Sokak hayvanları için belediyeler bir masa etrafında toplanmalı

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Yaşananların özeti şöyle: Altındağ Belediyesi barınağının yakınlarında ölmüş halde köpekler bulunduğu iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Hayvanseverler tepki gösterip eylemler yaparken Altındağ Belediyesi ise söz konusu alanın hayvan mezarlığı olduğunu açıkladı.

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Konu tartışılırken Ankara Büyükşehir Belediyesi de (ABB), “Altındağ Belediyesi’ne bağlı olan barınakta yaşanan olay, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında değildir. Barınağın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait olmadığını ve yaşanan bu katliamın takipçisi olacağımızı kamuoyuna önemle duyururuz” açıklaması yaptı.

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ABB’nin yaklaşımı tam bir ‘bizi karıştırmayın’ açıklamasıydı.

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Sahipsiz sokak hayvanları, köpekler ve barınaklarla ilgili Ankara’da tartışmaların odağında olmayan hiçbir belediye yok.

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Eski defterler açıldığında her belediyenin sicilinde sayısız olay var.

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Kentte ilçelerin sınırları, belediyelerin yetkileri olsa da bazı konularda bu sınırlar ve ‘bizim yetkimizde değil’ bahaneleri kalkmalı.

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Sahipsiz sokak hayvanları için artık Ankara’daki belediyeler bir masa etrafında toplanmalı.

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Her belediye el birliğiyle çözüm için çaba göstermeli, kaçak güreşmek bu sorunu çözmez... Benzer tartışmalar da bitmez... Bugün bir belediye tartışılırken yarın başka bir belediye de aynı tartışmanın ortasında kalır...

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARININ MANSUR YAVAŞ İLE GÖRÜŞMESİ





Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ulusal Demokratik Enstitüsü’nün (NDI) desteğiyle ‘Yeni Dönem Başkanlar Buluşması: Yerelde Güçlü Liderlik, Katılımcı Yönetim’ toplantısına ev sahipliği yaptı.

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ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğindeki toplantının fotoğrafına baktığımda CHP’den seçilen ilçe belediye başkanlarının yanı sıra AK Partili Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de dikkatimi çekti.

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Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Acar yaptığı açıklamada, “Ziyaretimizin konusu güzel ilçemiz Kızılcahamam’dı. Sayın Yavaş’a 109 mahallemizde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gereken işleri ilettik. ABB Başkanı Mansur Yavaş’a misafirperverliği için ilçemiz adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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ABB Meclisi AK Parti Grubu da yeni dönemde ABB Başkanı Mansur Yavaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştu.

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Yavaş, AK Partili belediye başkanlarının geçen dönem kendisini ziyaret etmeyişinden şikâyetçi olup sık sık bu konuyu gündeme getiriyordu.

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Ziyaret edip etmeme başkanların kendi tercihinde olan bir konu. Ancak bence ziyaret eden AK Partili başkanlar doğru yapıyor gibi. En azından yarın kendi ilçe sakinlerinin karşısına çıktıklarında, “Biz Mansur Yavaş’ı ziyaret ettik. İlçemizin ABB sorumluluğundaki işlerini, beklentilerini kendisine anlattık” diyebilme rahatlığına sahip olurlar.

POLATLI YHT İSTASYONU





Polatlı Yüksek Hızlı Tren (YHT) İstasyonu...

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İlçenin dışında, tarlaların ortasında yer alan bir istasyon.

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İstasyonun yalnızlığı ve sessizliği sosyal medyada gündemdi.

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İstasyon üzerinden Ankara’ya ‘bozkır’ eleştirisi yapanlara zerre katılmıyorum.

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Bence çok güzel bir istasyon.

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Hatta bir filmin başlangıç sahnesi gibi izlenim veriyor.

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INSTAGRAM’SIZ GÜNLER GÜZELDİ

* Bir ürün ararken Instagram ekranından sponsorlu ilanlara boğulmamak güzeldi.

* Mesaj kutusunu Reels’lerle dolduran arkadaşların sessizliği güzeldi.

* Kimin nerede ne yediğini, ne yaptığını, nerelere gittiğini görmemek güzeldi.