65 ve üstü yaştaki gençlerin dikkatine

65 yaş ve üstünün sokağa çıkma yasağı, haftada bir gün verilen iznin azlığı konuşuluyor, tepkiler var.
Bir görüş ileteceğim. Kendisi de koronavirüsüyle boğuşurken, “Hep birlikte yeneriz” umudunu ilettiğim bir doktor. Sosyal medyadaki bir yazısından ve sonraki paylaşımından özet sunacağım. Öyle “cımbızlamak” falan değil, yerimize göre... O bir Bornova Anadolu Lisesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, İstanbul’da görevli. Önce, “65+ yaş üzeri kitleyi gaza getirmeye çalışanlara” demiş:
ACİL SERVİSTE GÖREVLİ
“Ben Dr. Alpay Genç. Neredeyse 30 yıllık doktorum. Türkiye’nin en büyük, en kozmopolit ilçesinde üniversite hastanesinde 3. basamak acil servis doktoruyum. Mart başında pandemi geldim, geliyorum derken aileme bulaştırmayayım diye evimi terk ettim, hala otelde yaşıyorum.
KENDİSİ DE YAKALANDI
Kovid-19’u kapan, ciğerlerinde ciddi lezyonlar olan, 15 gün tedaviden sonra tam iyileşmeden acil servise görevi başına koşan biriyim. Elimizdeki gerçekler:
* Hastalığın şakası yok. * Acil servise gelen hastaların yüzde 80’i 65 yaş üzeriydi, bir ya da bir kaç ek hastalığı olanlardı. * Virüs çok bulaşıcı, ben acil serviste kaptım, bir çok hemşiremiz, direkt hasta ile irtibatı olmayan sekreterimiz bile kaptı, tedavi aldılar. Şükür, bizim hastaneden şehit olmadı.
ANNEMİ BABAMI ÇIKARMAM
* Yaşlıları, ek hastalıkları olanları özellikle seçiyor virüs. * Annem babam 1944 doğumlu. 76 yaşındalar. Sokağa çıkma yasağı kaldırıldığında bir ay daha çıkmalarını istemiyorum. * Aşısı yok, kesin ilacı yok. Hükümette değilim, anamın babamın özgürlüğünü kısıtladığımı düşünmüyorum, sadece onların sağlığını düşünüyorum. Sağlık bakanı olsaydım, aynı şeyi yapardım. * Devlet vatandaşının hayatını korumakla yükümlü, sağlık sistemlerinin tıkanmadan çalışmasından sorumludur.
YASAK YÜZÜNDEN YAŞANMADI
* Bir haftada 20 bin 65 yaş üstü vaka birden gelse hastanelere; hangi birine yoğun bakım yatağı bulacaksınız? İtalya’daki gibi, bazı hastaları müdahale edemeden koridorda ölüme terk ederdik. * Bu, 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı nedeniyle yaşanmadı. * Hanımefendiler, beyefendiler kendi kendilerini gaza getiriyor, neymiş özgürlükleri kısıtlanmışmış.
KAPANMAK KOLAY DEĞİL AMA
* Evde kapalı kalmanın kolay olmadığının farkındayım, ama akıl ve iş gücünüzü verimli bir alana kanalize edebilirsiniz. * Hiç bir şey gelmiyorsa elinizden, kovid ile mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için düzenlenen bağış kampanyasına 3 kuruş katkı yapınız ki, meslektaşlarımızın geride bıraktıklarının acısına bir nebze derman olun.
Dip not: Türkiye’nin yoğun bakımlarında şimdilerde yeterince yer var. Yeni hastaneler de açılıyor. Bizim işimiz hastaları tedavi etmek. En fazla 3 ay daha gitmem eve.”
BİLİM KURULUNU DESTEKLİYORUM
“65 yaş ve üzeri gençlerin aylardır evde tutulmasının doğurduğu psikoloji durumun kaşınarak sağlık çalışanlarının mücadelesine zarar verilmek istendiğini” de savunmuş Dr. Genç ve özete devam:
“Bilim Kurulu, bilimsel gerçeklere dayanarak aldı o kararı, destekliyorum. Geçenlerde bir yazı yazdım. Doğal olarak bir çok gencimizden tepki aldım. ‘İyi ki yazdın. Anneme babama laf anlatamıyordum’ teşekkürleri de aldım. Tartışmalar ve örnekler sonunda ortaya çıkan aslında iki çözümleme: * Riskiniz büyük * Toplumsal sorumluluğunuz var.”
EK HASTALIKLAR TUZU BİBERİ
Dr. Genç, virüse yakalananların ölüm oranlarına göre en riskli ek hastalıkları da, “Kardiyovasküler, diyabet, kronik solunum, hipertansiyon, kanser” diye sıralıyor, “Kendimizi koruruz diyen 65 üstü özellikle ek hastalığı olan gençler, olmayanların ölüm riskiyle karşılaştırsın. Günde kaç ilaç ve hangi hastalıklar için kullandıklarına bir baksın itiraz edenler lütfen” diyor.
SORUMLULUKLARI DA BÜYÜK
Genelde önlemlerin kalktığı, normalleşmenin bu ilk günlerinde bulaşma riskinin arttığını, herkesin kendisini önlemlerin yürürlükte olduğu döneme göre daha ciddi koruması gerektiğini vurgulayan Genç’ten son özet:
“Bu pandemi hastalardan besleniyor. Hasta normal insana bulaştırıyor. Onu da hasta ediyor. ‘Çıksınlar ne halleri varsa görsünler’ demek ‘Hem kendilerini, hem toplumu, hem de sağlık çalışanlarını riske atsınlar’ demek olur. 65 yaş üzeri gençlerimizin riski de, toplumsal sorumluluğu da büyük. Neyse ki içlerindeki büyük kesim, sorumluluğunun bilincinde.
YASAK KALKINCA RİSK HEP VAR
Yasağın kaldırılacağını öngörüyorum. Yasak kaldırılsa da anılan hastalıkları olan 65 yaş üzeri gençlerimizin pandemi boyunca riskinin normal popülasyona göre çok daha fazla olmaya devam edeceğini, kendileri, birlikte yaşadıkları çok iyi bilmeli. Gençler dışarıdan geldiklerinde ellerini yıkamadan, duş almadan, üzerlerini değişmeden sarılıp öpmesinler dedelerini, anneannelerini, babaannelerini.”
SON SÖZ: Virüsle ön saflarda çarpışan, kendi de bu savaşta gazi olup göreve devam eden bir doktordan ilettim... Katılan da olur, katılmayan da. O, bilimsel verilere ve deneyimlere göre uyarıyor. Ben de kısıtlamanın yumuşatılıp pazar dışında bir gün ya da saat aralığı daha izin verilerek bu grubun alışveriş, bazı işleri çözme olanağı tanınmasından yanayım. 65+ genç grubuyla ilgili belki de “Tahliye” veya ek dolaşım günü kararı bugün, yarın verilecektir. Aman dikkat!
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BİR DUYURU
Kahramanlara
vefa fonu
TÜRK Eğitim Vakfı (TEV), salgında yaşamını yitiren sağlık çalışanlarımızın çocuklarına burs tahsis etmek için, ‘TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’nu hayata geçirdi. “Korona kahramanlarına destek, çocuklarına gelecek” sloganıyla başlatılan fonla bu öğrencilere destek olunacak. Bağışlar için ayrıntılı bilgi bagisprojeleri@tev.org.tr, burs başvuruları için koronabursu@tev.org.tr adresleriyle iletişime geçilebilir.
65 ve üstü yaştaki gençlerin dikkatine
65 yaş ve üstünün sokağa çıkma yasağı, haftada bir gün verilen iznin azlığı konuşuluyor, tepkiler var.
Bir görüş ileteceğim. Kendisi de koronavirüsüyle boğuşurken, “Hep birlikte yeneriz” umudunu ilettiğim bir doktor. Sosyal medyadaki bir yazısından ve sonraki paylaşımından özet sunacağım. Öyle “cımbızlamak” falan değil, yerimize göre... O bir Bornova Anadolu Lisesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, İstanbul’da görevli. Önce, “65+ yaş üzeri kitleyi gaza getirmeye çalışanlara” demiş:
ACİL SERVİSTE GÖREVLİ
“Ben Dr. Alpay Genç. Neredeyse 30 yıllık doktorum. Türkiye’nin en büyük, en kozmopolit ilçesinde üniversite hastanesinde 3. basamak acil servis doktoruyum. Mart başında pandemi geldim, geliyorum derken aileme bulaştırmayayım diye evimi terk ettim, hala otelde yaşıyorum.
KENDİSİ DE YAKALANDI
Kovid-19’u kapan, ciğerlerinde ciddi lezyonlar olan, 15 gün tedaviden sonra tam iyileşmeden acil servise görevi başına koşan biriyim. Elimizdeki gerçekler:
* Hastalığın şakası yok. * Acil servise gelen hastaların yüzde 80’i 65 yaş üzeriydi, bir ya da bir kaç ek hastalığı olanlardı. * Virüs çok bulaşıcı, ben acil serviste kaptım, bir çok hemşiremiz, direkt hasta ile irtibatı olmayan sekreterimiz bile kaptı, tedavi aldılar. Şükür, bizim hastaneden şehit olmadı.
ANNEMİ BABAMI ÇIKARMAM
* Yaşlıları, ek hastalıkları olanları özellikle seçiyor virüs. * Annem babam 1944 doğumlu. 76 yaşındalar. Sokağa çıkma yasağı kaldırıldığında bir ay daha çıkmalarını istemiyorum. * Aşısı yok, kesin ilacı yok. Hükümette değilim, anamın babamın özgürlüğünü kısıtladığımı düşünmüyorum, sadece onların sağlığını düşünüyorum. Sağlık bakanı olsaydım, aynı şeyi yapardım. * Devlet vatandaşının hayatını korumakla yükümlü, sağlık sistemlerinin tıkanmadan çalışmasından sorumludur.
YASAK YÜZÜNDEN YAŞANMADI
* Bir haftada 20 bin 65 yaş üstü vaka birden gelse hastanelere; hangi birine yoğun bakım yatağı bulacaksınız? İtalya’daki gibi, bazı hastaları müdahale edemeden koridorda ölüme terk ederdik. * Bu, 65 yaş ve üstü sokağa çıkma yasağı nedeniyle yaşanmadı. * Hanımefendiler, beyefendiler kendi kendilerini gaza getiriyor, neymiş özgürlükleri kısıtlanmışmış.
KAPANMAK KOLAY DEĞİL AMA
* Evde kapalı kalmanın kolay olmadığının farkındayım, ama akıl ve iş gücünüzü verimli bir alana kanalize edebilirsiniz. * Hiç bir şey gelmiyorsa elinizden, kovid ile mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocukları için düzenlenen bağış kampanyasına 3 kuruş katkı yapınız ki, meslektaşlarımızın geride bıraktıklarının acısına bir nebze derman olun.
Dip not: Türkiye’nin yoğun bakımlarında şimdilerde yeterince yer var. Yeni hastaneler de açılıyor. Bizim işimiz hastaları tedavi etmek. En fazla 3 ay daha gitmem eve.”
BİLİM KURULUNU DESTEKLİYORUM
“65 yaş ve üzeri gençlerin aylardır evde tutulmasının doğurduğu psikoloji durumun kaşınarak sağlık çalışanlarının mücadelesine zarar verilmek istendiğini” de savunmuş Dr. Genç ve özete devam:
“Bilim Kurulu, bilimsel gerçeklere dayanarak aldı o kararı, destekliyorum. Geçenlerde bir yazı yazdım. Doğal olarak bir çok gencimizden tepki aldım. ‘İyi ki yazdın. Anneme babama laf anlatamıyordum’ teşekkürleri de aldım. Tartışmalar ve örnekler sonunda ortaya çıkan aslında iki çözümleme: * Riskiniz büyük * Toplumsal sorumluluğunuz var.”
EK HASTALIKLAR TUZU BİBERİ
Dr. Genç, virüse yakalananların ölüm oranlarına göre en riskli ek hastalıkları da, “Kardiyovasküler, diyabet, kronik solunum, hipertansiyon, kanser” diye sıralıyor, “Kendimizi koruruz diyen 65 üstü özellikle ek hastalığı olan gençler, olmayanların ölüm riskiyle karşılaştırsın. Günde kaç ilaç ve hangi hastalıklar için kullandıklarına bir baksın itiraz edenler lütfen” diyor.
SORUMLULUKLARI DA BÜYÜK
Genelde önlemlerin kalktığı, normalleşmenin bu ilk günlerinde bulaşma riskinin arttığını, herkesin kendisini önlemlerin yürürlükte olduğu döneme göre daha ciddi koruması gerektiğini vurgulayan Genç’ten son özet:
“Bu pandemi hastalardan besleniyor. Hasta normal insana bulaştırıyor. Onu da hasta ediyor. ‘Çıksınlar ne halleri varsa görsünler’ demek ‘Hem kendilerini, hem toplumu, hem de sağlık çalışanlarını riske atsınlar’ demek olur. 65 yaş üzeri gençlerimizin riski de, toplumsal sorumluluğu da büyük. Neyse ki içlerindeki büyük kesim, sorumluluğunun bilincinde.
YASAK KALKINCA RİSK HEP VAR
Yasağın kaldırılacağını öngörüyorum. Yasak kaldırılsa da anılan hastalıkları olan 65 yaş üzeri gençlerimizin pandemi boyunca riskinin normal popülasyona göre çok daha fazla olmaya devam edeceğini, kendileri, birlikte yaşadıkları çok iyi bilmeli. Gençler dışarıdan geldiklerinde ellerini yıkamadan, duş almadan, üzerlerini değişmeden sarılıp öpmesinler dedelerini, anneannelerini, babaannelerini.”
SON SÖZ: Virüsle ön saflarda çarpışan, kendi de bu savaşta gazi olup göreve devam eden bir doktordan ilettim... Katılan da olur, katılmayan da. O, bilimsel verilere ve deneyimlere göre uyarıyor. Ben de kısıtlamanın yumuşatılıp pazar dışında bir gün ya da saat aralığı daha izin verilerek bu grubun alışveriş, bazı işleri çözme olanağı tanınmasından yanayım. 65+ genç grubuyla ilgili belki de “Tahliye” veya ek dolaşım günü kararı bugün, yarın verilecektir. Aman dikkat!
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BİR DUYURU
Kahramanlara
vefa fonu
TÜRK Eğitim Vakfı (TEV), salgında yaşamını yitiren sağlık çalışanlarımızın çocuklarına burs tahsis etmek için, ‘TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’nu hayata geçirdi. “Korona kahramanlarına destek, çocuklarına gelecek” sloganıyla başlatılan fonla bu öğrencilere destek olunacak. Bağışlar için ayrıntılı bilgi bagisprojeleri@tev.org.tr, burs başvuruları için koronabursu@tev.org.tr adresleriyle iletişime geçilebilir.