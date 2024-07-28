Molozla oyun olmaz

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İpin ucu bir kaçarsa fırsatını bulan sorumsuz kişilerce yol kenarlarına ve boş arazilere dökülür. Bir, üç, beş, on, yüz... Bir alanda molozu gören getirir döker de döker. Bazen önü alınamaz. Yakalanan cezayı yer, yakalanamayanın yanına kâr kalır.

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Malum Ankara, eski yapıların yoğun olduğu yerlerden. İnsanlar evlerini yeniledikçe çuval çuval molozlar çıkar durur.

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Keçiören de eski yapıların yoğun olduğu en büyük ilçe. Keçiören Belediye Meclisi geçen ay oy birliğiyle inşaat molozlarının Keçiören Belediyesi’nce toplanması işlemine son verme kararı almıştı.

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Belediyeden yapılan açıklamada, “Molozları vatandaşlarımız kendi imkânları ile Ankara Büyükşehir Belediye’mizin belirlediği moloz sahalarına götürmesi gerekmektedir. Molozları cadde ve sokaklara bırakan vatandaşlar hakkında cezai işlem başlatılacaktır. Bölgemize en yakın moloz döküm sahası Bağlum Karşıyaka mevkiinde bulunmaktadır” denilmişti.

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Tam bir “Hayda... Kardeşim bu da nereden çıktı” kararı oldu. Evini yenileyen vatandaşı kara kara düşündürdü durdu. İşin yoksa kamyoneti bul, molozu yüklet, parayı ver, sahaya gönder, döktür. Tabii kaçak döküm yapmayıp yerine götürürse!

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Keçiören Belediyesi, bu kez çok tartışılan moloz kararından üç gün önce vazgeçtiğini, moloz toplama işleminin yeniden başlatıldığını duyurdu.

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Bir çuvalın 10 TL karşılığında alınacağını belirten belediye, ihtiyaç sahipleri, gazi ve şehit aileleri, engelliler ve öğrencilerden ücret alınmayacağını da açıkladı.

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Önce “Artık moloz almayacağız” sonra “Sizden gelen talep üzerine alacağız” gelişmesi gerçekten ilginç. Yıllardır süren bir uygulama neden değiştirilmek istenir anlamak mümkün değil.

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Ama şunu net olarak söyleyebilirim ki molozla oyun olmaz. Sistemle oynanırsa her köşe başı moloz olur, durur. Önüne gelen döker kaçar. Bu kez de moloz kovalamacası başlar...

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AKK VE KURULLARI





Günümüzde toplumun farklı kesimlerinden farklı düşünen insanları bir araya getirmek gerçekten zor iş.

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Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve ekibi bunu başarabilenlerden.

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AKK, 6’ncı Genel Kurulu’nu tamamladıktan sonra, Onur Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu, Danışma Kurulu ve Yürütme Kurulu üyelerini de belirledi.

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Mesela Onur Kurulu’nda Prof. Dr. Mehmet Haberal, Murat Karayalçın, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Ömer M. Koç, Prof. Dr. İlhan Tekeli ve Prof. Dr. Mustafa Tuna yer alıyor. Yürütme Kurulu’nda 78, Danışma Kurulu’nda 69, Yüksek İstişare Kurulu’nda 77 isim bulunuyor.

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Kimi ararsan var dersem yanlış olmaz herhalde... Umarım bu kurullardan Ankara lehine önemli çalışmalar çıkar ve hayata geçirilir.

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BAZEN DÜŞÜNÜYORUM DA...

* Bazen düşünüyorum da yaz tatili bitince, okullar açılınca, memleketlerden dönüşler olunca Ankara’nın trafiği nasıl olacak?

* Bazen düşünüyorum da yaz böyleyse acaba kış nasıl geçecek?

* Bazen düşünüyorum da acaba Ankara’da metro çalışmaları ne zaman başlayacak?

HALK OTOBÜSÜ ESNAFI: BU UYGULAMA BİZİ BATIRIR





Geçen hafta İzmir modeli aktarmayı yazmıştım. “90 dakika boyunca aktarmalardan ücret alınmaması uygulaması Ankara’da da olamaz mı” diye sormuştum. Ankara’daki özel halk otobüsü esnafından yoğun bir geri dönüş aldım. “Bu uygulama bizi batırır” diyen esnaf, “Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) vatandaşa sunduğu abonman, aktarma gibi özel uygulamalarda esnafı da düşünmeli. Sübvanse ederek hizmeti sağlamalı” çağrısı yapıyordu. Bunu da buraya not düşmüş olayım.