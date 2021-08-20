Afganistan’dan ayrılan bir çocuk

Günlerden bir gün bir karınca, sırtında boyuna göre büyük bir su damlasıyla güç bela yürüyormuş yolda. Onu gören bir kuş sormuş: “Ey karınca hayırdır, nereye böyle sırtında bir su damlasıyla?” “Duymadın mı?” demiş karınca. “Zalim kral Nemrut, İbrahim Peygamber için büyük bir ateş hazırlatmış. Eğer inancından dönmezse onu ateşe atacakmış. İşte o ateşi söndürmek için su taşıyorum.” Bunu duyan kuş, alaycı bir kahkaha atmış: “İlahi karınca, senin sırtındaki bir damlacık suyla, hiç söner mi o devasa ateş?” Karınca ciddiyetle cevap vermiş: “Ben de biliyorum herhalde bir damlayla sönmeyeceğini. Ama ben gücümün yettiğini yapayım da... Hiç değilse içim rahat giderim bu yolda.”

BİR BAŞIMIZA

Malum... Kendi ellerimizle kirlettiğimiz dünyamız git gide ısınıyor, kavruluyor. Orman yangınları yerkürenin dört bir yanında muazzam bir tahribata yol açıyor. Yangınlar bir başladı mı, kolay kolay söndürülemiyor. Öte yandan seller kasabaları, binaları, araçları önüne katıp sürüklüyor. Küresel çevre sorunlarını çözmek için tüm devletlerin işbirliği şart. Bizlerse kendimizi, bu büyük resimde küçücük ve etkisiz görebiliriz. Ama unutmayalım ki “Ateşi tek başımıza söndüremesek bile, hiç değilse içimiz rahat gideriz bu yolda”.

NELER YAPABİLİRİM?

Bu vesileyle çevre kirliliğine karşı bireysel olarak alabileceğimiz bazı temel önlemleri bir kez daha hatırlayalım...

Odadan çıkarken ışıkları söndürmek

Tasarruflu ampulleri tercih edip, zorunlu olmayan ışıkları kullanmamak

Diş fırçalarken, el-yüz yıkarken, tıraş olurken musluğu sürekli açık tutmamak