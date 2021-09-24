Engelleri aşanlar

“Birini öldürmek” deyince, aklımıza hemen filmlerdeki silahlı saldırı veya infaz sahneleri gelir. Elbette bunlar “kasten işlenen cinayetin” tipik görüntüleri. Ama bir de tedbirsizlikle ölüme sebebiyet vermek var. Yol yapımında gerekli önlemleri almayıp kazaya yol açmak mesela... Kamu sağlığını tehlikeye atacak şekilde çevre kirliliğine neden olmak... Bina inşaatında kalitesiz veya yanlış malzeme kullanmak... Tüm bunlar, niyeti bu olmasa da insanı dolaylı olarak “katil” konumuna sokar. Peki ya içinde bulunduğumuz dönemde, tedbirsiz davranıp başkalarına hastalık bulaştırmak mesela? Burada durum nedir? Vicdanımız ne kadar rahat?

Elbette hiçbir “normal insan”, sevdiği birinin suyuna, yemeğine zehir koymaz. Hiç şüphesiz bu cinayete teşebbüs olur. Ne var ki bunun birine ölümcül virüs bulaştırmaktan yegâne farkı, “kasten” olmasıdır! Tedbirsizlik, bazen bir cana, hatta canlara mâl olabiliyor. Eğer “dolaylı katil” olmak istemiyorsak, gelin şu salgını sona erdirmek için elimizden gelen tüm tedbirleri alalım, önlemlere titizlikle uyalım. “Bana dokunmayan virüs bin yıl yaşasın” deme hakkımız yok. Ne de olsa Hz. Peygamber’in ifadesiyle “Müslüman, elinden ve dilinden insanların zarar görmediği kimsedir”.

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KAÇ KİŞİ OLMALI?

BUGÜN dünyanın neresinde olursa olsun 250 kişinin hayatını kaybettiği bir kaza, çok önemli bir haber olarak duyurulur, değil mi? Medyada hızla gündem olurken on binlerce paylaşım görürüz. Kaybedilen hayatlara “içimiz acır”, hüzünleniriz. İnsan olmanın gereğidir bu duygular.

Gelin görün ki, son zamanlarda bu ülkede her gün “beş-altı otobüs dolusu” insan, salgın nedeniyle hayatını kaybediyor. Ama ne yazık ki bizler bu durumu giderek kanıksar hale geliyoruz. Salgın kaynaklı vefat sayılarına adeta günlük döviz kurlarına, hava durumuna bakar gibi bakıyoruz! Daha da acısı, bu kanıksama hali sadece salgına özgü değil. Terör ve trafik kazalarında kaybettiğimiz canlar için de benzer tepkiler veriyoruz. Üzücü bir haber duyduğumuzda çoğumuzun ilk sorusu aynı: “Kaç kişi ölmüş?” Ama bir yakınımıza hastalık veya ölüm tehlikesi isabet ederse, şu gerçeği hatırlıyoruz: Hepimizin sadece “bir” canı var.

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