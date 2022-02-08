Başkan Oran’ın ilacı gecikti ama ‘50 bin’ hedefi devam

SALGIN illeti ve 30 Ekim depreminden sonra Çeşme gibi ilçeler gözde ve yaz-kış yaşanır oldu. Ancak bu tür turistik ilçelerin en büyük sorunu nüfuslarının 50 binin altında olması. İller Bankası’ndan bu nüfusa göre pay alıp çok daha büyük kalabalığa hizmet vermeye çalışıyorlar. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran bu kısır döngüyü aşabilmek için, “İkametini Çeşme’ye al” kampanyası başlatmış, “El ele verelim nüfusumuzu artıralım” diye seslenmişti yazlığı olanlara.
TAKVİYE İSTİYORUZ
Oran kampanyayı, “Adresim Çeşme” sloganıyla yineledi de: “Resmi kayıtlara gre 46 bin 375 kişilik nüfusumuz var. Fakat geçen kışı biz 250-300 bin, yazı 850 bin ile bir milyon ortasında nüfusla geçirdik. Bu kışımızda da 200 binin altında değiliz. Aslında biz pandemiden bu yana Çeşme’de yaşayan ama adrese dayalı nüfus sisteminde Çeşme’de ikameti gözükmeyen vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Kayıtlarını alarak, Çeşmemizin bütün kamu kurumlarının bütçelerinin ve kadrolarının artması için takviye olmalarını istiyoruz. ”
O HABER İYİ GELİRDİ
Bu arada Başkan Ekrem Oran kovid illetine yakalandı. Ben de geçen yazımda iki konuyu birleştirdim:
“Başkan Ekrem Oran da, koronaya yakalandığını duyurdu. Öncelikle, ‘geçmiş olsun’ diyor, acil sağlık diliyorum Başkan Oran’a bir ilaç gerek. Ne mi? Şöyle bir düşünelim. Oran, ilçenin kayıtlı nüfusunun 50 binin üzerine çıkması için büyük çaba harcıyor. Şu aralar, ‘Çeşme’nin kayıtlı nüfusu 50 bini geçti’ diye bir haber Oran’a ilaç gibi gelmez mi, sahaya daha bir zinde dönmez mi?”
SEFERİHİSAR AŞTI
Raslantı bu ya! Yazının yayımlandığı gün TÜİK, il ve ilçelerin yeni nüfuslarını açıkladı. Çeşme 50 bin barajını aşamadı, 48 bin 167’de kaldı. Başkan Oran’a sözünü ettiğim ilaç gelemedi. Aynı durumda olan Seferihisar’ın nüfusu 48 bin 320’den 52 bin 507’ye ulaştı. Başkan İsmail Yetişkin, ikametini Seferihisar’a aldıranlara teşekkür etti, bütçelerine 2 milyon liralık katkı sağlanacağını vurguladı.
AİLEMİZİN ÜYESİ OL
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran pes etmedi, nüfus konusunda çabaların süreceğini vurguladı, yazlıkçılara, “Sen de birinci adresini Çeşme’ye aldır. Çeşme ailemizin bir üyesi ol” diye seslendi. Başkan Oran’a kolay gelsin!
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BİR TATSIZ RAPOR
Geçen ay 26 kadın
cinayete kurban
KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Ocak 2022 raporunu açıklamış. Rapora göre ülke genelinde geçen ay 26 kadın cinayeti işlenmiş, 28 kadın şüpheli şekilde ölü bulunmuş. Cinayet kurbanı 26 kadından 13’ünün öldürülme bahanesi belirlenememiş. 11’i boşanmak istemek, barışmayı, evlenmeyi, ilişkiyi reddetmek, bir kadın nefret, bir kadın ekonomik bahanelerle öldürülmüş.
CAYDIRICI CEZALAR ŞART
Raporda şöyle denilmiş: “13 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.”
BÖLGEMİZDE DURUM
Bu tatsız rapora göre bölgemiz illerinden İzmir’de iki, Denizli ve Balıkesir’de birer kadın cinayet kurbanı olmuş. İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla’da birer kadın da şüpheli şekilde can vermiş. Kadın Cinayetlerini Durduracağı Platformu’na göre geçen yıl Türkiye’de 280 kadının yaşamına erkekler son vermiş, 217 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulunmuş. 2021’de Aydın’da 5, Balıkesir’de 7, Çanakkale’de 2, Denizli’de 7, İzmir’de 14, Manisa’da 4, Muğla’da 8 kadın cinayeti gerçekleşmiş. Uşak’ta bir kadının ölümü şüpheli bulunmuş.
Kadın ve her türlü cinayetin son bulması en büyük isteğimiz. Kadına şiddetin de durmasını, bu tür raporlardaki kurban rakamlarının en aza inmesini, sıfırlanmasını diliyoruz.
Başkan Oran’ın ilacı gecikti ama ‘50 bin’ hedefi devam
SALGIN illeti ve 30 Ekim depreminden sonra Çeşme gibi ilçeler gözde ve yaz-kış yaşanır oldu. Ancak bu tür turistik ilçelerin en büyük sorunu nüfuslarının 50 binin altında olması. İller Bankası’ndan bu nüfusa göre pay alıp çok daha büyük kalabalığa hizmet vermeye çalışıyorlar. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran bu kısır döngüyü aşabilmek için, “İkametini Çeşme’ye al” kampanyası başlatmış, “El ele verelim nüfusumuzu artıralım” diye seslenmişti yazlığı olanlara.
TAKVİYE İSTİYORUZ
Oran kampanyayı, “Adresim Çeşme” sloganıyla yineledi de: “Resmi kayıtlara gre 46 bin 375 kişilik nüfusumuz var. Fakat geçen kışı biz 250-300 bin, yazı 850 bin ile bir milyon ortasında nüfusla geçirdik. Bu kışımızda da 200 binin altında değiliz. Aslında biz pandemiden bu yana Çeşme’de yaşayan ama adrese dayalı nüfus sisteminde Çeşme’de ikameti gözükmeyen vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Kayıtlarını alarak, Çeşmemizin bütün kamu kurumlarının bütçelerinin ve kadrolarının artması için takviye olmalarını istiyoruz. ”
O HABER İYİ GELİRDİ
Bu arada Başkan Ekrem Oran kovid illetine yakalandı. Ben de geçen yazımda iki konuyu birleştirdim:
“Başkan Ekrem Oran da, koronaya yakalandığını duyurdu. Öncelikle, ‘geçmiş olsun’ diyor, acil sağlık diliyorum Başkan Oran’a bir ilaç gerek. Ne mi? Şöyle bir düşünelim. Oran, ilçenin kayıtlı nüfusunun 50 binin üzerine çıkması için büyük çaba harcıyor. Şu aralar, ‘Çeşme’nin kayıtlı nüfusu 50 bini geçti’ diye bir haber Oran’a ilaç gibi gelmez mi, sahaya daha bir zinde dönmez mi?”
SEFERİHİSAR AŞTI
Raslantı bu ya! Yazının yayımlandığı gün TÜİK, il ve ilçelerin yeni nüfuslarını açıkladı. Çeşme 50 bin barajını aşamadı, 48 bin 167’de kaldı. Başkan Oran’a sözünü ettiğim ilaç gelemedi. Aynı durumda olan Seferihisar’ın nüfusu 48 bin 320’den 52 bin 507’ye ulaştı. Başkan İsmail Yetişkin, ikametini Seferihisar’a aldıranlara teşekkür etti, bütçelerine 2 milyon liralık katkı sağlanacağını vurguladı.
AİLEMİZİN ÜYESİ OL
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran pes etmedi, nüfus konusunda çabaların süreceğini vurguladı, yazlıkçılara, “Sen de birinci adresini Çeşme’ye aldır. Çeşme ailemizin bir üyesi ol” diye seslendi. Başkan Oran’a kolay gelsin!
-------------------.
BİR TATSIZ RAPOR
Geçen ay 26 kadın
cinayete kurban
KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Ocak 2022 raporunu açıklamış. Rapora göre ülke genelinde geçen ay 26 kadın cinayeti işlenmiş, 28 kadın şüpheli şekilde ölü bulunmuş. Cinayet kurbanı 26 kadından 13’ünün öldürülme bahanesi belirlenememiş. 11’i boşanmak istemek, barışmayı, evlenmeyi, ilişkiyi reddetmek, bir kadın nefret, bir kadın ekonomik bahanelerle öldürülmüş.
CAYDIRICI CEZALAR ŞART
Raporda şöyle denilmiş: “13 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor.”
BÖLGEMİZDE DURUM
Bu tatsız rapora göre bölgemiz illerinden İzmir’de iki, Denizli ve Balıkesir’de birer kadın cinayet kurbanı olmuş. İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla’da birer kadın da şüpheli şekilde can vermiş. Kadın Cinayetlerini Durduracağı Platformu’na göre geçen yıl Türkiye’de 280 kadının yaşamına erkekler son vermiş, 217 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulunmuş. 2021’de Aydın’da 5, Balıkesir’de 7, Çanakkale’de 2, Denizli’de 7, İzmir’de 14, Manisa’da 4, Muğla’da 8 kadın cinayeti gerçekleşmiş. Uşak’ta bir kadının ölümü şüpheli bulunmuş.
Kadın ve her türlü cinayetin son bulması en büyük isteğimiz. Kadına şiddetin de durmasını, bu tür raporlardaki kurban rakamlarının en aza inmesini, sıfırlanmasını diliyoruz.