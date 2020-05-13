Hocalar iki ay önce ne demişlerdi?

Türkiye virüsle mücadelede 2 ayı geride bıraktı. Bu iki ay kolay geçmedi. Çok şey yaşandı. Ama detaylara boğulmaya gerek yok. Mevcut durum iyi. Daha da iyiye gideceğinin işaretleri de var.
Hekimlerin tek endişesi rehavet ve gevşeme. Süreci sevk ve idare eden Sağlık Bakanlığı’nın da… Havalar ısındıkça bu risk artabilir. Çünkü ‘içeride kalmak’ daha güçlü bir irade gerektirecek. Zaten araştırmalar yaz sıcaklarının virüsü zayıflattığını söylüyordu. Tabi bu öyle kesinliği tam olarak kanıtlanmış bir durum değil. Amerikalı bilim insanları bir araştırma yapmış. Hava sıcaklığı ile virüsün yayılma hızı arasında bir ilişki tespit etmişlerdi. Bu tespiti de Malezya, Singapur ve Hon Kong gibi ülkelerdeki vaka sayısının düşüklüğüne dayandırmışlardı. Zira bu ülkelerin ortak özelliği hava sıcaklığının 25 ile 27 derece arasında olmasıydı.
Bilim Kurulu uzmanları da bu ilişkiyi kabul ediyor. Ama sıcaklığa da bel bağlamıyorlar. Geçen aylarda konuştuğum Prof. Dr. Levent Akın ‘Hava sıcaklığından veya diğer herhangi çevresel şartlardan bağımsız olarak bulaşmayı önleyecek tedbirleri almaya ve arttırmaya devam ediyoruz.’ demişti. Prof. Dr. Tevfik Özlü Hoca da temkinliydi: ‘Sıcak varsa virüs yoktur’ algısının oluşmasından endişe ediyordu. Şimdi o günler geldi çattı tabi. Meteoroloji uzmanlarına sordum. Afrika’dan bir sıcak hava dalgası geliyor. Sıcaklık yarından itibaren artacak. İstanbul’da 30 derecenin üstünde olacak. İzmir, Antalya gibi yerlerde 38 dereceyi görür diyorlar. Bunu iyiye mi yormalıyız? Vatandaşlar sıcağı görüp kendilerini bırakır mı?
Hocalar yine o hayati tedbirleri hatırlatıyor. Dört altın kural… ‘Sıcakta da serinde de kimse bu kuralları ihlal etmesin’ diyorlar. Artık hayatımızın bir parçası oldu bunlar: kalabalıktan uzak durmak, maske takmak, sosyal mesafe ve hijyen. Basit ama çok etkili tedbirler. Virüsün yayılma hızının azalma ihtimali vatandaşı ilgilendirmiyor. Kurallara aksatmak yok.
Bu arada sıcaklara dikkat etmesi gereken bir kesim var. 65 yaş üstü büyüklerimiz. Havalar ciddi anlamda ısınacak. Hatta yaz normalinin üstünde olacak diyorlar. O zaman haftasonu izinle dışarı çıktıklarında dikkatli olmaları lazım. Zaten güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkacaklar. Kapalı alandan bir anda sıcağa çıkmak olumsuz etki yapabilir.
İki ayın sonunda korktuğumuz durumdan çok uzaktayız. Normale dönüş planları yapıldı. İlk adımlar atıldı. Haziran’dan Eylül’e kadar uzanan bir süreçte mevcut kısıtlamalar teker teker ortadan kalkacak. Bu noktaya tedbirlere uyarak geldik. Buradan öteye de yine kurallara riayet ederek gideceğiz. Bilim Kurulu’ndaki hocaların geçtiğimiz mart ayındaki bazı açıklamalarına baktım. ‘Tedbirlere uyarsak, mayıs ortasından itibaren rahatlarız’ demişler. Geldiğimiz noktanın tesadüf olmadığını anlıyoruz. Demek ki gerçekten işinin uzmanı insanlara emanet bu süreç. O zaman onların sözünü dinlemeye ve tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya devam.
Böyle gidersek daha güzel günleri de göreceğiz.
Hocalar iki ay önce ne demişlerdi?
Türkiye virüsle mücadelede 2 ayı geride bıraktı. Bu iki ay kolay geçmedi. Çok şey yaşandı. Ama detaylara boğulmaya gerek yok. Mevcut durum iyi. Daha da iyiye gideceğinin işaretleri de var.
Hekimlerin tek endişesi rehavet ve gevşeme. Süreci sevk ve idare eden Sağlık Bakanlığı’nın da… Havalar ısındıkça bu risk artabilir. Çünkü ‘içeride kalmak’ daha güçlü bir irade gerektirecek. Zaten araştırmalar yaz sıcaklarının virüsü zayıflattığını söylüyordu. Tabi bu öyle kesinliği tam olarak kanıtlanmış bir durum değil. Amerikalı bilim insanları bir araştırma yapmış. Hava sıcaklığı ile virüsün yayılma hızı arasında bir ilişki tespit etmişlerdi. Bu tespiti de Malezya, Singapur ve Hon Kong gibi ülkelerdeki vaka sayısının düşüklüğüne dayandırmışlardı. Zira bu ülkelerin ortak özelliği hava sıcaklığının 25 ile 27 derece arasında olmasıydı.
Bilim Kurulu uzmanları da bu ilişkiyi kabul ediyor. Ama sıcaklığa da bel bağlamıyorlar. Geçen aylarda konuştuğum Prof. Dr. Levent Akın ‘Hava sıcaklığından veya diğer herhangi çevresel şartlardan bağımsız olarak bulaşmayı önleyecek tedbirleri almaya ve arttırmaya devam ediyoruz.’ demişti. Prof. Dr. Tevfik Özlü Hoca da temkinliydi: ‘Sıcak varsa virüs yoktur’ algısının oluşmasından endişe ediyordu. Şimdi o günler geldi çattı tabi. Meteoroloji uzmanlarına sordum. Afrika’dan bir sıcak hava dalgası geliyor. Sıcaklık yarından itibaren artacak. İstanbul’da 30 derecenin üstünde olacak. İzmir, Antalya gibi yerlerde 38 dereceyi görür diyorlar. Bunu iyiye mi yormalıyız? Vatandaşlar sıcağı görüp kendilerini bırakır mı?
Hocalar yine o hayati tedbirleri hatırlatıyor. Dört altın kural… ‘Sıcakta da serinde de kimse bu kuralları ihlal etmesin’ diyorlar. Artık hayatımızın bir parçası oldu bunlar: kalabalıktan uzak durmak, maske takmak, sosyal mesafe ve hijyen. Basit ama çok etkili tedbirler. Virüsün yayılma hızının azalma ihtimali vatandaşı ilgilendirmiyor. Kurallara aksatmak yok.
Bu arada sıcaklara dikkat etmesi gereken bir kesim var. 65 yaş üstü büyüklerimiz. Havalar ciddi anlamda ısınacak. Hatta yaz normalinin üstünde olacak diyorlar. O zaman haftasonu izinle dışarı çıktıklarında dikkatli olmaları lazım. Zaten güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarı çıkacaklar. Kapalı alandan bir anda sıcağa çıkmak olumsuz etki yapabilir.
İki ayın sonunda korktuğumuz durumdan çok uzaktayız. Normale dönüş planları yapıldı. İlk adımlar atıldı. Haziran’dan Eylül’e kadar uzanan bir süreçte mevcut kısıtlamalar teker teker ortadan kalkacak. Bu noktaya tedbirlere uyarak geldik. Buradan öteye de yine kurallara riayet ederek gideceğiz. Bilim Kurulu’ndaki hocaların geçtiğimiz mart ayındaki bazı açıklamalarına baktım. ‘Tedbirlere uyarsak, mayıs ortasından itibaren rahatlarız’ demişler. Geldiğimiz noktanın tesadüf olmadığını anlıyoruz. Demek ki gerçekten işinin uzmanı insanlara emanet bu süreç. O zaman onların sözünü dinlemeye ve tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya devam.
Böyle gidersek daha güzel günleri de göreceğiz.