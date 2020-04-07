31 Mart 2021’de böyle yazabilmek

“Bugün 31 Mart 2021... İzmir’de baharın müjdecisi havanın keyfini sürüyoruz...
Kordon, Güzelyalı, Bostanlı’da ortalık cıvıl cıvıl... Kafe, restoran gibi yerler kapalı kaldıkları sürenin acısını çıkarıyor gibi... Ahmed Adnan Saygun’da konser var akşama... Hepimiz kabusu geride bırakmanın tadını çıkarıyoruz. Biraz tedirginiz gerçi. El sıkışmak, öpüşmek yok... Mesafeliyiz birbirimize... Bugün ayrıca, Ege’deki il ve ilçe belediye başkanları görevlerinde ikinci yılı doldurdu...
DÜNYAYA ÇÖKEN BELA
İlk yılı anmak bile istemiyorum. Seçim öncesi verdikleri sözleri yerine getirme çabasıyla işe başlamışlardı. Projeler, yatırımlar, kentlerde yaşamı kolaylaştırma çabaları, sosyal yardımlar, tarıma ve kooperatifleşmeye ağırlık verme... Ve, ilk yılı doldurmaya yaklaşırken, koronavirüs belası çöktü dünyaya... Oysa geçen yıl bugüne doğru gelinirken başkanlar birinci yılın hesabını verme, gelecek yıllarda yapacaklarını anlatma hazırlığına girmişti. Toplantılar düzenlenip, vatandaşla paylaşılacaktı, yapılanlar ve de yapılacaklar.
GÜNDEM DEĞİŞİVERDİ
Ama olmadı... Olağan gündem değişiverdi. Olağanüstü gündem artık koronavirüs belasıydı. Mücadele için kollar sıvandı. Yatırımlar askıya alındı... Temizlikçiler, sağlıkçılar, zabıta, itfaiye... Tüm kadrolar seferberdi. Caddeler, sokaklar, toplu ulaşım araçları, istasyon ve duraklar ilaçlanıyordu. Sağlıkçılara malzeme bulunmaya çalışılıyor, onlara barınma yerleri ayarlanıyordu.
VİRÜSLE MÜCADELE ÇABASI
Evde zorunlu kalanların yardımına koşuluyordu. Gerek duyanlara ulaştırmak üzere gıda paketleri hazırlanıyor, belirlenmiş ailelere para yardımı yapılıyor. ‘Gün dayanışma günü... El eleyiz, kenetlenme günüdür’ mesajları veriliyordu. Kafalar, ‘Nasıl daha fazla destek’ için çalışıyordu. Virüsle mücadele eden vatandaşla yerel yönetim işbirliği gerçekleşiyordu.
SAĞLIĞIN TADINI ÇIKARMAK
Evlerdeydik genelde. Zorunlu olanlar, önlem alarak çıkıyordu dışarı. Kabus gibi... Akşamları hastalığa yakalananlar, ölenler ve iyileşenler sayısının açıklanmasını bekliyorduk. Ama şükür ki, geçti, geride kaldı o bela, korkulu günler. Denilenlere uyulunca kurtulduk, bugünlere geldik. Bir daha da karşılaşmayalım o ve benzeri belalarla... Sağlığın tadını çıkaralım...”
NE GÜZEL OLUR DEĞİL Mİ
Gelecek yıl buna benzer bir yazı yazmak isterim. Gönlüm çok daha önce yazmaktan yana tabii ki... Dilerim, bugünler tüm insanlık için kötü anı olarak geride kalır. Ve de hepimiz o belalı günlerden dersler almışızdır... Birlikte dileyelim umut günleri en tez zamanda gelsin diye. Gelir ve de ne güzel olur. Herkes sağlıkla ve evde kalsın...
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BİR UYGULAMA
Evden çıkamayana
ata fideli moral
AYDIN Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı önlemler alırken, evden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanları unutmuyor. Belediye, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ‘Ata Tohumları’ndan ürettiği fide dağıtımında önceliği zorunlu evde çıkamayanlara verdi. “Evde kal, sağlıklı kal” çağrısının yer aldığı saksıları alanlar fideleri evlerinin balkonunda ve bahçelerinde yetiştiriyor.
TOHUMLUK ALIN
Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Umuyoruz ki, vatandaşlarımız dağıttığımız fidelerden sebze almaya başladıklarında bu salgından da kurtulmuş olacağız. Vatandaşlarımız önümüzdeki yıllarda da yetiştirmek üzere dağıttığımız fidelerden tohumluk almayı unutması” dedi.
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BİR KARAR
65+ çiftçilere
üretim izni
AYDIN İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi, 65 yaş üzeri veya kronik rahatsızlığı bulunan çiftçilerin üretimlerinin aksamaması için bağlı oldukları muhtarların bilgisi dahilinde tarımsal faaliyetlerine devam etmelerine izin verdi.
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BİR DUYURU
19 yıl, 223 aydır kesintisiz yayınladığımız dergimizi Koronavirüs günlerinde yayınlamıyoruz. EvdeKal İzmir... (Yönetmen Hakkı Kesirli)
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BİR TEBESSÜM
Evde kal, uz un yaşa. (Serdar Çelenk’ten alıntı)
31 Mart 2021’de böyle yazabilmek
“Bugün 31 Mart 2021... İzmir’de baharın müjdecisi havanın keyfini sürüyoruz...
Kordon, Güzelyalı, Bostanlı’da ortalık cıvıl cıvıl... Kafe, restoran gibi yerler kapalı kaldıkları sürenin acısını çıkarıyor gibi... Ahmed Adnan Saygun’da konser var akşama... Hepimiz kabusu geride bırakmanın tadını çıkarıyoruz. Biraz tedirginiz gerçi. El sıkışmak, öpüşmek yok... Mesafeliyiz birbirimize... Bugün ayrıca, Ege’deki il ve ilçe belediye başkanları görevlerinde ikinci yılı doldurdu...
DÜNYAYA ÇÖKEN BELA
İlk yılı anmak bile istemiyorum. Seçim öncesi verdikleri sözleri yerine getirme çabasıyla işe başlamışlardı. Projeler, yatırımlar, kentlerde yaşamı kolaylaştırma çabaları, sosyal yardımlar, tarıma ve kooperatifleşmeye ağırlık verme... Ve, ilk yılı doldurmaya yaklaşırken, koronavirüs belası çöktü dünyaya... Oysa geçen yıl bugüne doğru gelinirken başkanlar birinci yılın hesabını verme, gelecek yıllarda yapacaklarını anlatma hazırlığına girmişti. Toplantılar düzenlenip, vatandaşla paylaşılacaktı, yapılanlar ve de yapılacaklar.
GÜNDEM DEĞİŞİVERDİ
Ama olmadı... Olağan gündem değişiverdi. Olağanüstü gündem artık koronavirüs belasıydı. Mücadele için kollar sıvandı. Yatırımlar askıya alındı... Temizlikçiler, sağlıkçılar, zabıta, itfaiye... Tüm kadrolar seferberdi. Caddeler, sokaklar, toplu ulaşım araçları, istasyon ve duraklar ilaçlanıyordu. Sağlıkçılara malzeme bulunmaya çalışılıyor, onlara barınma yerleri ayarlanıyordu.
VİRÜSLE MÜCADELE ÇABASI
Evde zorunlu kalanların yardımına koşuluyordu. Gerek duyanlara ulaştırmak üzere gıda paketleri hazırlanıyor, belirlenmiş ailelere para yardımı yapılıyor. ‘Gün dayanışma günü... El eleyiz, kenetlenme günüdür’ mesajları veriliyordu. Kafalar, ‘Nasıl daha fazla destek’ için çalışıyordu. Virüsle mücadele eden vatandaşla yerel yönetim işbirliği gerçekleşiyordu.
SAĞLIĞIN TADINI ÇIKARMAK
Evlerdeydik genelde. Zorunlu olanlar, önlem alarak çıkıyordu dışarı. Kabus gibi... Akşamları hastalığa yakalananlar, ölenler ve iyileşenler sayısının açıklanmasını bekliyorduk. Ama şükür ki, geçti, geride kaldı o bela, korkulu günler. Denilenlere uyulunca kurtulduk, bugünlere geldik. Bir daha da karşılaşmayalım o ve benzeri belalarla... Sağlığın tadını çıkaralım...”
NE GÜZEL OLUR DEĞİL Mİ
Gelecek yıl buna benzer bir yazı yazmak isterim. Gönlüm çok daha önce yazmaktan yana tabii ki... Dilerim, bugünler tüm insanlık için kötü anı olarak geride kalır. Ve de hepimiz o belalı günlerden dersler almışızdır... Birlikte dileyelim umut günleri en tez zamanda gelsin diye. Gelir ve de ne güzel olur. Herkes sağlıkla ve evde kalsın...
-----
BİR UYGULAMA
Evden çıkamayana
ata fideli moral
AYDIN Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı önlemler alırken, evden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanları unutmuyor. Belediye, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da ‘Ata Tohumları’ndan ürettiği fide dağıtımında önceliği zorunlu evde çıkamayanlara verdi. “Evde kal, sağlıklı kal” çağrısının yer aldığı saksıları alanlar fideleri evlerinin balkonunda ve bahçelerinde yetiştiriyor.
TOHUMLUK ALIN
Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Umuyoruz ki, vatandaşlarımız dağıttığımız fidelerden sebze almaya başladıklarında bu salgından da kurtulmuş olacağız. Vatandaşlarımız önümüzdeki yıllarda da yetiştirmek üzere dağıttığımız fidelerden tohumluk almayı unutması” dedi.
-----
BİR KARAR
65+ çiftçilere
üretim izni
AYDIN İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi, 65 yaş üzeri veya kronik rahatsızlığı bulunan çiftçilerin üretimlerinin aksamaması için bağlı oldukları muhtarların bilgisi dahilinde tarımsal faaliyetlerine devam etmelerine izin verdi.
-----
BİR DUYURU
19 yıl, 223 aydır kesintisiz yayınladığımız dergimizi Koronavirüs günlerinde yayınlamıyoruz. EvdeKal İzmir... (Yönetmen Hakkı Kesirli)
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BİR TEBESSÜM
Evde kal, uz un yaşa. (Serdar Çelenk’ten alıntı)