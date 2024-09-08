Yıl 2024 gündem çöp

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Bugüne kadar çöp konteyneri bulunmayan Keçiören’in cadde ve sokaklarına ilk parti konteynerler yerleştirilmeye başladı.

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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, “Keçiören halkımız bilsin ki, çöp konteyneri konulmadık sokak kalmayacak. Ve bunların temizliğini sistemli bir şekilde yapacağız. Bugün itibarıyla elimizde bin 800’e yakın konteyner var. Toplamda 12 bin konteyneri ilk etapta Keçiören’imizin tamamına yerleştireceğiz” açıklaması yaptı.

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Çankaya... Ankara’nın en büyük iki ilçesinden birisi. Çankaya Belediyesi, eskiyen konteynerleri değiştirmeye başladı.

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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, “İlçemiz genelinde yıpranan ve eskiyen konteynerlerimizi yenileme çalışmamız kapsamında 2 bin 500 yeni konteyneri bölge bölge kullanıma sunuyoruz” açıklaması yaptı.

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Etimesgut... Ankara’daki en büyük beş ilçeden birisi. Etimesgut Belediyesi, temizlik ile ilgili akıllı bir sisteme geçti.

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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, “Etimesgut’ta temizlik hizmetlerimize yepyeni bir boyut kazandırıyoruz. ‘Akıllı Atık Toplama Sistemi’ ile çöp konteynerlerini ileri teknoloji sensörlerle donatarak doluluk oranlarını anlık izliyoruz. Böylece daha hızlı müdahale, zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyoruz” açıklaması yaptı.

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Yıl 2024... Dünyada başkentler birbiriyle yarışırken bizim halen başkent Ankara’da göstere göstere çöpü konuşuyor olmamız gerçekten hem üzücü hem düşündürücü...

YENİ BÜYÜKELÇİ VE KALE ZİYARETİ

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Almanya’nın yeni Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, geçtiğimiz günlerde güven mektubunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunarak görevine başladı.

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Yeni büyükelçi, ilk olarak Anıtkabir’i daha sonra da Ankara Kalesi’ni ziyaret etmiş. Kale gezisine ilişkin videoyu da “Türkiye’de birçok tarihi yeri gezmek için sabırsızlanıyorum. Ankara Kalesi’yle başladım” mesajıyla paylaşmış.

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Büyükelçi Sorg’un videosunu izledim. Tatlı Türkçesiyle, “Ben tarih okudum. Ve bu benim hobilerimden biri. Türkiye’de birçok tarihi yeri gezeceğim için çok mutluyum. Bugün Ankara Kalesi ile başlıyorum” diyerek söze başlıyor.

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Kaleyi gezen Sorg, kedileri seviyor, esnafla sohbet ediyor. Hatta bir esnaf kendisine nazar boncuğu hediye ediyor. Hediye karşısında yine Türkçe, “Teşekkürler” diyor. Finali de demli bir çayla yapıyor.

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Büyükelçinin kale ziyareti aslında “Ankara Kalesi’nde ne var” diye burun kıvıranlara da güzel bir cevap olmuş.

Mürsel Yıldızkaya-Mansur Yavaş- Levent Koç

YÜZÜSTÜ ÇOK SÜRÜNDÜN AYAĞA KALK, SAKARYA!..

Eyvah, eyvah, Sakaryam, sana mı düştü bu yük?

Bu dâva hor, bu dâva öksüz, bu dâva büyük!..

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Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya;

Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya!..

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Necip Fazıl Kısakürek’in Sakarya Türküsü, her okuyan için tüyleri diken diken eder.

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Manası da çoktur.

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23 Ağustos–13 Eylül 1921 tarihleri arasında 22 gün 22 gece süren ve Türk milleti için bir ölüm kalım savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin yıl dönümüne yaklaştık.

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‘Dünyanın en uzun meydan savaşı’ olarak nitelendirilen Sakarya Meydan Muharebesi’nin 103. Yılı Anma Etkinlikleri, geçtiğimiz günlerde Ankara Kent Konseyi’ndeki (AKK) toplantıyla başlamıştı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz’ın katıldığı toplantıda, Polatlı ve Haymana’nın bir araya gelmesi önemliydi.

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Sakarya’nın doğusundaki iki ilçe, düşmanın hedefi olan Ankara’yı korumak için bu toprakları geçilmez bir kale gibi savunmuştur.

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Maalesef Türkiye’de bu savaşın Ankara’da olduğunu birçok kişi bilmiyor. Halen Sakarya’da yaşandığını zannedenler var. Öyle ki CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu gafı yapanlardan olmuştu.

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AKK başta olmak üzere Ankara’daki belediyelerin, “Sakarya Polatlı’dır, Sakarya Haymana’dır, Sakarya Ankara’dır” birlikteliği bu açıdan çok önemli. Bu büyük savaşın sona erdiği günün yıl dönümüne gelirken hem Türk milletinin yeniden diriliş mücadelesi unutulmamalı hem de bu mücadelenin yaşandığı son kale olan bu topraklar herkese iyi anlatılmalı...

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Ertunç Güngör-Mehmet Doğanay-İzzet Demircioğlu-Özer Kasap

KOMŞU BAŞKANLARIN BULUŞMASI

Ayaş, Güdül, Beypazarı, Nallıhan... Başkentin tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen, birbirine komşu dört ilçesi.

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Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu’nun ev sahipliğinde Ayaş’ta bir araya gelmiş.

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Bu komşu buluşmasından güzel bir şeyler çıkabilir... Çıkmalı da...