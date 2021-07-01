Başkanlarımız duysun: Oyun alanları istiyoruz

“DOĞANIN öfkesini kusmasının sonuçlarından biri” olarak nitelediğim deniz salyasıyla (müsilaj) ilgili bir bilim insanının, Prof. Dr. Doğan Yaşar’ın görüşünü iletmiştim. Yaşar, özellikle arıtma tesislerinin mutlaka çalıştırılması gerektiğini vurgulamıştı. Bugün de bir turizmcinin, DOKTOB (Dalaman Ortaca Köyceğiz Turizm Otelciler ve İşletmeciler Birliği) Başkanı Yücel Okutur’un görüşünü özetliyorum:





TEHLİKEYE DÖNÜŞÜYOR

“Ekonomi ve turizm için büyük tehlikeye dönüşen deniz salyası, Marmara denizini kaplamış durumda. Marmara’ya kıyısı olan bölgelerimizde şu an turizm yapılamamaktadır. Deniz salyası yapışkan, suyun üzerinde veya dibinde beyaz, sarı renkte çamur gibi bir yapı oluşturuyor. Denizdeki kirlilik ve deniz suyu sıcaklığındaki artış, müsilaj oluşumunun çoğalmasını sağlıyor.

KİRLİLİĞİN KARIŞMASI

Güzel ülkemizin bizlere sunmuş olduğu sınırlı kaynakların bir gün tükenebileceği gerçeğinden hareketle, tüketim miktarını kontrol altında tutarak geleceğimizi garanti altına almalıyız. Küresel ısınma ile birlikte tarımsal arazilerin, ormanların ve sulak alanların ciddi miktarda azaldığını görmekteyiz. Türkiye’nin gündemine oturan deniz salyası, kalın örtüsü ile aylardır tüm canlılar ve balıkçılara Marmara denizinde büyük problem yaşatıyor. Sebebi, endüstriyel ve kentsel kirlilikle atık suların denize doğrudan karışması.

ALARMI HERKES ANLAMALI

