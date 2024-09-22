Vefa nedir vefa budur

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Mide ağrısıyla hastaneye giden türkücü, kanser olduğunu öğrenmiş. Üç aydan kısa bir süre içerisinde 13 kilo vermiş.

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Şimdiki hali sevenlerini üzüyor.

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Ankaralı Turgut’un akıllı ilaç tedavisine başlaması gerekiyor ama pahalı bir tedavi olduğu için maddi durumu da el vermiyor.

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Çıkan haberler üzerine sanatçı Gülben Ergen Ankaralı Turgut’u ziyaret etmiş ve paylaşımına şu notu düşmüştü: “Ankaralı Turgut yalnız değilsin. Sen tüm yapımcıların peşinden koştuğu, televizyon programlarının konuk almak için can attığı Ankaralı Turgut’umuzsun bizim. Bu hastalık Turgut kardeşimi üzmüş, yormuş. Akıllı ilaç tedavisine gücü yetmemiş. Kızının evine taşınmış. Torunlarıyla evlatlarıyla moral bulmaya çalışıyor. Sözleri, besteleri, enerjisi bu burukluğu hak etmiyor. Yanındayım değerli Turgut. Güçlü yapımcılar, Değerli meslektaşlarım, Müzik birlikleri, İyi insanlar, Haydi görev başına hepimiz.”

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Gülben Ergen-Ankaralı Turgut

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Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de Ankaralı Turgut’u geçenlerde ziyaret etti. Ziyarette sazını eline alan türkücü, misafirlerine Neşet Ertaş’ın “Ah Yalan Dünya” türküsünü çalıp söylemiş. Başkan Şahin, Ankaralı Turgut için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını ve sanatçının yanında olduklarını belirtmiş.

Veli Gündüz Şahin

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Öğrendim ki Mamak Belediyesi, Ankaralı Turgut’a destek için bir konser düzenleyecekmiş.





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‘Ankara’nın abisi Ankaralı Turgut’a vefa ve yardımlaşma gecesi’ isimli etkinlik 26 Eylül Perşembe günü saat 19.00’da Mamak Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde yapılacakmış.



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Mehmet Demirtaş, Ankaralı Coşkun, Veli Erdem Karakülah, Ömer Faruk Bostan, Engincan, Ömer Şahin, Eylemi Boran gibi Ankaralıların sevdiği isimler de sahne alacakmış.

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Sanatçının zor zamanında bu vefa konseri gerçekten anlamlı. Kendisi zaten sanat camiasındaki insanlara da kırgın olduğunu belirterek sitem ederken Ankara’dan, Mamak Belediyesi’nden bu adımın gelmesi isabetli olmuş.

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Şimdi Ankaralılara düşen de düzenlenecek konsere katılmak ve gerçek bir desteği göstermek...

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Bu arada Ankaralı Turgut’un yabancı filmlerde de parçaları izinsiz kullanılmış ve telif de ödenmemiş. Bunun için dava da açmış. Umarım oradan da bir sonuç alabilir, en azından destek olur...

ÖZLENEN GÖRÜNTÜLER

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki... Ankara’nın belediyecilikte iki deneyimli ismi... Tiryaki, geçen hafta Yaşar’ı makamında ziyaret etti. Yine Ankara siyasetinin tecrübeli isimleri Mehmet Emin Ayaz ile Yaşar Neslihanoğlu da ziyarette yer aldı.

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Mehmet Emin Ayaz - Fethi Yaşar - Veysel Tiryaki - Yaşar Neslihanoğlu

Siyaset bir yana, farklı partilerden olan belediye başkanlarının bir araya geldiği bu görüntüler, özlenen görüntüler... Artması dileğiyle...