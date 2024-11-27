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Özgür Özel, İsmet Özel, Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi

#Murat Yılmaz#Sosyal Medyada Kalmasın#Ankara

Bir genel başkan, bir şair, bir belediye başkanı ve bir belediye... “Bu başlıkta neden bir aradalar?” diye sorarsanız sebebi şu;

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Ankara’daki Etimesgut Belediyesi, 24 Kasım Pazar akşamı, basın kuruluşlarına, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Beşikçioğlu’nun 24 Kasım davetine katıldı” başlıklı bir basın bülteni servis etti. Haberin içeriğinde orijinal haliyle şöyle bir bölüm yer aldı;

Özgür Özel, İsmet Özel, Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi

Özgür Özel-Erdal Beşikçioğlu

*

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte, Başkan Beşikçioğlu’nun yemek daveti öncesinde beraberindeki CHP heyeti ile birlikte Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’de ziyaret etti. Özel, ailesi ve CHP heyeti; mozoleye çıkarak çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Özel, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak, İsmet Özel’in kabrini ziyaret edip, toplu fotoğraf çektirerek Anıtkabir’den ayrıldı.”

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Özgür Özel, İsmet Özel, Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi

İsmet Özel

*

Yazım kuralı hatalarını bir kenara bıraktım.

*

Özel, özel, özel... Sürekli özel derken İsmet İnönü yerine şair İsmet Özel de haberde araya kaynadı...

*

Anlayacağınız Etimesgut Belediyesi, haber metninde ünlü şair İsmet Özel’i öldürüp, kabrini de ziyaret ettirdi.

*

Maddi hatadır olabilir... Ama koskoca belediyede hiç mi bu işleri kontrol eden birisi yok?

*

Ne diyordu İsmet Özel “Yıkılma Sakın” şiirinde;

*

“Ama budandıkça fışkıran da bizleriz

ölüyoruz, demek ki yaşanılacak...”

 

23 GÜN SONRA GELEN HABER

Özgür Özel, İsmet Özel, Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi

Basın bülteni demişken... Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Merkezi, 24 Kasım Pazar günü akşam üstü 17.00 civarında bir basın bülteni servis etti.

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“ASKİ’nin Dijital Dönüşümü Projesi hızla ilerliyor, Proje ile başkentin içme suyu şebekesi de dijitalleşecek” başlıklarıyla gelen bültenin girişinde şu ifadeler yer alıyordu:

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“Abonelerine en iyi hizmeti vermek için yeni teknoloji sistemlerini devreye alma çalışmalarını sürdüren ASKİ Genel Müdürlüğü, Mayıs 2024’te Amerikan Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) iş birliği ile ‘ASKİ’nin Dijital Dönüşümü’ projesini başlattı. Proje kapsamında 1 Kasım 2024 tarihinde ise ‘ASKİ İçme Suyu Şebekesi Dijitalleştirilmesi Fizibilite Çalışması Teknoloji Çözüm Çalıştayı’ düzenlendi.”

*

1 Kasım 2024’te yapıldığı iki kez vurgulanıyordu.

*

Mayısta başlayan proje için 1 Kasım’da yapılan çalıştayın haberi 23 gün sonra servis edilmişti.

*

Tarih aralığına bakınca Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve ASKİ Genel Müdürlüğü, diğer işleri de böyle yürütüyorsa, “Vay Ankara’nın haline” dedim...

 

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GÜZEL  SÖZLER

 

Sosyal medyada iki güzel söz gördüm...

*

- “İnsan şovunu yaptığı şeyin fakiridir.”

- “Cahil insan gürültü sever.”

*

Yediğini, içtiğini, giydiğini, kullandığını, yaptığı her şeyi gözümüze sokanlarla, her konuda sesini yükselterek caka satanları anlatan ne güzel sözler bunlar değil mi?

#Murat Yılmaz#Sosyal Medyada Kalmasın#Ankara
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