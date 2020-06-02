Alaçatı’nın çabaları turizme iyi gelsin

BU salgın belası ekonomik açıdan birçok sektörü adeta vurdu. Lokanta, restoran, kafe, bar, otel, motel, pansiyon gibi işletmeler kapandı. Çalışanlar zor durumda kaldı, gücü olan işletmeler onları korumaya çabaladı. En olumsuz etkilenen sektörlerden birisi de kuşkusuz turizm. İşletmeler kapandı, erken rezervasyon yaptıranların çoğu iptal ve parasını geri isteme yolunu seçti.
BU DERNEK DİKKAT ÇEKTİ
Bu olumsuz süreçte turizmcilerin dernek, birlik, federasyon gibi örgütlerinin yöneticileri, “Zordayız, dayanma gücü kalmadı, destek gerek” gibi açıklamalar yaptı haklı olarak. Aralarında, yalnızca yakınmakla kalmayıp çare üreten biri dikkatimi çekti: Alaçatı Turizm Derneği... Başkan Celal Bayraktaroğlu ve yönetimi işbaşına geldiklerinde Alaçatı’ya farklı bir yol haritası çizeceklerinin ipuçlarını vermişti. Alaçatı’nın aşırı gürültüsü, yakınılan fiyatlar gibi olumsuzluklarla anılmasına karşı önlemleri içeren bildiriyi duyurmuşlardı.
UYARI VE ÖNLEM ÖNERİLERİ
Ancak Bayraktaroğlu ve yönetimi programlarını uygulamaya koyamadan virüs belası geldi çattı. Yeni durum değerlendirildi, Alaçatı’nın eskisi gibi olmayacağı ve önlemler dile getirildi... İşte bazıları:
* Aşırı kalabalık oluşmasına karşı Alaçatı’ya giriş ve çıkışı kontrol altında tutulmalı.
* Dar sokaklarda yürüyüş alanları, sosyal mesafeye göre işaretlenmeli. Bu sokaklara masa konulmamalı.
* Sosyal mesafeye uyulup uyulmadığı 24 saat kontrol edilmeli.
* Sokak satıcıları engellenmeli.
* Açık veya kapalı alanda ayakta durulacak bar, gece kulübü gibi işletmelerde sosyal mesafeye dikkat edilmeli, bu yerler saat 24.00’te kapatılmalı.
* Plajlar, pazaryeri gibi yerlerde sıkı önlemler alınmalı.
5 BİN KİŞİLİK PROJE
Alaçatı Turizm Derneği daha sonra bana göre çok önemli bir proje hazırladı. 5 bin kişiye ücretsiz verilecek online hijyen eğitimi için, İzmir Kalkınma Ajansı’nın Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında hibe desteğine başvuruldu. 604 bin lira bütçeli projenin onaylanması sonrasında eğitime başlanacak.
YOL HARİTASI OLACAK
Projeyle, kişisel hijyen ve el temizliği, sosyal mesafe gibi önlemler, online platform aracılığıyla turizm çalışanlarına aktarılacak. Sektör çalışanlarına koruyucu malzeme desteğiyle işletmelerin üzerindeki yük azaltılacak. Eğitimi tamamlayanlara belgeleri verilecek. Bayraktaroğlu, Alaçatı’nın salgın sürecinde sosyo-ekonomik olarak büyük hasar aldığını belirterek “Hizmete açılacak işletmelerin sürece hızlıca uyabilmesi için bir süredir verdiğimiz eğitimleri, online platforma taşımaya karar verdik. Her yıl Alaçatı’da 3 bin turizm çalışanı iş başı yapıyor. Sezonda çalışan sayısı 5 bine ulaşıyor. Bu program işletmeler ve çalışanlar için iyi bir yol haritası olacak” dedi. Başkan Bayraktaroğlu, dernek üyesi oteller, restoranlar, kafe ve dükkanların her zaman müşteri hoşnutluğunu ilk sıraya koyduğunu vurguluyor:
EĞİTİM EĞİTİM EĞİTİM
“Bu süreçte misafirlerimize ve müşterilerimize en sağlıklı ve huzurlu ortamı yaratmak ilk hedefimiz. HazırlıklarımızI yaparken en çok önem verdiğimiz konu ise, yoğun ve etkili eğitim programlarını tüm çalışanlarımıza ulaştırabilmek. Bu yıl kesintisiz ‘eğitim, eğitim, eğitim’ diyoruz. Eğitimli personelin işin kritik halkası olduğunu biliyor ve onlardan sorumluluklarını tam olarak gerçekleştirmelerini ve bir adım ileri giderek misafirlerimize de yol göstermelerini istiyoruz. Alaçatımızın bu konuda örnek belde olmasını hedefliyor, buna göre çalışıyoruz.”
KURALLARA HERKES UYACAK
Çalışan ve halk sağlığının korunmasının kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan ve bir kitapçık hazırladıklarını açıklayan Bayraktaroğlu “Tüm turizm sektörünün enfeksiyon kontrol prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmasını istedik. Bu kurallar aslında işletmeler kadar, yazın tadını çıkarmak isteyen misafirlerimiz için de geçerli. Huzurlu, mutlu ve güzel bir tatil için bu kurallara hepimiz uyacağız” diyor.
EN AZ HASARLA ÇIKMAK
Alaçatı Turizm Derneği’nin bu salgın sürecinden en az hasarla çıkılması için çabalarından örnekler vermek istedim. Dediğim gibi, bu dernek yalnızca sektörün zorda olduğundan yakınıp destek istemekle kalmıyor, çözümler üretiyor. Bu çabaların amacına ulaşmasını ve patrondan çalışanına, tüm turizmcilerin nefes almasını, sezonun en az zararla atlatılmasını diliyorum. Herkese kolay gelsin!
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BİR YAKINMA
Huzurevi sakinleri
havalanmak istiyor
BAZI huzurevi sakinlerinden yakınmalar aldım. Huzurevlerinde kalanların sağlığı için bazı önlemler alınmış. Her zaman bahçeye çıkılmasına bile izin verilmiyormuş. Bahçe çıkışları bir saatle sınırlıymış. İzin almak isteyenlere bir ay sonra dönmek ve gelişte 14 gün tek kişilik odada karantinaya alınmak koşulu varmış. Biraz hava almak, değişiklik isteyenlerin önerisi var:
ARADA SIRADA GEZİNTİ
“Belediyelerin ya da kamu kuruluşlarının yardımıyla araç sağlanıp, maske, sosyal mesafe gibi tüm tedbirlere dikkat edilerek, arada sırada en azından yakın mesafedeki yerlere götürülüp bir-iki saat çay, kahve içip dönemez miyiz? Bu moral açısından da çok iyi gelir. Ya da başka bir havalanma yolu bulunabilir” diyor. Önlemler mutlaka huzurevinde kalanların sağlığı için alınıyor. Ama arada böyle hoşluklar yaratılabilir diye düşünüyorum.
-----
BİR UYARI
Salgını fırsat bilen
dolandırıcılara dikkat
SOSYAL medyada rastlardım. Emniyet Genel Müdürlüğü sahtekarların bu salgın günlerinde bile insanları dolandırdıkları ihbarları üzerine uyarı yayınlamış. Broşür hazırlanıp sosyal medyadan paylaşılmış, “Koronavirüsle ilgili bilgilendirme veya koronavirüs taraması yapacağını beyan edenleri evinize almayın, adınızı ve adresinizi vermeyin” denilmiş. Herkese, “Aman dikkat” diyorum.
Alaçatı’nın çabaları turizme iyi gelsin
BU salgın belası ekonomik açıdan birçok sektörü adeta vurdu. Lokanta, restoran, kafe, bar, otel, motel, pansiyon gibi işletmeler kapandı. Çalışanlar zor durumda kaldı, gücü olan işletmeler onları korumaya çabaladı. En olumsuz etkilenen sektörlerden birisi de kuşkusuz turizm. İşletmeler kapandı, erken rezervasyon yaptıranların çoğu iptal ve parasını geri isteme yolunu seçti.
BU DERNEK DİKKAT ÇEKTİ
Bu olumsuz süreçte turizmcilerin dernek, birlik, federasyon gibi örgütlerinin yöneticileri, “Zordayız, dayanma gücü kalmadı, destek gerek” gibi açıklamalar yaptı haklı olarak. Aralarında, yalnızca yakınmakla kalmayıp çare üreten biri dikkatimi çekti: Alaçatı Turizm Derneği... Başkan Celal Bayraktaroğlu ve yönetimi işbaşına geldiklerinde Alaçatı’ya farklı bir yol haritası çizeceklerinin ipuçlarını vermişti. Alaçatı’nın aşırı gürültüsü, yakınılan fiyatlar gibi olumsuzluklarla anılmasına karşı önlemleri içeren bildiriyi duyurmuşlardı.
UYARI VE ÖNLEM ÖNERİLERİ
Ancak Bayraktaroğlu ve yönetimi programlarını uygulamaya koyamadan virüs belası geldi çattı. Yeni durum değerlendirildi, Alaçatı’nın eskisi gibi olmayacağı ve önlemler dile getirildi... İşte bazıları:
* Aşırı kalabalık oluşmasına karşı Alaçatı’ya giriş ve çıkışı kontrol altında tutulmalı.
* Dar sokaklarda yürüyüş alanları, sosyal mesafeye göre işaretlenmeli. Bu sokaklara masa konulmamalı.
* Sosyal mesafeye uyulup uyulmadığı 24 saat kontrol edilmeli.
* Sokak satıcıları engellenmeli.
* Açık veya kapalı alanda ayakta durulacak bar, gece kulübü gibi işletmelerde sosyal mesafeye dikkat edilmeli, bu yerler saat 24.00’te kapatılmalı.
* Plajlar, pazaryeri gibi yerlerde sıkı önlemler alınmalı.
5 BİN KİŞİLİK PROJE
Alaçatı Turizm Derneği daha sonra bana göre çok önemli bir proje hazırladı. 5 bin kişiye ücretsiz verilecek online hijyen eğitimi için, İzmir Kalkınma Ajansı’nın Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında hibe desteğine başvuruldu. 604 bin lira bütçeli projenin onaylanması sonrasında eğitime başlanacak.
YOL HARİTASI OLACAK
Projeyle, kişisel hijyen ve el temizliği, sosyal mesafe gibi önlemler, online platform aracılığıyla turizm çalışanlarına aktarılacak. Sektör çalışanlarına koruyucu malzeme desteğiyle işletmelerin üzerindeki yük azaltılacak. Eğitimi tamamlayanlara belgeleri verilecek. Bayraktaroğlu, Alaçatı’nın salgın sürecinde sosyo-ekonomik olarak büyük hasar aldığını belirterek “Hizmete açılacak işletmelerin sürece hızlıca uyabilmesi için bir süredir verdiğimiz eğitimleri, online platforma taşımaya karar verdik. Her yıl Alaçatı’da 3 bin turizm çalışanı iş başı yapıyor. Sezonda çalışan sayısı 5 bine ulaşıyor. Bu program işletmeler ve çalışanlar için iyi bir yol haritası olacak” dedi. Başkan Bayraktaroğlu, dernek üyesi oteller, restoranlar, kafe ve dükkanların her zaman müşteri hoşnutluğunu ilk sıraya koyduğunu vurguluyor:
EĞİTİM EĞİTİM EĞİTİM
“Bu süreçte misafirlerimize ve müşterilerimize en sağlıklı ve huzurlu ortamı yaratmak ilk hedefimiz. HazırlıklarımızI yaparken en çok önem verdiğimiz konu ise, yoğun ve etkili eğitim programlarını tüm çalışanlarımıza ulaştırabilmek. Bu yıl kesintisiz ‘eğitim, eğitim, eğitim’ diyoruz. Eğitimli personelin işin kritik halkası olduğunu biliyor ve onlardan sorumluluklarını tam olarak gerçekleştirmelerini ve bir adım ileri giderek misafirlerimize de yol göstermelerini istiyoruz. Alaçatımızın bu konuda örnek belde olmasını hedefliyor, buna göre çalışıyoruz.”
KURALLARA HERKES UYACAK
Çalışan ve halk sağlığının korunmasının kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayan ve bir kitapçık hazırladıklarını açıklayan Bayraktaroğlu “Tüm turizm sektörünün enfeksiyon kontrol prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmasını istedik. Bu kurallar aslında işletmeler kadar, yazın tadını çıkarmak isteyen misafirlerimiz için de geçerli. Huzurlu, mutlu ve güzel bir tatil için bu kurallara hepimiz uyacağız” diyor.
EN AZ HASARLA ÇIKMAK
Alaçatı Turizm Derneği’nin bu salgın sürecinden en az hasarla çıkılması için çabalarından örnekler vermek istedim. Dediğim gibi, bu dernek yalnızca sektörün zorda olduğundan yakınıp destek istemekle kalmıyor, çözümler üretiyor. Bu çabaların amacına ulaşmasını ve patrondan çalışanına, tüm turizmcilerin nefes almasını, sezonun en az zararla atlatılmasını diliyorum. Herkese kolay gelsin!
-----
BİR YAKINMA
Huzurevi sakinleri
havalanmak istiyor
BAZI huzurevi sakinlerinden yakınmalar aldım. Huzurevlerinde kalanların sağlığı için bazı önlemler alınmış. Her zaman bahçeye çıkılmasına bile izin verilmiyormuş. Bahçe çıkışları bir saatle sınırlıymış. İzin almak isteyenlere bir ay sonra dönmek ve gelişte 14 gün tek kişilik odada karantinaya alınmak koşulu varmış. Biraz hava almak, değişiklik isteyenlerin önerisi var:
ARADA SIRADA GEZİNTİ
“Belediyelerin ya da kamu kuruluşlarının yardımıyla araç sağlanıp, maske, sosyal mesafe gibi tüm tedbirlere dikkat edilerek, arada sırada en azından yakın mesafedeki yerlere götürülüp bir-iki saat çay, kahve içip dönemez miyiz? Bu moral açısından da çok iyi gelir. Ya da başka bir havalanma yolu bulunabilir” diyor. Önlemler mutlaka huzurevinde kalanların sağlığı için alınıyor. Ama arada böyle hoşluklar yaratılabilir diye düşünüyorum.
-----
BİR UYARI
Salgını fırsat bilen
dolandırıcılara dikkat
SOSYAL medyada rastlardım. Emniyet Genel Müdürlüğü sahtekarların bu salgın günlerinde bile insanları dolandırdıkları ihbarları üzerine uyarı yayınlamış. Broşür hazırlanıp sosyal medyadan paylaşılmış, “Koronavirüsle ilgili bilgilendirme veya koronavirüs taraması yapacağını beyan edenleri evinize almayın, adınızı ve adresinizi vermeyin” denilmiş. Herkese, “Aman dikkat” diyorum.