19 Mayıs’ı evde kutlayalım Bayram’da da evde kalalım

SALI günü 19 Mayıs... Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı...
101 yıl önce o gün, Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’a çıktı. 19 Mayıs 1919, Ulusal Kurtuluş’un başladığı gündür. 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti’nin de temelinin atıldığı gündür. Öyle önemli bir gündür ki, Atatürk, doğum gününü soranlara 19 Mayıs’ı işaret etmiştir. Sonuç olarak bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Atatürk’ün doğum günüdür. Atatürk, bu önemli günü gençlere armağan ederek, onlara ne denli güvendiğini de göstermiştir.
BAYRAKLARIMIZI ASALIM
Gelelim bugünlere... 23 Nisan’da olduğu gibi, 19 Mayıs’ta da çoğumuz salgın yüzünden 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlamasıyla evlerde olacağız. Ama evde olmak, bu önemli günü kutlamamıza engel değil. 23 Nisan’daki gibi pencereleri, balkonları bayraklarla süsleyelim, İstiklal Marşı’nı söyleyelim, “Dağ Başını Duman Almış” diyelim, Atatürk ve arkadaşlarına teşekkür edelim.
BU SEFERLİK ‘KAZA’ YAPALIM
Önümüzdeki hafta sonu, kutsal ramazan ayı da sona eriyor. 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı başlıyor. Geçen sefer de dile getirmeye çalıştım. Bu bayram evlerde kalalım. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmeyi, birbirimize sarılmayı erteleyelim. Bu seferlik bayramı telefonla, ya da başka iletişim araçlarıyla kutlayalım. Bu olanağı olmayanlar bu seferlik bağrına taş bassın. Hep birlikte, “Çoluğumuzun çocuğumuzun, herkesin sağlığı için evlerde kalalım” diyelim. Önerimi de yineliyorum. Kaza orucunu örnek alalım. Virüs belasından sonra belirlenecek bir tarihte, “Kaza bayramlaşması” gerçekleştirelim...
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BİR ACI KAYIP
Bu dünyadan
bir Sunar geçti
ANKARA Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan sınıf arkadaşımdı. Her zaman herkes için özeldi. Gazeteci, yazar ve yönetmen Sunar Kural Aytuna’dan söz ediyorum. Yaklaşık 1,5 yıldır mücadele ediyordu kanserle. Ve yoruldu, yenik düştü, Foça’dan sonsuzluğa uğurlandı.
AKAD’A YARDIMCILIK
Günaydın, Vatan ve Dünya, Radikal, Cumhuriyet ve Hürriyet gibi gazetelerde çalışan Aytuna TRT’de Dört Mevsim İstanbul belgesel film dizisinde Ömer Lütfi Akad’ın yanında yönetmen yardımcılığı yaptı. Deniz Bekliyordu adlı filmi yönetti. Foça sevdalısıydı. Yemek yazılarını “Soğan Öldü Yaşasın Yemek” adlı kitabında topladı.
ORTAK HAYAT ŞÖLENİ
2017’de aktarmıştım kitabın teşekkür faslında eşi Aydın Aytuna’ya yazdıklarını: “İnsan yalnız yaşarken daha az yemek pişiriyor ve de yaptığı yemeklerin nasıl olduğunu sadece kendisi yediği için çok fazla değerlendiremiyor. Oysa hayat paylaşıma dönünce her şey gibi yemek pişirmek ve yemek yemek de şölene dönüşüyor.
AYDIN’A ÇOK TEŞEKKÜR
Her sofraya oturduğumuzda bana yemeklerimin harika olduğunu söylediğin için, beni daha daha güzel yemek yapmaya teşvik ettiğin için, kendimi bir şey sanıp bir de yemek yazdığım için sevgili kocam Aydın Aytuna, sana çok teşekkür ediyorum. Hayat arkadaşı lafına bayılırım, Şu koca hayatı seninle yaşadığım için çok mutluyum. Teşekkürler arkadaşım.”
Artık melek olan Sunar’a yandı sevenleri. Eşi Aydın Aytuna’nın acısı elbette çok farklıdır. Büyük sevgilerinin ve unutulmaz anılarının biraz teselli olmasını umuyorum. Başımız sağ olsun. Sunar’ımız huzurla uyusun...
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BİR ÖNEMLİ ÇAĞRI
Fitre ve zekatlarınızla
umutları olur musunuz
DR. Behçet Uz Çocuk Vakfı Başkan Yardımcısı Mustafa Varhan’ın bir çağrısını iletiyorum: “Bölgemizin en eski ve en büyük çocuk hastanesi olan, hepimizin bildiği Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Türkiye’nin dört bir yanından gelen hasta çocuklarımızı sevgi ile tedavi ederken vakfımız onların bir an önce sağlıklarına kavuşması için kendilerine ve ailelerine her türlü maddi ve manevi yardımı yapmaktadır.
GÜCÜMÜZ BAĞIŞÇILARIMIZ
Kanser, kalp, böbrek yetmezliği gibi her biri yıllar süren tedavi gerektiren hastalıkları olan çocuklarımızın ilaç, giyim, gıda yardımlarını vakfımız karşılarken, hasta yakınlarının da barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılanmaktadır. Bu yardımları yaparken gücümüz ve kaynağımız değerli bağışçılarımızdır.
DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ
Dr .Behçet Uz Çocuk Vakfı bu mübarek ayda sizlerin eliyle çocuklarımız için fitre ve zekat bağışı kabul etmektedir. Hasta çocuklarımıza destek vererek yanlarında olmak, daha iyi tedavi görmelerini sağlamak için katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerin fitre ve zekatlarını Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı’na bağışlamalarını bekliyoruz.
İŞTE HESAP NUMARALARI
* Finansbank Özkanlar Şubesi: TR94 0011 1000 0000 0036 0252 95 (Finansbank havale ücreti almamaktadır.)
* İş Bankası Kordon Şubesi: TR74 0006 4000 0013 4200 3482 57
* Ziraat Bankası Efes Şubesi: TR80 0001 0013 3308 1467 9650 01
* Vakıf Katılım: TR54 0021 0000 000 25036 5000 01 (Vakıf Katılım’a tüm PTT şubelerinden para posta ile ücretsiz para yatırılabilir.)
19 Mayıs’ı evde kutlayalım Bayram’da da evde kalalım
SALI günü 19 Mayıs... Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı...
101 yıl önce o gün, Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’a çıktı. 19 Mayıs 1919, Ulusal Kurtuluş’un başladığı gündür. 19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti’nin de temelinin atıldığı gündür. Öyle önemli bir gündür ki, Atatürk, doğum gününü soranlara 19 Mayıs’ı işaret etmiştir. Sonuç olarak bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Atatürk’ün doğum günüdür. Atatürk, bu önemli günü gençlere armağan ederek, onlara ne denli güvendiğini de göstermiştir.
BAYRAKLARIMIZI ASALIM
Gelelim bugünlere... 23 Nisan’da olduğu gibi, 19 Mayıs’ta da çoğumuz salgın yüzünden 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlamasıyla evlerde olacağız. Ama evde olmak, bu önemli günü kutlamamıza engel değil. 23 Nisan’daki gibi pencereleri, balkonları bayraklarla süsleyelim, İstiklal Marşı’nı söyleyelim, “Dağ Başını Duman Almış” diyelim, Atatürk ve arkadaşlarına teşekkür edelim.
BU SEFERLİK ‘KAZA’ YAPALIM
Önümüzdeki hafta sonu, kutsal ramazan ayı da sona eriyor. 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı başlıyor. Geçen sefer de dile getirmeye çalıştım. Bu bayram evlerde kalalım. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmeyi, birbirimize sarılmayı erteleyelim. Bu seferlik bayramı telefonla, ya da başka iletişim araçlarıyla kutlayalım. Bu olanağı olmayanlar bu seferlik bağrına taş bassın. Hep birlikte, “Çoluğumuzun çocuğumuzun, herkesin sağlığı için evlerde kalalım” diyelim. Önerimi de yineliyorum. Kaza orucunu örnek alalım. Virüs belasından sonra belirlenecek bir tarihte, “Kaza bayramlaşması” gerçekleştirelim...
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BİR ACI KAYIP
Bu dünyadan
bir Sunar geçti
ANKARA Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan sınıf arkadaşımdı. Her zaman herkes için özeldi. Gazeteci, yazar ve yönetmen Sunar Kural Aytuna’dan söz ediyorum. Yaklaşık 1,5 yıldır mücadele ediyordu kanserle. Ve yoruldu, yenik düştü, Foça’dan sonsuzluğa uğurlandı.
AKAD’A YARDIMCILIK
Günaydın, Vatan ve Dünya, Radikal, Cumhuriyet ve Hürriyet gibi gazetelerde çalışan Aytuna TRT’de Dört Mevsim İstanbul belgesel film dizisinde Ömer Lütfi Akad’ın yanında yönetmen yardımcılığı yaptı. Deniz Bekliyordu adlı filmi yönetti. Foça sevdalısıydı. Yemek yazılarını “Soğan Öldü Yaşasın Yemek” adlı kitabında topladı.
ORTAK HAYAT ŞÖLENİ
2017’de aktarmıştım kitabın teşekkür faslında eşi Aydın Aytuna’ya yazdıklarını: “İnsan yalnız yaşarken daha az yemek pişiriyor ve de yaptığı yemeklerin nasıl olduğunu sadece kendisi yediği için çok fazla değerlendiremiyor. Oysa hayat paylaşıma dönünce her şey gibi yemek pişirmek ve yemek yemek de şölene dönüşüyor.
AYDIN’A ÇOK TEŞEKKÜR
Her sofraya oturduğumuzda bana yemeklerimin harika olduğunu söylediğin için, beni daha daha güzel yemek yapmaya teşvik ettiğin için, kendimi bir şey sanıp bir de yemek yazdığım için sevgili kocam Aydın Aytuna, sana çok teşekkür ediyorum. Hayat arkadaşı lafına bayılırım, Şu koca hayatı seninle yaşadığım için çok mutluyum. Teşekkürler arkadaşım.”
Artık melek olan Sunar’a yandı sevenleri. Eşi Aydın Aytuna’nın acısı elbette çok farklıdır. Büyük sevgilerinin ve unutulmaz anılarının biraz teselli olmasını umuyorum. Başımız sağ olsun. Sunar’ımız huzurla uyusun...
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BİR ÖNEMLİ ÇAĞRI
Fitre ve zekatlarınızla
umutları olur musunuz
DR. Behçet Uz Çocuk Vakfı Başkan Yardımcısı Mustafa Varhan’ın bir çağrısını iletiyorum: “Bölgemizin en eski ve en büyük çocuk hastanesi olan, hepimizin bildiği Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Türkiye’nin dört bir yanından gelen hasta çocuklarımızı sevgi ile tedavi ederken vakfımız onların bir an önce sağlıklarına kavuşması için kendilerine ve ailelerine her türlü maddi ve manevi yardımı yapmaktadır.
GÜCÜMÜZ BAĞIŞÇILARIMIZ
Kanser, kalp, böbrek yetmezliği gibi her biri yıllar süren tedavi gerektiren hastalıkları olan çocuklarımızın ilaç, giyim, gıda yardımlarını vakfımız karşılarken, hasta yakınlarının da barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılanmaktadır. Bu yardımları yaparken gücümüz ve kaynağımız değerli bağışçılarımızdır.
DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ
Dr .Behçet Uz Çocuk Vakfı bu mübarek ayda sizlerin eliyle çocuklarımız için fitre ve zekat bağışı kabul etmektedir. Hasta çocuklarımıza destek vererek yanlarında olmak, daha iyi tedavi görmelerini sağlamak için katkıda bulunmak isteyen hayırseverlerin fitre ve zekatlarını Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı’na bağışlamalarını bekliyoruz.
İŞTE HESAP NUMARALARI
* Finansbank Özkanlar Şubesi: TR94 0011 1000 0000 0036 0252 95 (Finansbank havale ücreti almamaktadır.)
* İş Bankası Kordon Şubesi: TR74 0006 4000 0013 4200 3482 57
* Ziraat Bankası Efes Şubesi: TR80 0001 0013 3308 1467 9650 01
* Vakıf Katılım: TR54 0021 0000 000 25036 5000 01 (Vakıf Katılım’a tüm PTT şubelerinden para posta ile ücretsiz para yatırılabilir.)