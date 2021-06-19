Arıtmasını çalıştırana enerji katkısı verilsin

URLALI kadınlar ve enginar, çok konu edildi. İzmir Life dergisindeki farklı geldi bana: “Urlalı kadınların enginar devrimi.” “Urla Kadın Kooperatifi” diye tanınan, 2014’te kurulan S.S. Urla Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi ve geçmiş dönem Belediye Başkanı Sibel Uyar’la söyleşmişler. Kooperatifin adı Enginar Festivali’nde duyulmuş asıl. Sonra, “Urla Karya” markası çıkmış, 172 ortağa ulaşılmış. Salgın döneminde, festival de yapılamayınca, 3 sigortalı çalışan kadının maaşını çıkarabilmek için nasıl enginar satılacağına kafa yormaya başlanmış. Uyar’dan özetle;





ÜRÜN TARLADA KALMASIN

“Çok nitelikli ürün ve işgücü var, ama her yer kapalı. Video çekip instagrama yükledik. Dedik ki, ‘Ey bizi görenler, duyanlar! Tarlada enginarımız ve çalışmak isteyen kadınlarımız var. Ürünümüz tarlada kalmasın. Eğer siz de taze ve sağlıklı gıda yemek istiyorsanız lütfen bize başvurun.’ Öyle talep geldi ki, işleri yetiştirememeye başladık. Belediye şirketi URİT, Ziraat ve Ticaret odalarının desteğiyle, online olarak Urla’nın bütün enginarını sattık. Krizi fırsata çevirdik açıkçası.

SALGINDA DEĞERİ ANLAŞILDI

URİT’le 3 ay 80 kadın istihdam edildi. Herkes evine ekmek götürdü. Enginarla yeni tanışan çok insan oldu sayemizde. İnsanlar vazo çiçeği zannederken bunun aslında ne kadar değerli besin kaynağı olduğunu öğrendi. Pandemide sağlık ve beslenmenin birbiriyle ne kadar ilgili olduğu anlaşılınca enginar daha çok öne çıktı. Pek çok üreticimiz vakum makinesi alıp kendi başına satışa başladı. Sayıları artıyor. Bu çok kıymetli bir şey. Biz örnek olduk. Yeni bir ufuk açıldı. Bizim derdimizse, ürünümüze daha fazla katma değer katabilmekti. Böylece ortaklarımıza daha fazla gelir sağlayabileceğimizi anlamıştık.

REÇELDEN HAZIR YEMEĞE

