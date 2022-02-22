Avrasya Tüneli’nden kartlı geçti 45 ay sonra ‘cezalısın’ dendi

BUGÜN daha önce benzerlerine değindiğim, bazılarına yaşam şansı bulunan SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası çocuklarımızdan bir örnekle başlayacağım. Bergama’da Mehtap-Barış Şanal çiftinin çocukları Kaan Efe için herkes seferber. Kaan Efe’nin yaşamı, daha önce yurt dışında denenerek olumlu sonuç alınan “Zolgensma” adlı ilaca ulaşılmasına bağlı. Bu amaçla valilik izniyle bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyaya destek için Kınık Pazarı’nda bile el emeği ürünlerin satıldığı, “Kaan Efe’ye Nefes Ol” standı kurulmuş. Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer de bebeğin sağlığına kavuşmasına her zaman destek olacağını vurgulamış:





EL ELE VERECEĞİZ

“Bergama’da sağlık memuru olarak birlikte çalıştığımız Paşa Mercan abimizin torunu Kaan Efe yavrumuzun ilacına kavuşabilmesi için her zaman destek olacağız. Yurt dışında gen tedavisinde uygulanan Zolgensma ilacı, şimdiye kadar tedavisine kavuşan çocuklarda yüzde 96 oranında olumlu sonuç verdi. Herkesi birlik olmaya davet ediyorum. Instagram üzerinden @kaanefeyenefesol sayfasını takip ederek ve bağış için düzenlenen canlı yayınlara da katılarak Kaan Efe’ye destek olabilirsiniz. Valilik izniyle başlatılan bu kampanyada Kaan Efe için birlikte el ele vererek başaracağız.”

HAYDİ DESTEK OLALIM

Baba Barış Şanal ise, “Çocuğumuzun sağlığına kavuşması amacıyla yurt dışında Zolgensma tedavisi alması gerekiyor. Bu tedavi de 2 milyon 168 bin dolar civarında tutuyor. İnsanlık adına bütün hayırseverlerden kampanyaya destek vermelerini istiyoruz. Destek verin, evladım iyileşsin” çağrısında bulunmuş.

Kaan Efe ve onun gibi tüm çocuklara sağlık, kampanyaların da hedefine ulaşmasını diliyorum,

