktardıklarını ve mümkün olabileceği yanıtını aldıklarını açıkladı. Başkan Gökhan, bunların yanı sıra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden de (ÇOMÜ) danışmanlık alınarak, kentin çeşitli noktalarında su kuyusu arayışının da devam ettiğini söyledi.
ENCÜMENDEN YASAKLAR
Belediye encümeni de su tasarrufu için bir dizi karar aldı: * Şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanması, konut ve işyeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanması, halı ve kilim yıkanması yasaklandı. * Bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyu veya yağmurlama, damlama sistemi ile yapılması. * Yüksek tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için kısıtlamaya gidilmesi. * Oto yıkama, halı yıkama hamam, WC gibi su tüketimi yüksek olan işyerlerinde ön ödemeli elektronik sayaç takılması ve yeraltı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç ile kullanılan suyun tespitinin yapılması. * Park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamaların kısıtlandırılması, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin yağmurlama, damlama sulama ile su kullanımının minimuma indirilmesi. Zabıta Müdürlüğü kararların uygulanmasını denetleyecek, uymayanlar cezalandırılacak.
“Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği, gazeteci Umut Kaşan’ın projesiyle, sözleri Yaşar Kemal, müziği Zülfü Livaneli’nin olan ‘Merhaba’ türküsünü müzisyen Başar Sayılgan’ın düzenlemesi, yerel seslerle yeniden yorumlayarak Youtube kanalı üzerinden eğitime de destek olmayı amaçlıyor. Projenin yönetmenliğini de Umut Kaşan üstlendi.
KATKILARLA ÇEKİLDİ
Vokal ve enstrümanlarda Başar Sayılgan, Ömercan Özüaydın, Engin Ağrı, Cem Sezgin, Doç. Dr. Yakup Kıvrak, Melek Çağla Yavuncu, Kenan Ceylan, Özlem Ağrı, Vedat Demirhan, Veysel Başboğa, Samet Temiz, Zeynep Nurcan Bakmaz, Derya Aslan Demir, Ali Durmuş, Ceren Aydıncı, Aşık Veysel Korosu, Pir Sultan Abdal Grubu olan, çocuk oyuncu Ulaş Bulut Ağrı’nın yer aldığı proje Didimli firmaların destek ve katkıları ile çekildi.
HER ABONELİK ÖNEMLİ KATKI
Umut Kaşan, salgın günlerinin herkes için zor geçtiğini vurgularken projeyi anlattı:
“Sosyal yardımlaşmaya imkân veren konser ve etkinlikler durdu. Uzaktan eğitim, maddi imkânsızlıklar yaşayan bazı öğrenciler için de oldukça zor. Ama bizler bu günlerde her zamankinden daha çok yardımlaşacağız. Moral bozmak yok. Moral en büyük sağlık. Didim’den vereceğimiz bir ‘Merhaba’ ile güzel ilçemiz Didim’i tanıtırken, hem de eğitime destek sağlanacak. Youtube kanalımıza her abonelik eğitime destektir.”
DİDİM CEMEVİ İÇİN SÖYLE
Uzun süren yolculuk meyvesini verdi, 2017 yılında Urla Uzunkuyu’da 20 bin metrekarelik alanda, 6 bin 150 metrekarelik kapalı alanı olan, “Köstem Zeytinyağı Müzesi” açıldı. O dönem Levent Köstem, dünyada bir ilk ve eşsiz olan müzeyi tanıtırken, “Anadolu topraklarında bugüne kadar kullanılan tüm zeytinyağı çıkarma sistemlerini 1/1 ölçekte sergiliyoruz. Müzeyi kurarken Klazomenai antik şehrinin eski kazı başkanı Prof. Dr. Güven Bakır ve ekibinden destek aldık” diyordu.
ANLAŞMA İMZALANDI
Ve o müzeyi izleyen vakıf yine çok önemli bir ilk adım attı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile işbirliği anlaşması yaptı. Anlaşmayı Dr. Köstem’le imzalayan Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, “Enstitümüz Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Köstem Kültür Eğitim ve Müzecilik Vakfı arasında bir işbirliği anlaşması imzaladık. Başta batı Urla olmak üzere bölgesel kalkınmanın sağlanması adına çalışmalar yapılacak, projeler yürütülecektir. Bu örnek işbirliğinin bölgemiz ve ülkemiz için faydalı olmasını diliyoruz” dedi.
20 YILLIK YOLCULUK
İşbirliğini öğrenince, zeytin ve zeytinyağı sevdalısı, müzenin mimarı Levent Köstem’den görüş istedim: “Köstem Zeytinyağı Müzesi’ni kurma fikri ile birlikte, bu kurumu oluşturma çabalarıma başlayalı neredeyse 20 yıl oldu. Bu 20 yıl içinde dünya ve biz çok değiştik. Ama benim baştan itibaren müze ile birlikte yapmak istediklerim çok da değişmedi. Çünkü ‘Müze sadece içinde sergilenecek eserleri sunup insanların gezmesini sağlayacak bir kurum olmamalı’ diye düşünüyordum. Bu amaçla başından beri kurumsal ve mimari planlamayı bu şekilde yapmaya çalıştım.
ÇEVREYE KATKI GEREK
Çünkü, salgın belası yüzünden bu merkezlerde evleri olanlar kışı da buralarda geçirmeye niyetli. İzmir civarındaki yerlerde 30 Ekim depremi de kalacakların sayısını katladı. Tabii ki, kampanyalar, doğurganlık ve yeni bebekleri içermiyor!? Amaç yılın büyük bölümünü bu merkezlerde geçirenlerin ikametgahlarını alarak nüfusun artışına katkıda bulunmaları. Bu kampanyaları anımsatayım istedim:
SEVGİ EMEK İSTER
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 44 bin 500 olan nüfusu 50 bine taşıyabilmek amacıyla, ‘Birinci ikameti Çeşme’ye taşıyoruz’ kampanyası başlattı. Salgın nedeniyle yazlıkçıların büyük bölümünün evlerine dönmediğini, depremin de bu akımı tetiklediğini vurgulayan Oran, şöyle diyor:
“Çeşme’de yazlığı olan ve yılın büyük bölümünü burada geçirmek isteyen hemşerilerimizin ikametlerini buraya alarak kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz. Nüfusumuz arttığında personel kadromuz da daha kaliteli hizmet verebilecek sayıya ulaşacak. Genel bütçe gelirimiz artacak ve ekonomik olarak da güçleneceğiz. Sevgi emek ister, haydi göreve. El ele verelim, nüfusumuzu artıralım!”
BODRUM’U SEVİYORSAN
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yazlık beldelerin genel bütçeden kış nüfusuna göre pay aldığını anımsattı, ilçe nüfusunun 176 bin 500 olduğunu, ancak özellikle salgın yüzünden bu kış 400 bin kişiye hizmet vermeye çalışacaklarını vurgulayan Aras, “Bodrum’u seviyorsan Bodrumlu ol” kampanyası başlattıklarını belirterek, şunları söylüyor:
ÇÖZÜM ÜRETMEK İÇİN
DÜŞÜNCE ÜRETİM MEYDANI
“Karamsarlığı, yoksulluğu, toplumumuzun bölünmüşlüğünü topyekun hayatımızdan çıkaracağız. Özgür, neşeli ve uyum içinde, yeni bir hayatı İzmir’den inşa etmeye başlıyoruz. Gelin, doğa olaylarının yıkıcı felaketlere dönüşmediği bir hayat için İzmir’de bir düşünce, üretim meydanı oluşturalım ve bunu tüm Türkiye’ye taşıyalım. Yalnızca binalarımızı, park ve caddelerimizi değil, ticareti, tarımı, turizmi, kültür ve sanatı, yaşamın tüm alanlarını birlikte tasarlayalım. Akdeniz’in ortak aklı ve vicdanıyla, yaşama dair yeni bir sözü olan herkesi İzmir’le birleşmeye davet ediyoruz.”
BAŞARININ SIRRI: BERABERLİK
Soyer, İzmir’in 18 ayda tarihindeki en büyük orman yangınlarından birini, salgını, deprem felaketini ve tsunamiyi yaşadığını, bu çok zor sürecin kriz yönetimiyle geçildiğini vurguladı. Ve konuşmadan alıntılar:
“Her şeyin olağan gibi göründüğü durumlarda aramızdaki farklara odaklanıyor ve hiç bitmeyen ‘sen, ben ve öteki’ tartışmasının içine sürükleniyoruz. Oysa pandemi ve afet koşullarında bizi birbirimizden ayıran sebeplerin önemi kalmıyor, ortak değerlerimiz ve özelliklerimiz öne çıkıyor. Birbirimize sımsıkı sarılıyoruz. Dahası birlikte hareket ettiğimizde neleri başardığımızı, ayrıştığımızda ise ne çok şeyi kaybettiğimizi daha iyi anlıyoruz. Çok daha büyük başarılar elde etmenin yegane yolunun birlik ve beraberlikten geçtiğini açıkça görüyoruz. Depremi de, dayanışmamızı da unutmamak ve unutturmamak için gelin, doğa olaylarının yıkıcı felaketlere dönüşmesini beklemeden bu acılar bir daha yaşanmasın diye şimdiden birleşelim.”
-----
Daha doğrusu bizlerin o korona belasına karşı ne denli kahraman olduğumuzdan. Kahramanlık ne mi? Hani o, “Yeni normal” diye açıldık, saçıldık ve de kıymetini bilemedik ya. “Mümkün olduğunca evlerden çıkmayın, maske takın, mesafeye dikkat edin, başta eller, burun ve ağız olmak üzere temizliği ihmal etmeyin” uyarılarını şaka sandık.
VİRÜS AZDI HASTALIK ARTTI
Yaz aylarında yaşam nasıl olsa dışarıdaydı, virüs de açık havayı sevmezdi ya!? Vur patlasın, çal oynasın... Sonra ne oldu? O üst üste, alt alta kalabalıklar... Önlemlere dikkat edilmeyen yiyecek, içecek, eğlence yerleri... Virüs adeta azdı, hasta sayısı tırmandı da tırmandı... Ne oldu, yeni önlemler geldi.
YENİ ÖNLEMLER YETECEK Mİ
Kahvehaneler kapatıldı, restoran, lokanta, kafelerden yapabilenler, belirli saatlerde yalnızca paket ve gel-al servise geçti. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geldi. (Ama kim dinlerdi... AVM’lerde yerlerde piknik yapar gibi oturup yiyip, içenler oldu. Bir türlü aklım almadı, ama oldu işte.) Sonunda; zaten depremle sarsılan İzmir’de sahillerde oturarak piknik yasaklandı... AVM’lerde masa, sandalyeler kaldırıldı. Yere oturup yeme-içme yasaklandı. Daha sıkı önlemler de yakındır sanırım.
10-11 DAKİKADA BİR KİŞİ
(Yeter de artar bile. Alt tarafı biraz gezinecekler, belki doktora gidecekler ya da ilaç almaya falan...) 20 yaş ve altı da artık 3 saat dışarıda... İşte salgına en büyük önlem! Restoran, lokanta, kafeler de paket servise bağlandı. Kahvehaneler kapandı. Hafta sonları da gündüz 10 saat sokağa çıkılabilecek.
‘YETMEZ’ DİYEN DE VAR
Şaka bir yana... Dilerim yeni önlemlerin yararı olur, salgın frenlenir. Gerçi bazı bilim insanları, “yetmez” diyor. Elbette ben bilemem, etkililer ve yetkililer karar verecektir. Ama durumun vahim olduğu da gerçek. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ne diyor:
VALİ: PATLAMA GERÇEKLEŞTİ
“Deprem maalesef bütün pozitif ve sağlıklı insanların birbirine karışmasına sebep oldu. Bir patlama gerçekleşti. Vatandaşlarımızdan depremde gösterdikleri duruşu, kararlılığı burada da göstermeleri ve korona vakalarını el birliği ile azaltmalarını istiyorum. En başta kendi sağlığımızı ve canımızı korumamız lazım. İzmirli hemşehrilerimizin duyarlı ve bilinçli olduklarını biliyorum. Bundan sonraki süreçte de yine aynı duyarlılığı göstereceklerine inanıyorum.” (Korona testi pozitif çıkan Vali Köşger’e geçmiş olsun. Acil sağlık diliyorum.)
İZMİRLİ’YE BAŞKAN RİCASI
Canımız, güzelimiz Nedim Demirağ’ı yitirdik... Başımız sağ olsun... Melekler yoldaşı olsun... Yeri dolmaz, yokluğuna alışmak zor...” demişim sosyal medyada, geçen pazartesi akşamı, acı haberi aldıktan sonra. Bir şaşkınlık, bir inanmazlık, bir çaresizlikle gerçeği kabullenmek... Ve de hıçkırıkları boğazda düğümlemeyi bırakarak koy vermek... Sonra da sosyal medyadan duyurma çabası...
BİR RENK DAHA SOLDU
Ben çok da duygusal yazamam... Yukarıdaki sözcükler dökülüverdi o arada... Sonrasında boş boş gezinmek... Yaşları da frenlemek olanaksız... Sıcağı sıcağına en dokunaklı ve de gerçek sözcükler İlyas Özgüven’den: “İzmir’in en güzel abisi Nedim Demirağ veda etti bize. Benim en güzel abim gitti öylece. Ne diyeyim, nasıl diyeyim gitti diye. İzmir’in bir rengi daha soldu. ‘Koca Arnavut’ diye seslendiği Ahmet Piriştina ile gülerler mi artık bize birlikte? Hayatımı yazıdan kazandım sayesinde. Nurlar içinde yat güzel abim. Koca yürekli, yufka yürekli dev adam. Hakkını ödeyemem. Yattığın yer incitmesin.”
TANIMAYANLAR BİLE SEVERDİ
Kafamdaki Nedim Demirağ’ı yazmış: “İzmir’in en güzel abisi...” Gerçekten de yalnızca 21 yıl Ege Temsilcisi olduğu Hürriyet’in değil, İzmir’in abisiydi o... Tanımayanlar bile mutlaka adını duymuş ve benimsemişti, “Nedim Abi” diye... “Nedim Bey” diyen de vardı doğal olarak. Ama benim, bizlerin abisiydi.
ADAM GİBİ DEĞİL, ADAMDI
21 yıl çalıştık birlikte. Çok şey paylaştık. Birlikte heyecanlandık, sevindik, güldük, gülümsedik, kahkaha attık... Güzellikleri paylaştık. Acıları, olumsuzlukları da... Öfkelendik bazen birlikte, bazen buğulandı gözler, yaş damladığı da oldu. Çok şey öğrendik ondan... Yöneticiydi, arkadaştı... Bir bakardık alçak gönüllü bir öğrenci olurdu gerektiğinde. Ama sonuç olarak, büyüklü, küçüklü herkesin abisiydi. Hani, “Adam gibi adam” denir ya, o değildi. Çünkü adamın hasıydı...
GURUR, HEYECAN GÜNLERİ
Salgın, deprem derken fırsat olmadı, sudan, kapımıza kadar gelen susuzluk tehlikesinden konuşalım. Tüm ülkede yağışlar barajları dolduramadı. Umudumuz yeni yağışlarda... Tabii ki sel, su baskını, heyelan gibi felaketlere neden olmamasını da diliyoruz. Malum, bu yıl ülke olarak yeterince olumsuzluk gördük, etkilerini de yaşıyoruz...
BARAJLARIN SON HALİ
“Suya dikkat” derken İzmir’e bir göz atalım... Barajların durumuna... Kaynak, 13 Kasım’daki İZSU verileri... İşte barajlardaki su miktarı ve doluluk oranları:
Tahtalı: 107 milyon 60 metreküp, yüzde 37.30. Balçova: 1 milyon 192 bin metreküp, yüzde 15.64. Gördes: 24 milyon 355 bin metreküp, yüzde 5.32. Ürkmez: 2 milyon 469 bin metreküp, yüzde 65.59. Güzelhisar: 66 milyon 561 bin metreküp, yüzde 46.42. Alaçatı Kutlu Aktaş: 2 milyon 346 bin metreküp, yüzde 14. 66.
GEÇEN YILIN RAKAMLARI
KISITLAMA KARARI
Ve bakıldı ki, virüs belası tırmanıyor. En önemli önlem hazırdı: 65 yaş üstünün 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmasına izin var. Dışarıda 6 saat kalmaları yeterdi. Bazı iller daha tedbirliydi, çıkma saatini 11.00 olarak belirledi. Eeee tabii ya, 5 saat havalanmak elbette yeterdi de artardı bile...
AKLA GELEN SORULAR
Bu salgın belasını yayan 65 yaş ve üstü müdür? 10.00-16.00 saatleri arasında virüs onlara ilişmiyor mu? Virüs, bu yaş grubuna saat 16.00’dan ertesi gün 10.00’a kadar mı bela oluyor? 65 yaşı doldurmayanlar ay ve gün farkıyla mı tehlikeden kurtuluyor? Bu yaş grubu, izin verilen 5-6 saatte dışarı çıkınca yığılma olmaz mı? Diğer yaştakilerle daha fazla temas gerçekleşmez mi?
VALİ DE ÇOK ENDİŞELİ
Bölgemizde bu yaş grubuna kısıtlama geldi. İzmir, Denizli, Balıkesir, Çanakkale, Uşak, Aydın... Haaa, salgın açısından durum iç açıcı değil. Özellikle İzmir’de deprem sonrası hasta sayısı arttı. Çünkü can derdine düşenler, kısa süreli de olsa, önlemleri es geçti. Vali Yavuz Selim Köşger, son günlerde doğal olarak depreme yoğunlaştıklarını vurgulayıp, “Tüm dünyanın değişmeyen gündemi korona, İzmir’de de tırmanışta. Depremin olduğu günkü rakamlara kıyasen bugün iki katından fazla artış gerçekleşmiş durumda” diyordu.
ÇADIR KENTE MEKTUP
Gerçekten sonradan dövünmenin kimseye yararı yok. İzmir ve tüm yurdu yasa boğan deprem sonrasında, yaralar sarılmaya çalışılıyor. Evlerini yitirenler için Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı, “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına ilgi büyük. Bin konteynerlik kent kuruluyor. Yüzlerce ev depremzedelere açıldı. “Birlikten İzmir Doğar” kampanyası başarıyla sürüyor. Hep söylüyorum, bu çalışmalar siyasal malzeme konusu olmamalı, partiler üstü, “sen-ben” çekişmesiz yapılmalı. Çünkü hemen herkesin eli taşın altında... (Bu arada insanüstü çabalayanlar da görmezden gelinmemeli.)
TABİP ODASI RAPORU
Deprem kabusu, kısa süreli de olsa, korona salgını belasını biraz unutturdu gibi. Oysa hasta sayısı artıyor. İzmir Tabip Odası’nın, ‘Deprem Değerlendirme Raporu’nun ‘Kovid 19’ bölümünden özet:
“Deprem nedeniyle oluşan nüfus hareketi, geçici yerleşim yerlerinde barınma, kalabalık ortamlar, uygun olmayan yaşam koşulları, beslenmenin olumsuz etkilenmesi, hijyen olanaklarının yetersizliği, altyapı sorunları, fiziki mesafenin korunmasında, maske kullanımında ve sağlık hizmetlerinde aksamalar gibi faktörler, gerek Kovid-19, gerekse grip ve diğer solunum yolları hastalıklarının artışına neden olabilir. Bu durum Kovid-19 açısından ayrı risk ortaya çıkarmaktadır.
HES KODU KONTROLU ŞART
Depremin Kovid-19 vaka sayısında artış eğiliminin sürdüğü dönemde meydana gelmesi, Kovid-19 ve mevsimsel grip ve solunum yolları hastalıkları ile ilgili riskleri artırmakta, yenilerini ortaya çıkarmaktadır. Evi hasar gören ya da çeşitli nedenlerle evinde kalamayan Kovid-19 vaka ve temaslılarının bir kısmının geçici yerleşim alanlarında barınması, uygunsuz barınma koşulları nedeniyle vakaların ve temaslıların izinin kaybedilmesi riskini ortaya çıkarmıştır. İlçe sağlık müdürlüklerinin konuyla ilgili çalışmaları titizlikle sürse de, bu koşullarda vaka ve temaslıların izlenmesi ancak kişinin bilgi vermesiyle mümkün olabilecektir. Bu nedenle geçici yerleşim alanlarında HES kodu kontrolü kritik önem taşımaktadır.
BULAŞ RİSKİ ARTABİLİR
ÖYLE BİR SALLANDIK Kİ
“Geçmiş olsun” diye birbirlerine sarılanlar var. Gözler yaşlı. Kimi korku, kimi sevinç yaşları... Söylentiler yayılıyor. Kimi yakınlarıyla aracına doluşuyor, “Çeşme’ye/Urla’ya/Foça’ya, özetle yazlığa kaçıyoruz” diyor. Evet, 30 Ekim’di, cuma günü saat 14.51’de sallandık. Kim, “Ben korkmadım, etkilenmedim, hazırlıklıyım” diyorsa helal olsun!
BÖYLESİNİ YAŞAMADIM
Bunca yıllık yaşamımda böyle deprem yaşamadım. Sarsıntı ne zaman sona erecek diye bekledim. Korkmak ne kelime? Tırstım... Hani, “Yaşamım film şeridi gibi geçiverdi” denir ya... Ona bile fırsat bulamadım. Sarsıntı durunca karımla haberleştik. Bu gibi durumlarda ilk aşamada bencil oluyor insan, çocukların, yakınların iyilik haberlerini aldık, rahatladık. Sokağa indim ben de. Çok yararı olacakmış gibi. Her taraf bina.
ACININ MERKEZİ BAYRAKLI
Ve haberler, duyumlar... Felaketin merkezi Bayraklı. Yıkılan apartmanlar var. Can pazarı kurulmuş, acil yardım ve kurtarma ekipleri olabilecek hızla orada. Vali uyarıyor: “Uzman olmayanlar enkaza çıkmasın!” Sonradan Bakan Bey geliyor enkazın üstüne, bir görevliden telefonu alıyor, aşağıdaki Buse’yle konuşuyor. Hemen arkasında takım elbiseli, kravatlı bir görevli var.
PROF.’TAN İLGİNÇ YORUM
Yarın başlayacak ve 1 Mayıs 2021’e kadar sürecek ava karşı Didim’de basın açıklamalarıyla başlatılan çalışmalar, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin soru önergesiyle TBMM’ye, şimdi de yargıya taşındı.
TEMİZLİK FABRİKASIDIR
Didim Sivil Gelişim Platformu çatısı altındaki Akbük Kültür ve Çevre Derneği (AKÇED), Didim Derneği, Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın deniz patlıcanı avına olanak veren tebliğin iptali için dava açtı. Platform adına açıklama yapan Didim Derneği Başkanı Mehmet Soysalan, “Denizlerimizde yılda 150 ton kumu filtre ederek temizleyen deniz patlıcanı, bir temizlik fabrikası gibi doğada sağlıklı dengenin korunmasını sağlar” dedi.
KABUL EDİLEMEZ
Bakanlık tebliğiyle özellikle halkın yoğun olarak denize girdiği ve turistik tüm sahil kesimlerinde söz konusu canlıların avlanabileceğini belirten Soysalan, bu durumun Didim’in doğal değerlerinin korunması ve gelişimi adına kabul edilemeyeceğini bildirdi.
Devletten onaylı sağlıklıyım... Üstelik tıbbın ne denli ilerlediğini de öğrenmiş oldum… Ankara’da birileri vatandaşlık numarama bakarak beni uzaktan kumanda muayene etti, sağlık açısından riskli olmadığıma hükmetti... Daha da ne isteyeyim? Doktora gitmek, sıra beklemek yok. Telefonla bile bitiveriyor iş.
BAKANLIK YANIT VERİYOR
Neden mi söz ediyorum? Grip aşısından... Malum, grip aşısı olabilme şansını yakalamak için artık e-nabıza TC kimlik numaranızı giriyorsunuz, anında yanıt geliyor. Ben de niyetlendim, şöyle dediler: “Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (2020/8) kapsamında bakanlığımızın belirlediği riskli kronik hastalığınız bulunmamaktadır...” Yani özetle, “Sen grip aşısı olamazsın” diyorlar... Ya da günah almayayım: “Grip aşısı olmana gerek yok, maşallah iyisin...”
UZAKTAN MUAYENE SÜRER Mİ?
Bugüne kadar hiçbir yıl grip aşısını aksatmadım... Bir süre ücretini ödedim, sonra aile hekimi reçetesiyle devlet ısmarladı aşıyı... İyi mi etmişim bilemiyorum. Bu yıl salgın belası da var... Hani doktorların çoğu, yaşa falan bakılmaksızın genelde grip aşısı olmayı öğütlüyorlar ya... Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı yolu izledim, sonuç: “Riskli değilsin...” Ne güzel, yine şükrediyorum... Ve düşünüyorum: “Bundan sonra da aile hekimi, hastane, doktora gitmek yerine e-nabıza girip şikayetimizi iletsek, bakanlık tanı koyup tedavi önerir mi? Reçete de yazarlar mı? Mümkün olursa ne mutlu bize...”
“Başka bir hayat mümkün.” Peki neydi? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, “Aşkla 550 Gün” toplantısı. Bugüne değin yaptıklarını, hedeflerini, felsefesini anlattı. Belli ki çok çalışmıştı. Nitekim o gün öğleden sonrayı provada geçirmiş. Sahnede profesyonel gibiydi. Sunuma da emek verilmişti. Soyer konuştu, arada kenara çekildi, saz eşliğinde görüntüler geldi. Sonunda tüm bürokratlarını sahneye çağırdı, alkışladı.
BU DÜZEN KADERİMİZ DEĞİL
Altyapı, ulaşım, kentin dünya vizyonu gibi birçok konudan söz etti, her yerde göreceksiniz. Ben özet vereceğim. Önce, “İzmir’de başka bir hayat mümkün” başlıklı kitapçıktan: “Yaşadığımız adaletsiz ve eşit olmayan düzen, kaderimiz değil. Kaynakların adil paylaşıldığı, refahın tüm mahalle ve köylere yayıldığı, ‘Başka bir hayat mümkün!’ Her adımımızı bu düşünce ve kararlılıkla atıyor, içtenlikle ve şeffaflıkla İzmirlilerle paylaşıyoruz.
SALGINDA ‘BİZ VARIZ’ DEDİK
Koronavirüs döneminde, ‘Biz varız’ dedik. Tüm hemşehrilerimizi kucaklama hedefiyle, ‘Biz yaparız’ dedik. Tüm bu faaliyetler göreve geldiğimiz ilk günden beri amaçladığımız sosyal ve demokratik belediyecilik anlayışımızı pekiştirdi.”
Okuyamayanlar, gözden kaçıranlar için yineliyorum. Bir belediye başkanı, karşıt parti yöneticilerine çalışmalarını anlatıyor, 21 yıllık siyasal yaşamının en önemli günlerinden birini yaşadığını söylüyor. Karşıt siyasal partinin il başkan yardımcısı bu başkana övgüler yağdırıyor, “Partisi bu başkanla gurur duymalı” diyor. Ne güzel değil mi?
Efendim önce tarafları alkışlıyor ve haberi özetliyorum: Çiğli Belediye Başkanı CHP’li Utku Gümrükçü, AK Parti yetkililerine 500 günlük çalışmalarını anlatmış. Toplantıya AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ali Aslan, il yönetim kurulu üyeleri, Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin ve yönetimi, Çiğli Belediye Meclisi, Gençlik ve Kadın Kolları üyeleri katılmış.
SİYASETTE EN ÖNEMLİ GÜN
Başkan Gümrükçü, kurumsal ve mali yapının güçlendirilmesi, kentin marka değerinin yükseltilmesi, kadın, genç ve engellilere yönelik hizmetler, alt ve üst yapı çalışmaları ile salgın sürecindeki uygulamalar gibi konularda ayrıntılı bilgi vermiş. 21 yıllık siyasi hayatının en önemli günlerinden biri olduğunu vurgulamış Gümrükçü, devam etmiş:
“Göreve geldiğim ilk gün rozetimi çıkardım. Çiğlimizin önceliklerini her zaman siyaset üstü gördüm ve çalışmalarımı bu doğrultuda sürdürdüm. Hayata geçirdiğimiz hizmet ve projelerde katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışını benimsedik. Kurumsal ve mali yapımızı güçlendirdik. Kentimizin tanınırlığını uluslararası seviyeye yükselttik. Kadın, genç, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın hayatlarına dokunan projeler geliştirdik. Sanata ve spora yatırım yaptık. Eğitime büyük destek verdik. Çalışmalarımıza devam ederek hep birlikte Çiğlimizi İzmir’in merkezi yapacağız.”
BAY ACİL’den yeni yıl reçetesi
YILBAŞI geleneğimizdir... Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uz. Dr. Ülkümen Rodoplu’yu konuk ederim bu köşede. Genelde yeni yılla ilgili önerilerini dile getirir, ben de sizlerle paylaşırım.
Bu yıl belleklerde pek de iyi anılmayacak. Salgın belası, orman yangınları, son olarak 30 Ekim depremi, ilk akla gelen tatsızlıklar. Hayat kurtarmayı, hayatta kalmayı, hayata tutunmayı anlamaya, öğrenmeye ve öğretmeye çalışan, çabalayan Dr. Ülkümen Rodoplu’dan gelen öneriler bizleri yeni yıla ve yeni dünyaya hazırlamayı hedefliyor. Söz, “Sağlık ve umut” diyen “Bay Acil” Rodoplu’da:
“2020 yılının kaderini Kovid-19 belirledi. 20 saniyede sabunlu suyla yok olan virüs, tüm dünyaya yeni bir düzen getirdi. Yeni dünya. Yeni düzen.
SAĞLIK İÇİN ÖNERİLER
* Yavaşlayalım artık. Yaşadığımız her saniyenin, aldığımız her nefesin kıymetini anlamalıyız. Bize hizmete hazır olan vücudumuza teşekkür etmeye başlamalıyız.
* Sevdiklerimiz ile daha fazla zaman geçirdiğimizde daha huzurlu, güvende ve mutlu olduğumuzun farkında mıyız ?
* Yürümeyi ve hareketi sevmeye başlayalım.
* Doğal, doğru ve sağlıklı beslenmeyi kavramalıyız. Yediklerimiz sağlığımızı ve bedenimizin kaderini belirlemektedir. Gıda paketlerinin etiketlerini okumaya başlamalıyız? GDO’lu ürünleri, trans yağları, katkı maddelerini, gluten ve mısır şurubunu tanıyor muyuz?
* Antioksidan meyve ve sebzeler dışarıdan aldığımız zararlıları temizlemeye yarıyor. Rengi, koyu olan meyve ve sebzelerin antioksidan özelliği yüksektir. Her gün taze ve mevsiminde meyve, sebze tüketelim. Kabuğu ile yenilebiliyorsa öyle almayı tercih edelim.
* Kuruyemişler çok değerlidir. Vitamin, mineral deposu olan badem, ceviz, fındık ve kestaneye çok ihtiyacımız var.
* Besin takviyeleri ile tanışalım; toprak ana eski bereketinde değil. Hücre ve dokularımızın ihtiyaçlarını karşılamak için doğru besin takviyelerini hayatımıza sokalım.
* Uykumuzun derin ve kaliteli olduğundan emin olmalıyız.
* Sağlık kontrolünü unutmayalım. Yılda bir.
* Acil durumlara karşı planımız olsun. Korunmayı öğrenelim: Yangın söndürmeyi, ev ve işyerlerimizde olası kazalara karşı önlem almayı, ilkyardım uygulamayı öğrenmeliyiz. Sevdiklerimiz hasta olduğunda nereye gideceğimizi, kimi arayacağımızı planlayalım.
Not: Her yaş için...
UMUT İÇİN ÖNERİLER
* Hedef koymalıyız. Eğitimimiz için; gelecek için. İşimizde, ilişkilerimizde ve sağlığımızda hedeflerimiz olmalı.
* Hayal kurabilmeliyiz.
* Günlük tutmaya ne dersiniz? Düşünsenize, 2020’de tarihin en büyük salgınına tanıklık ettik. Küresel salgın yaşadık, yaşıyoruz. Ne anılar birikti!
* Yazalım, şiir; anı; öykü.
* Mutlaka bir dernekte, vakıfta gönüllü olalım.
* Kitap: daha çok, daha uzun okumalıyız.
* Hayvanlarla, doğayla dostluk kurmayı öğrenelim. Sokak hayvanlarını tanımak, temiz bir çevreye saygı göstermek, yaşadığımız dünyayı tanımaya yardımcı olacaktır.
* Müzik dinleyen var mı? Bir alet çalmayı ya da şarkı söylemeyi deneyelim mi?
* İnsanların yaşamına dokunmayı deneyelim: Öğrenci okutabiliriz, birilerine iş bulmaya çalışabiliriz. Bir komşumuzun alışverişine, sokağa çıkamayan bir hastanın yardımına el verebiliriz.
* Yeni dünya, yeni fırsatlar demektir. Fırsatların farkında mısınız? Uzaktan eğitim modelleri, evden çalışma olanakları, bir mouse hareketiyle dünyayı önümüze serebilen teknolojiler, kıpır kıpır, canlı sosyal ağlar.
SON SÖZ: Dünya tarihinde yaşanan her salgın hastalık, yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Covid19 da yeni bir dünyaya adım atmamızı sağlamaktadır.
Yeni dünyada yerinizi ayırttınız mı?”
Dr. Rodoplu’nun yeni yıl reçetesi böyle. “Dikkatle okuyalım ve uygulamaya çabalayalım” derim. Ve kendimize soralım: “Yeni dünyada yerimizi ayırttık mı?” Sağlıklı günler, iyi yıllar diliyorum...
-----
BİR ETKİNLİK
Organ tazeleme
zihin rahatlatma
BAHAR Nihal Ersözlü’den: T’ai Chi Ch’uan, koruyucu hekimlik yönü açısından dünyada tercih edilen bir sağlık sistemidir. Gevşeme ve genişleme düşüncesi, eklemlerin çözük hali, enerjinin bedende akmasını sağlar. Sakin ve düzenli solunum kanımızdaki oksijen miktarını artırır.
PSİKOLOJİK YENİLENME
Orta eksen ve alt merkez algımız güçlendikçe anatomik olarak mükemmel hareket etmeye başlarız. İskelet sistemimizdeki bu biçimlenme, iç organlarımızdaki baskıyı yok eder. Organlarımız tazelenir, bağ dokular güçlenir, hormonlarımız dengesine kavuşur, zihnimiz rahatlar ve psikolojik olarak yenileniriz.
Online buluşmalar: Cumartesi veya pazar günleri 11.00-12.00 arasında
Urla İskele’de buluşmalar: Pazartesi veya çarşamba 11.00-12.30 arasında
İletişim: ersozlubahar@gmail.com
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle