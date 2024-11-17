SGK, prim borçları konusunda belediye ayrımı mı yapıyor?

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2025 bütçe görüşmelerinde belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına değindi.

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Bu süreçte hiçbir parti ayrımı yapmadıklarını dile getirdi ve “Borçları konusunda hiçbir adım atmayan belediyelere mevzuatın da öngördüğü şekilde haciz dahil işlemleri uygulamak durumundayız. En borçlu belediyeler de kimse alınmasın, üzerine de almasın maalesef CHP’li belediyeler” dedi.

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Bakan Işıkhan, toplamda 150 milyar liralık SGK borcunun parti bazında dağılımını da verdi: “CHP yüzde 67.5, AK Parti yüzde 25, MHP yüzde 3 ve DEM Parti yüzde 2.”

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En çok borcu olan belediyeler sıralamasına baktım son durum şöyleymiş; İzmir Büyükşehir Belediyesi 9.6 milyar TL, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 8.4 milyar TL, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5.9 milyar TL, Adana Büyükşehir Belediyesi 4.2 milyar TL, Şişli Belediyesi 2.5 milyar TL.

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Işıkhan, ABB’yi örnek verdi: “Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şu anda 8.4 milyar lira SGK borcu var. 2019 yılında Melih Bey’den belediye devralındığında 200 milyondu SGK prim borcu. Bu konuyu mart ayında ilk kez dile getirdiğimizde 4.5 milyar lira borcu vardı. 7 ayda borcu neredeyse 2 katına çıktı. Üstelik bu süreçte borçlarını kapatma noktasında ne adım attılar ne de taksitlendirme başvurusu yaptılar. Her geçen gün üzülerek ifade etmem gerekir ki borçları katlanarak artıyor. Bu durumda haciz uygulamaktan başka bir şey yapamayacağız.”

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Örnek Ankara olunca ortalık karıştı.

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ABB Başkanı Mansur Yavaş ise kendilerine “toplu bir hücum” başlatıldığını savundu. Önce faiz silinmesi ile taksit talebi dilekçelerinin reddedildiğini, daha sonra taksitlendirme talebinin kabulüyle borcun yüzde 10’unun peşinat olan 651 milyonluk kısmının ödendiğini açıkladı. Teminat gösterdikleri araziler üzerindeki tahdit ve hacizler nedeniyle 1.2 milyar teminattan 80 milyonluk kısım hariç reddedildiğini belirtti. “Son yapılan görüşmelerde ilgili kanunun 48’inci maddesi yerine dilekçe ile iptali ve karşılıklı rızaen anlaşma ile tüm şirketler için 250 milyon rızaen karşılıklı ödeme konusunda mutabık kalındı” bilgisini paylaştı.

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SGK ise “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından dile getirilen ‘SGK ile rızaen anlaşma yapıldığı’na dair iddia gerçeği yansıtmamaktadır” açıklaması yaptı.

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SGK borçlarıyla ilgili ABB konuşulurken, bir gazetede Altındağ Belediyesi ile ilgili haber çıktı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin 17 Ekim’de belediyenin bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, “belediyenin SGK’ya olan mevcut borcunun 740 milyon lira olduğunu” açıkladığı belirtildi.

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Haberde “SGK’nın AK Partili belediyelerin borçlarını görmezden geldiği” iddia edildi.

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Peki durum gerçekten de öyle miydi?

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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, şu açıklamayı yaptı: “17 Ekim’de belediyemizin 2025 yılına ait bütçesinin görüşüldüğü Meclis toplantısında AK Partili, MHP’li ve CHP’li meclis üyelerimize de ifade ettiğim gibi; Altındağ Belediyesi’nin son beş yıllık dönemden bugüne intikal eden SGK’ya 740 milyon lira, vergi dairesine de 196 milyon lira borcu bulunmaktadır. Haberde çarpıtılan, ‘Sosyal Güvenlik Kurumu AKP’li belediyelerin borçlarını görmezden geliyor’ ifadesidir. Çünkü SGK, prim borçlarının ödenmesi konusunda belediyemize ihtarda bulunmuştur. Aynı zamanda Vergi Dairesi, ekim ayında İLBANK’a yazı yazarak payımızdan 25 milyon 600 bin TL kesmiş ve haciz işlemleri başlatmıştır. Vergi ve SGK borçlarına karşılık taşınmaz verilmesine ilişkin Belediye Meclisi’nden karar alınmıştır.” O toplantıda ilgili kurumların bu konuda belediyeyi sıkıştırdıklarını da anlattığını belirten Tiryaki, “Alacaklı olan ilgili kurumların AK Partili belediyeleri kayırdıkları iddiası doğru değildir” diye de noktayı koydu.

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Görünen o ki belediyelerle SGK arasındaki borçlar konusu devam edecek gibi. Hem de parti ayrımı olmaksızın borcu olan tüm belediyelerin...

YATAY ULAŞIM DİYE DİYE DİLİMİZDE TÜY BİTTİ









Yatay ulaşım sosyal medyada geçen hafta yine gündemdeydi. Kent sakinleri rota hesaplamalarını paylaştı.

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Mesela Batıkent’ten Ümitköy’e araçla giderseniz 12 dakika, metro ile giderseniz 1 saat 2 dakika, yürüyerek giderseniz 1 saat 42 dakika.

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Mesela AŞTİ’den Söğütözü’ne yürüyerek giderseniz 26 dakika, ANKARAY’a binerek Kızılay’a gider ve tekrar inip metroya binerseniz ve Söğütözü’ne gelirseniz 27 dakika.

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Yıllardır “Ankara için yatay ulaşım” diye diye dilimizde tüy bitti.

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Kentte toplu taşımayı yönetenler, “Bırakın kardeşim karıştırmayın, bu sistem iyi. Geçmişte böyle kurulmuş bugün de böyle devam etsin” diyorlarsa orası başka...

ANKARA KENT KONSEYİ WHATSAPP DUYURU GRUBU





“Başkentin en aktif sivil toplum kuruluşu (STK) hangisidir” diye sorsam yanıtı şüphesiz; “Ankara Kent Konseyi (AKK)” olur. “Ortak akıl” vurgusu yapan AKK bünyesinde 3 bini aşkın kurum, kuruluş ve STK var. Herkesin, her kesimin katılımcılığıyla öne çıkan AKK, “Ankara Kent Konseyi WhatsApp Duyuru Grubu” kurmuş. Bence çok isabetli olmuş. Meclis ve çalışma gruplarının ayrı ayrı etkinlik, program ve faaliyetlerine yetişmek, takip etmek çok zordu. Şimdi en azından tek bir yerden takip etme imkânı sağlanmış.