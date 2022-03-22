Aslında savaş güzel eylem ama silah-bomba gereksiz

ÇANAKKALE Deniz Zaferi’nin 107’nci yıldönümünü 18 Mart’ta törenlerle kutladık. Anlamlı günde, dünyanın örnek alacağı Çanakkale Köprüsü de açıldı. Bu tarihi günle ilgili ayrıntılı haberleri görmüş, okumuşsunuzdur. Bugün, gözden kaçıranlar için, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın, bana ilginç gelen sosyal medyadaki 18 Mart konuşmasından bazı bölümler ileteceğim:
KÖTÜ BİR BARIŞ VAR MI?
“Burada savaşa girmeden, savaşı yaşarsınız. Buraya gelmeden önceki sizle, ayrıldıktan sonraki siz, artık asla aynı siz olamazsınız. Bu topraklar, bu kadim şehir Çanakkale; şehitlerin destanlara sığmayan diyarıdır, Bu boğaz; aşkın ve hakkın zaferi, bu destan; Çanakkale’ye göğsüyle siper olanların zafer tacıdır. Düşünüyorum da barış da bir zafer değil mi aslında? İyi bir savaş, kötü bir barış var mı? ‘Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömermiş.’ Bundan öte bir gerçek var mı?”
VAHŞET GÖRÜNÜYOR MU?
“Ne acı ki savaş; insana her şeyi öğretiyor da bir tek barışın güzelliğini öğretemiyor. Mesela şimdi Rusya’dan görünüyor mudur 107 yıl öncenin vahşeti, akan kanı? Ukrayna’dan, Afganistan’dan ve Suriye’den duyuluyor mudur 107 yıl öncesinin göğe yükselen acılı figanı? Bir de savaşın mazlumları, masumları çocuklar var. Filistin’de, Doğu Türkistan’da çocuklar ölüyor. İnsanlık dibe vurmuş olmalı ki, göçmen çocukların cesetleri sahillere vuruyor. Ukrayna’da ailesini kaybetmiş bir çocuk, sırt çantasına sığdırdığı yaşamıyla yalnız başına, ağlaya ağlaya sınırı geçerken insanlığın yüzüne dev bir ayna tutuyor.”
BİRBİRİMİZE SARILMALIYIZ
“107 yıl evvel bu küçücük kara parçasında direnenler hayata nasıl tutundularsa, tepelerine, derelerine nasıl sarıldılarsa, biz de birbirimize öyle tutunmalıyız, öyle sarılmalıyız. Gençler, aydınlar, köylüler, şehirliler nasıl 107 yıl önce birleştiyse, bizler de Çanakkale ruhuyla birleşmeliyiz.”
BİLİM SANAT SPOR EĞİTİM
“Aslında savaşmak güzel bir kelime, güzel bir eylem. Eğer mutlaka savaşacaksak silaha, bombaya gerek yok. Bilim, sanat, spor, eğitim yeter de artar savaşmaya... Mutlaka savaşacaksak, İlber Ortaylı gibi ilerleyen yaşına rağmen zeytin ağacını kurtarmak için savaşalım... Balaban’da kesilen ağaçlar uykularını kaçırıp, ona besteler yazdıran bugün tüm dünyanın ayakta alkışladığı Fazıl Say gibi karanlığa karşı sanatla savaşalım...
ÖRNEKLERDEN SEÇMELER
Çocuk istismarcılarına karşı hayatını ortaya koyan Saadet Öğretmen gibi, ahlaksızlara karşı cesaretle savaşalım... Yurt dışında insanlığa hizmet için laboratuvarlarda sabahlayan Mühendis Canan Dağdeviren gibi, Dr. Özlem Türeci ve Dr. Uğur Şahin gibi iyilik için, sağlık için savaşalım... Çanakkale’de Prof. Dr. Rüstem Aslan gibi Troia’yı her gün biraz daha gün yüzüne çıkarmak için savaşalım...”
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BİR SERGİYE DAVET
Tertemiz Gediz
nasıl kirleniyor
GAZETECİ Esat Erçetingöz’ün Gediz Nehri’nin doğup denize döküldüğü yere kadarki aşamalarını görüntülediğini, “Kaynağında içilebilen su nasıl çamur oluyor” diye iletmiştim. Erçetingöz’ün 100 fotoğraftan oluşan, “Gediz Havzası-Temiz Deniz Temiz Körfez” temalı sergisi İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde açıldı.
GEMA (Gediz Havzası Erezyonla Mücadele, Ağaçlandırma Çevre ve Kalkınma Vakfı) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de katkısıyla açılan sergi, “Temiz Gediz” ve “Kirli Gediz” diye adlandırılan iki salondaki fotoğraflardan oluştu. Açılışta eşi Alev, kızları Gözde ve Özge’nin yalnız bırakmadığı Erçetingöz’ün sergisi 30 Mart’ta kadar açık.
Aslında savaş güzel eylem ama silah-bomba gereksiz
ÇANAKKALE Deniz Zaferi’nin 107’nci yıldönümünü 18 Mart’ta törenlerle kutladık. Anlamlı günde, dünyanın örnek alacağı Çanakkale Köprüsü de açıldı. Bu tarihi günle ilgili ayrıntılı haberleri görmüş, okumuşsunuzdur. Bugün, gözden kaçıranlar için, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın, bana ilginç gelen sosyal medyadaki 18 Mart konuşmasından bazı bölümler ileteceğim:
KÖTÜ BİR BARIŞ VAR MI?
“Burada savaşa girmeden, savaşı yaşarsınız. Buraya gelmeden önceki sizle, ayrıldıktan sonraki siz, artık asla aynı siz olamazsınız. Bu topraklar, bu kadim şehir Çanakkale; şehitlerin destanlara sığmayan diyarıdır, Bu boğaz; aşkın ve hakkın zaferi, bu destan; Çanakkale’ye göğsüyle siper olanların zafer tacıdır. Düşünüyorum da barış da bir zafer değil mi aslında? İyi bir savaş, kötü bir barış var mı? ‘Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömermiş.’ Bundan öte bir gerçek var mı?”
VAHŞET GÖRÜNÜYOR MU?
“Ne acı ki savaş; insana her şeyi öğretiyor da bir tek barışın güzelliğini öğretemiyor. Mesela şimdi Rusya’dan görünüyor mudur 107 yıl öncenin vahşeti, akan kanı? Ukrayna’dan, Afganistan’dan ve Suriye’den duyuluyor mudur 107 yıl öncesinin göğe yükselen acılı figanı? Bir de savaşın mazlumları, masumları çocuklar var. Filistin’de, Doğu Türkistan’da çocuklar ölüyor. İnsanlık dibe vurmuş olmalı ki, göçmen çocukların cesetleri sahillere vuruyor. Ukrayna’da ailesini kaybetmiş bir çocuk, sırt çantasına sığdırdığı yaşamıyla yalnız başına, ağlaya ağlaya sınırı geçerken insanlığın yüzüne dev bir ayna tutuyor.”
BİRBİRİMİZE SARILMALIYIZ
“107 yıl evvel bu küçücük kara parçasında direnenler hayata nasıl tutundularsa, tepelerine, derelerine nasıl sarıldılarsa, biz de birbirimize öyle tutunmalıyız, öyle sarılmalıyız. Gençler, aydınlar, köylüler, şehirliler nasıl 107 yıl önce birleştiyse, bizler de Çanakkale ruhuyla birleşmeliyiz.”
BİLİM SANAT SPOR EĞİTİM
“Aslında savaşmak güzel bir kelime, güzel bir eylem. Eğer mutlaka savaşacaksak silaha, bombaya gerek yok. Bilim, sanat, spor, eğitim yeter de artar savaşmaya... Mutlaka savaşacaksak, İlber Ortaylı gibi ilerleyen yaşına rağmen zeytin ağacını kurtarmak için savaşalım... Balaban’da kesilen ağaçlar uykularını kaçırıp, ona besteler yazdıran bugün tüm dünyanın ayakta alkışladığı Fazıl Say gibi karanlığa karşı sanatla savaşalım...
ÖRNEKLERDEN SEÇMELER
Çocuk istismarcılarına karşı hayatını ortaya koyan Saadet Öğretmen gibi, ahlaksızlara karşı cesaretle savaşalım... Yurt dışında insanlığa hizmet için laboratuvarlarda sabahlayan Mühendis Canan Dağdeviren gibi, Dr. Özlem Türeci ve Dr. Uğur Şahin gibi iyilik için, sağlık için savaşalım... Çanakkale’de Prof. Dr. Rüstem Aslan gibi Troia’yı her gün biraz daha gün yüzüne çıkarmak için savaşalım...”
-------------------
BİR SERGİYE DAVET
Tertemiz Gediz
nasıl kirleniyor
GAZETECİ Esat Erçetingöz’ün Gediz Nehri’nin doğup denize döküldüğü yere kadarki aşamalarını görüntülediğini, “Kaynağında içilebilen su nasıl çamur oluyor” diye iletmiştim. Erçetingöz’ün 100 fotoğraftan oluşan, “Gediz Havzası-Temiz Deniz Temiz Körfez” temalı sergisi İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde açıldı.
GEMA (Gediz Havzası Erezyonla Mücadele, Ağaçlandırma Çevre ve Kalkınma Vakfı) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de katkısıyla açılan sergi, “Temiz Gediz” ve “Kirli Gediz” diye adlandırılan iki salondaki fotoğraflardan oluştu. Açılışta eşi Alev, kızları Gözde ve Özge’nin yalnız bırakmadığı Erçetingöz’ün sergisi 30 Mart’ta kadar açık.