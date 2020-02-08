Acı, acı, acı ve yine acı

BUGÜNLERDE, ne yazık ki çok duyar olduk... “Allah rahmet eylesin”, “Milletimizin başı sağ olsun”, “Kalanlara sabır, yaralılara şifa...” Gerçekten de acı üstüne acı geldi... Elazığ depremi, İdlip saldırısı, Van Bahçesaray’da ardı ardına iki çığ faciası... Son olarak uçak kazası... Yitirdiğimiz canlara, şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil sağlık, kara haberlerin son olmasını diliyorum.
BİR BEKLENTİ
Vatandaşın ücretsiz yararlandığı
kıyılar vatandaştan alınmasın
AYVALIK’TA bugünlerde bir ihale gündemde. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırlarındaki Pınarboğazı (Ortunç yanı) ile Dalyan kıyılarının, günübirlik tesis için ihaleyle 20 yıllığına kiralayacakmış.
ÜCRETSİZ PLAJLAR
Ayvalık Tabiat Platformu Sözcüsü Nebahat Dinler, en güzel koyların halkın elinden alınmak istendiğini öne sürmüş: “Ada Camping ile Ortunç Motel çevresinde halk plajı olarak kullanılan alanlar ihale ile özel şahıslara kiralanmak isteniyor. Proje içeriğinde plaj voleybol sahası, yürüyüş sahaları, kafeterya, restoranlar planlanıyor. Ancak ihaleye çıkarılan bölge dar bir kıyı şeridi ve Ayvalık halkının rahatça, ücretsiz kullandığı plajlar.
İPTAL İÇİN KAMPANYA
Kıyı şeridi ve koyların önemli bölümü, Tabiat Parkı sınırlarında. Özel sektöre kiralanacak alanlarda mescit, kafeterya, restoran, tuvalet gibi yapılar açılacağı, sahillere giriş-çıkışların ücret karşılığında yapılacağı belirtiliyor. Anayasa ile Kıyı Kanunu ve bağlı yönetmeliklerde kıyıların kamuya ait olduğunu ve herkesin serbestçe kullanımına açık olması gerektiği belirtilir. İhalenin iptali için kampanya yürüteceğiz.”
BAŞKAN DA KARŞI ÇIKIYOR
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergün de bu yerlerin kendilerine verilmesini istediklerini, ancak yanıt alamadıklarını bildirmiş, ihaleye karşı çıkmış:
“Tabiat Parkı içinde adı ne olursa olsun, yeni tesislere ve yapılaşmaya karşıyız. Ticari amaçlı hiç bir oluşumu kabul etmemiz mümkün değil. Ayvalık Adaları ve Tabiat Parkı ile bu bölgedeki kıyılarımız halkın malıdır. Halka kapatılamaz. Parktaki ekolojik yapıya zarar vereceği belli olan kiralamalara izin vermeyeceğiz. İhalelerin iptal edileceğini umuyoruz. Aksi halde yasal platformda her türlü mücadele kararlılığını sergileyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”
İhale gerçekleşir mi, söz konusu koylar özel sektöre verilir mi bilemem. Ancak herkesin beklentisi, bu güzel kıyıların halkın ücretsiz kullanımına açık kalması. Gelişmeleri göreceğiz. Kolay gelsin!
BİR TEPKİ
Ağaç yakanın
elleri kırılsın
BU haberi yineliyorum. Konak’taki metro istasyonu önünde bir ağaç yakılmış. Alevler yandaki iki ağaca da sıçramış. İtfaiye yangını söndürmüş. Polis soruşturma başlatmış. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Konak’ta ağaçlarımız kendini bilmezlerce yakıldı. Yeşile uzanan kirli elleri lanetliyorum” diye tepki göstermiş. Ben de ağaç yakanlara sesleniyorum: “Elleriniz kırılsın!”
BİR SİTEM
İstanbul havasını bilmek
tüm memlekete yeter mi?
SALI günü ulusal gazetelerde genelde hava durumu haber başlıkları şöyleydi: “İstanbul’a, Marmara’ya kar geliyor...” İçerikler de farksızdı. Ege’yi bir kenara koyalım. Hani Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu? Vardır bir nedeni mutlaka. “İstanbul’a kar yağmazsa Türkiye’ye kış gelmez” denir ya. Aklıma takıldı, kimse kusura bakmasın.
Acı, acı, acı ve yine acı
BUGÜNLERDE, ne yazık ki çok duyar olduk... “Allah rahmet eylesin”, “Milletimizin başı sağ olsun”, “Kalanlara sabır, yaralılara şifa...” Gerçekten de acı üstüne acı geldi... Elazığ depremi, İdlip saldırısı, Van Bahçesaray’da ardı ardına iki çığ faciası... Son olarak uçak kazası... Yitirdiğimiz canlara, şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil sağlık, kara haberlerin son olmasını diliyorum.
BİR BEKLENTİ
Vatandaşın ücretsiz yararlandığı
kıyılar vatandaştan alınmasın
AYVALIK’TA bugünlerde bir ihale gündemde. Tarım ve Orman Bakanlığı, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırlarındaki Pınarboğazı (Ortunç yanı) ile Dalyan kıyılarının, günübirlik tesis için ihaleyle 20 yıllığına kiralayacakmış.
ÜCRETSİZ PLAJLAR
Ayvalık Tabiat Platformu Sözcüsü Nebahat Dinler, en güzel koyların halkın elinden alınmak istendiğini öne sürmüş: “Ada Camping ile Ortunç Motel çevresinde halk plajı olarak kullanılan alanlar ihale ile özel şahıslara kiralanmak isteniyor. Proje içeriğinde plaj voleybol sahası, yürüyüş sahaları, kafeterya, restoranlar planlanıyor. Ancak ihaleye çıkarılan bölge dar bir kıyı şeridi ve Ayvalık halkının rahatça, ücretsiz kullandığı plajlar.
İPTAL İÇİN KAMPANYA
Kıyı şeridi ve koyların önemli bölümü, Tabiat Parkı sınırlarında. Özel sektöre kiralanacak alanlarda mescit, kafeterya, restoran, tuvalet gibi yapılar açılacağı, sahillere giriş-çıkışların ücret karşılığında yapılacağı belirtiliyor. Anayasa ile Kıyı Kanunu ve bağlı yönetmeliklerde kıyıların kamuya ait olduğunu ve herkesin serbestçe kullanımına açık olması gerektiği belirtilir. İhalenin iptali için kampanya yürüteceğiz.”
BAŞKAN DA KARŞI ÇIKIYOR
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergün de bu yerlerin kendilerine verilmesini istediklerini, ancak yanıt alamadıklarını bildirmiş, ihaleye karşı çıkmış:
“Tabiat Parkı içinde adı ne olursa olsun, yeni tesislere ve yapılaşmaya karşıyız. Ticari amaçlı hiç bir oluşumu kabul etmemiz mümkün değil. Ayvalık Adaları ve Tabiat Parkı ile bu bölgedeki kıyılarımız halkın malıdır. Halka kapatılamaz. Parktaki ekolojik yapıya zarar vereceği belli olan kiralamalara izin vermeyeceğiz. İhalelerin iptal edileceğini umuyoruz. Aksi halde yasal platformda her türlü mücadele kararlılığını sergileyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”
İhale gerçekleşir mi, söz konusu koylar özel sektöre verilir mi bilemem. Ancak herkesin beklentisi, bu güzel kıyıların halkın ücretsiz kullanımına açık kalması. Gelişmeleri göreceğiz. Kolay gelsin!
BİR TEPKİ
Ağaç yakanın
elleri kırılsın
BU haberi yineliyorum. Konak’taki metro istasyonu önünde bir ağaç yakılmış. Alevler yandaki iki ağaca da sıçramış. İtfaiye yangını söndürmüş. Polis soruşturma başlatmış. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Konak’ta ağaçlarımız kendini bilmezlerce yakıldı. Yeşile uzanan kirli elleri lanetliyorum” diye tepki göstermiş. Ben de ağaç yakanlara sesleniyorum: “Elleriniz kırılsın!”
BİR SİTEM
İstanbul havasını bilmek
tüm memlekete yeter mi?
SALI günü ulusal gazetelerde genelde hava durumu haber başlıkları şöyleydi: “İstanbul’a, Marmara’ya kar geliyor...” İçerikler de farksızdı. Ege’yi bir kenara koyalım. Hani Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu? Vardır bir nedeni mutlaka. “İstanbul’a kar yağmazsa Türkiye’ye kış gelmez” denir ya. Aklıma takıldı, kimse kusura bakmasın.