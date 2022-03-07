BaşlıksızZeytin ağaçları yerinde kalsın

BEŞ yıl önce, “Zeytin ve zeytinlik kabusu yine gündeme gelecek gibi” demişim. Zeytinliklerde maden dahil, her türlü yatırıma olanak sağlayan madde, tepkiler üzerine geri çekilmiş, tartışılan tasarıdan çıkarılmıştı. Ancak dönemin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, zeytinliklerin yapılanması gerektiğini belirtip, “7 defa da, 17 defa da, 27 defa da bu düzenleme Meclis’e gelebilir” demişti. Ben de, “Ne dersiniz, zeytin kurtuldu mu, kabus geri dönecek mi” diye sormuşum. O dönem medya, zeytinliklerin yedinci kez kurtulduğunu vurgulamış.
MADENCİLİK UĞRUNA
Gelelim bugüne... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Özetlersek, elektrik üreticilerinin kömür çıkardığı alanda zeytinlik yer alırsa, çalışma durmayacak. Zeytinliklerde de çalışma sürecek, kamu yararı dikkate alınarak geçici tesisler yapılabilecek.
KESİLMEYİP TAŞINACAKMIŞ
Yönetmelik tepki çekti, meslek odaları, belediyeler, sendikalar yürütmenin durdurulması ve iptali için yargıya başvurdu. Bakanlık da açıklama yaptı: “Sahadaki zeytin ağaçları Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni ve görüşüyle, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükteki yeni bir bölgeye taşınacaktır. Zeytin ağaçlarının kesilmesi söz konusu değildir.”
DİLEĞİM: GERİ ADIM
Ancak bu açıklama, tepkileri dindirmedi. “Yüz yıllık ağaçlar mı taşınacak” gibi sorular yağarken, elektrik faturalarının tepki odağı olduğu dönemde değişikliği anlamlı bulanlar oldu. “Yargı, yönetmelikle ilgili karar verinceye kadar, zeytin ağaçlarına dokunan olur mu” sorusu da gündemde. Zeytinlik alanlarda maden, daha doğrusu kömür aranmasına olanak veren, ağaçları yerinden edecek, belki de yok olmasını sağlayacak bu yönetmelik değişikliği kesinlikle içime sinmiyor. Dilerim geri adım atılır, değişiklikten vaz geçilir…
Maskede gevşeme
için erken değil mi
DÜNYA salgın illetiyle boğuşup bizde de yitirdiğimiz günlük can sayısı 150-200 arasında gidip gelirken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplandı. Bakan Fahrettin Koca, toplantı sonrası, illete karşı en önemli korunaklarımızdan olan maskede geri adım atıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı da ertesi gün bir genelgeyle konuyu duyurdu.
KARARI KİM VERECEK
Efendim, “Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacak.” Yani içeride-dışarıda herkesin takması için büyük çaba gösterilen, kampanyalar düzenlenen maske konusu gevşedi. İnsanların çoğu zorunluyken bile boynunda, kolunda gezdiriyordu maskeyi. O kesime göre, artık “yaşasın özgürlük!” Haaa, kapalı yerlerde sosyal mesafe ve havalandırma uygunluğuna kim karar verecek, merak konusu doğrusu.
KURULDA OYBİRLİĞİ YOK
İşin ilginci, maske ve diğer gevşeme konusunda bilim kurulunda oy birliği sağlanamamış. Kurul üyelerin bir bölümü, önlemlerde geri adım için çok erken olduğunu savunmuş. Buna karşın gevşeme kararı açıklandı. Bir anlamda toplum salgınla baş başa bırakıldı, herkes bireysel karar verecek. Bu karar yakında, “Maske takmak yasak” diye yorumlanırsa şaşmamak gerek.
SABIRLA TAKMAYA DEVAM
Yalnız unutmayalım: “OKUL, HASTANE, SİNEMA, TİYATRO GİBİ KİŞİLER ARASINDA GEREKLİ SOSYAL MESAFENİN SAĞLANAMADIĞI KAPALI YERLERLE OTOBÜS, MİNİBÜS, SERVİS, TREN, METRO, VAPUR, UÇAK GİBİ HER TÜRLÜ ULAŞIM ARAÇLARINDA (ŞEHİRLERARASI DAHİL) MASKE ZORUNLULUĞU DEVAM EDECEK.”
Bilim insanı değilim ama, salgın illetine karşı önlemlerde, özellikle maskede gevşeme kararı benim içime sinmiyor. Bana göre maskeye devam... “Maske, Mesafe, Musluk” üçlüsünden vazgeçmeyelim...
BUGÜN 8 MART, ‘DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ’
TEMELİ, 8 Mart 1857’de ABD’de çalışma koşullarının düzelmesi için grev yapan tekstil işçisi kadınlardan 129’unun yangında yaşamını yitirmesiyle atılmış. Ülkemizde 1975’ten sonra kutlanıyor. Bugün hemen her yerde kadın konulu etkinlikler var. Önemli olan kadına şiddetin, kadın cinayetlerinin gündeme getirilip önlemlerin konuşulması. Kadınları incitmeyelim, kırmayalım, sevelim, onlara sevdalanalım. Bugün ve her gün özel olsun...
BaşlıksızZeytin ağaçları yerinde kalsın
BEŞ yıl önce, “Zeytin ve zeytinlik kabusu yine gündeme gelecek gibi” demişim. Zeytinliklerde maden dahil, her türlü yatırıma olanak sağlayan madde, tepkiler üzerine geri çekilmiş, tartışılan tasarıdan çıkarılmıştı. Ancak dönemin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, zeytinliklerin yapılanması gerektiğini belirtip, “7 defa da, 17 defa da, 27 defa da bu düzenleme Meclis’e gelebilir” demişti. Ben de, “Ne dersiniz, zeytin kurtuldu mu, kabus geri dönecek mi” diye sormuşum. O dönem medya, zeytinliklerin yedinci kez kurtulduğunu vurgulamış.
MADENCİLİK UĞRUNA
Gelelim bugüne... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Özetlersek, elektrik üreticilerinin kömür çıkardığı alanda zeytinlik yer alırsa, çalışma durmayacak. Zeytinliklerde de çalışma sürecek, kamu yararı dikkate alınarak geçici tesisler yapılabilecek.
KESİLMEYİP TAŞINACAKMIŞ
Yönetmelik tepki çekti, meslek odaları, belediyeler, sendikalar yürütmenin durdurulması ve iptali için yargıya başvurdu. Bakanlık da açıklama yaptı: “Sahadaki zeytin ağaçları Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni ve görüşüyle, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükteki yeni bir bölgeye taşınacaktır. Zeytin ağaçlarının kesilmesi söz konusu değildir.”
DİLEĞİM: GERİ ADIM
Ancak bu açıklama, tepkileri dindirmedi. “Yüz yıllık ağaçlar mı taşınacak” gibi sorular yağarken, elektrik faturalarının tepki odağı olduğu dönemde değişikliği anlamlı bulanlar oldu. “Yargı, yönetmelikle ilgili karar verinceye kadar, zeytin ağaçlarına dokunan olur mu” sorusu da gündemde. Zeytinlik alanlarda maden, daha doğrusu kömür aranmasına olanak veren, ağaçları yerinden edecek, belki de yok olmasını sağlayacak bu yönetmelik değişikliği kesinlikle içime sinmiyor. Dilerim geri adım atılır, değişiklikten vaz geçilir…
Maskede gevşeme
için erken değil mi
DÜNYA salgın illetiyle boğuşup bizde de yitirdiğimiz günlük can sayısı 150-200 arasında gidip gelirken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplandı. Bakan Fahrettin Koca, toplantı sonrası, illete karşı en önemli korunaklarımızdan olan maskede geri adım atıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı da ertesi gün bir genelgeyle konuyu duyurdu.
KARARI KİM VERECEK
Efendim, “Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacak.” Yani içeride-dışarıda herkesin takması için büyük çaba gösterilen, kampanyalar düzenlenen maske konusu gevşedi. İnsanların çoğu zorunluyken bile boynunda, kolunda gezdiriyordu maskeyi. O kesime göre, artık “yaşasın özgürlük!” Haaa, kapalı yerlerde sosyal mesafe ve havalandırma uygunluğuna kim karar verecek, merak konusu doğrusu.
KURULDA OYBİRLİĞİ YOK
İşin ilginci, maske ve diğer gevşeme konusunda bilim kurulunda oy birliği sağlanamamış. Kurul üyelerin bir bölümü, önlemlerde geri adım için çok erken olduğunu savunmuş. Buna karşın gevşeme kararı açıklandı. Bir anlamda toplum salgınla baş başa bırakıldı, herkes bireysel karar verecek. Bu karar yakında, “Maske takmak yasak” diye yorumlanırsa şaşmamak gerek.
SABIRLA TAKMAYA DEVAM
Yalnız unutmayalım: “OKUL, HASTANE, SİNEMA, TİYATRO GİBİ KİŞİLER ARASINDA GEREKLİ SOSYAL MESAFENİN SAĞLANAMADIĞI KAPALI YERLERLE OTOBÜS, MİNİBÜS, SERVİS, TREN, METRO, VAPUR, UÇAK GİBİ HER TÜRLÜ ULAŞIM ARAÇLARINDA (ŞEHİRLERARASI DAHİL) MASKE ZORUNLULUĞU DEVAM EDECEK.”
Bilim insanı değilim ama, salgın illetine karşı önlemlerde, özellikle maskede gevşeme kararı benim içime sinmiyor. Bana göre maskeye devam... “Maske, Mesafe, Musluk” üçlüsünden vazgeçmeyelim...
BUGÜN 8 MART, ‘DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ’
TEMELİ, 8 Mart 1857’de ABD’de çalışma koşullarının düzelmesi için grev yapan tekstil işçisi kadınlardan 129’unun yangında yaşamını yitirmesiyle atılmış. Ülkemizde 1975’ten sonra kutlanıyor. Bugün hemen her yerde kadın konulu etkinlikler var. Önemli olan kadına şiddetin, kadın cinayetlerinin gündeme getirilip önlemlerin konuşulması. Kadınları incitmeyelim, kırmayalım, sevelim, onlara sevdalanalım. Bugün ve her gün özel olsun...