Sokak köpeklerini eğitmek ve belediyede görevlendirmek

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“Can dostlarımızı belediyede görevlendireceğim. Belediyemizin Fen İşleri’nin garajında, Park Bahçeler’in garajında, TIR otoparkımızın garajında, sosyal tesislerimize ve belediyemizin onlarca binasına sahip çıkacak can dostlarına, bekçilere ihtiyacımız var. İlçedeki saldırgan hayvanların hepsi ilçemizin dönüşümü gibi dönüşecek. Bu konuda örnek bir ilçe olacağız.”





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Belediyenin Veteriner İşleri Müdürü’nü de tanıtan Beşikçioğlu,“Kendisi Türk Ordusu’nun mayın arama köpeklerinin eğitmenidir. Sokak hayvanları hakkında alınmış olan bu karar karşısında can dostlarımızın eğitim sürecini Faruk Bey sayesinde sağlayacağız” bilgisini de verdi.

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Etimesgut’un nüfusu 600 binden fazla... Taşra mahallelerinden merkeze doğru sahipsiz köpek sayısı da bir o kadar çok.

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Fikir güzel ama biraz düşündürücü... Bir eğitmenle, kaç köpeği, ne kadar sürede eğitebilirsiniz ki?

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Böyle bir projeyi uygulamak neden daha önceki belediye başkanlarının aklına gelmedi ki?

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Mesela Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği günden bu yana, “İtfaiyeye arama kurtarma köpeği lazım. Sokaktaki sahipsiz köpekleri eğitelim. Belediyede işe alalım” diyemez miydi?

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Hadi geçmişte görev yapan belediye başkanlarını geçtim. Beşikçioğlu’nun projesini duyan mevcut başkanlardan niye ses çıkmadı acaba?

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“Süper proje, biz de mutlaka uygulayalım” diyen oldu mu?

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Gelinen süreçte sahipsiz sokak hayvanları konusunda yerel yönetimlerin kabahati büyük. Birçoğunun görevlerini yerine getiremedikleri aşikâr.

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Bence sokaktaki can dostlar için gerçekçi olmak lazım. Doğru düzgün mekânlar oluşturup, kısırlaştırıp, aşılatıp, yaşatılması yeter... Eğitip bekçi yapıp belediyede görevlendirmesek de olur...

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ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNE İNDİRİMLİ ULAŞIM İMKÂNI





İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada öğretmenlere yönelik farklı uygulamalara son vermiş. Özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler de kamudaki meslektaşları gibi kent içi toplu taşıma araçlarından indirimli yararlanabilecekmiş. Geçenlerde de İzmir’deki aktarma örneğini yazmıştım. Keşke Ankara’da da özel okul öğretmenlerine indirimli ulaşım imkânı sağlansa. Özel halk otobüsleri belki istemeyebilir en azından EGO Genel Müdürlüğü’nün araçlarında geçerli olsa bu uygulama. Kötü mü olur?

SOSYAL MEDYA UÇAR YAZILI MECRALAR KALIR

Instagram’a erişim yasağı geldi, Instagram bağımlıları isyanlarda. Her zaman derim; sosyal medya uçar yazılı mecralar kalır... Çok da güvenmeyin yurt dışından gelen bu sosyal medya ağlarına. Bir anda arşiviniz uçar gider...