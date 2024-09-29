Lüks siteyi şaşırtan olay

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Site yönetimi, yüzme havuzunun bakım-onarım çalışmaları esnasında havuzda sensör görünümünde, uzaktan izleme yapılabilen gizli kamera tespit etmiş.

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Sitede oturanlar, yönetimin attığı mesajla olaydan haberdar olmuş.

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İddia şu ki; bu gizli kamera, site genel güvenlik kamera izleme sistemi dışında bırakılmış, spor salonu sorumlusu personelinin bilgisayarına bağlandığı, uzaktan izleme yapılabildiği tespit edilmiş. Yönetim, uzman teknikerler çağırmış, gizli kamera ve bağlı olduğu sistem komple sökülerek inceleme altına alınmış.

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Yönetim, site sakinlerine şu bilgilendirmeyi de yapmış: “Gizli kamera üzerinde yapılan teknik incelemeler neticesinde gizli kameranın 2019 yılına ait olduğu, farklı IP’ler üzerinden internet bağlantısı yapılarak cep telefonu, bilgisayar, vb. cihazlardan uzaktan izlendiği ve kayıt yapıldığı bilgisine ulaşılmıştır.”

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Söz konusu kamera için yazılı bir karar alınmadığını belirten site yönetimi, sensör görünümlü gizli kamera ve kayıt cihazı için ilgili tüm belgeleri ile birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş.

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Lüks siteyi şaşırtan olayla ilgili bakalım yargıdan nasıl bir sonuç çıkacak?

BU FESTİVAL HİÇ BİTMESE

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 11’inci durağı başkent Ankara’ydı.

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21-29 Eylül tarihleri arasında şehrin çeşitli noktalarında bulunan 100’den fazla mekânda geniş kapsamlı kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlendi. Konserlerden sergilere, söyleşilerden atölye etkinliklerine kadar 7’den 77’ye herkes için bir program vardı. Birçoğunun ücretsiz olması büyük avantajdı.

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Sanatı belli bir kesimin katılımından çıkarıp halka da indirgeyen bu festival, herkese ‘hiç bitmese’ dedirtti. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkürler...

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Ankara Kültür Yolu Festivali’nde benim en beğendiklerimden birisi, Hollandalı ressama ait Ankara’nın bilinen en eski tablosunun projeksiyonla Hacı Bayram Camii’nin yanındaki Augustus Tapınağı’na yansıtılmasıydı. Ekim ortasına kadar her akşam 19-24 saatlerinde duvara yansıtılmaya devam edecek. Yolunuz düşerse bir göz atın...

ALARM ÇALIYOR AMA DUYAN YOK





Ankara’da trafiğin içinden çıkılmaz bir hale geldiğini gösteren fotoğraflardan birisi bu. Geçen hafta sosyal medyada üzerine çok yazıldı, konuşuldu. Defalarca yazdım, gündeme getirdim. Vardığım sonuç şu oldu; Ankara’da trafik için alarm çalıyor ama duyan yok.

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MUSİKİ MUALLİM MEKTEBİ’NDE PANEL





Necati Yalçın-Umut Özkan-Murat Yılmaz-Fatih Tekeci

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Umut Özkan, Fatih Tekeci ve Necati Yalçın ile Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde ‘Kente Mektuplar-100 yıldır Kente Değer Katan Musiki Muallim Mektebi Paneli’nde yer aldım. Moderatörlüğünü yaptığım panelde hem kenti hem tarihi binayı konuştuk. Musiki Muallim Mektebi, Cumhuriyet’in ilk konservatuvarı, Türkiye’de müzik öğretmeni yetiştiren ilk okul. Görmeyenler varsa mutlaka gitmelerini tavsiye ederim. İçerisindeki Müzik Müzesi’ni ziyaret etmeyi de unutmayın derim.