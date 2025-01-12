Kurtarılmayı bekleyen mahalle

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Geçmişte Ankara’daki Yahudiler’in yaşadığı bir mahalleymiş. Günümüzdeki resmi adı ise Hacı Bayram Mahallesi. İçerisinde şimdilerde Anadolu’nun farklı kentlerinden gelen ya da Ankaralı olan aileler yaşamlarını sürdürüyor.

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Mahallede mimarisiyle dikkat çeken eski evler Ankara’nın ilk yerleşim döneminden günümüze miras. Mahalle, yaşanmışlıklarla dolu... Ankara Sinagogu da Elon Musk’ın gelip kese yaptırdığı tarihi Şengül Hamamı da bu mahallede.

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Evlerin bir bölümü yıkıldı, bir bölümü de yıkılmak üzere. Adeta günden güne eriyor.

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Buranın varlığından birçok Ankaralının dahi haberi yok.

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Hürriyet Ankara’da defalarca yazdık, gündeme getirdik... Kurtarılması ve yaşatılması için çağrılarda bulunduk.

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2019’da mahalleyi gezen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, mahallenin tarihi dokusunun korunarak restore edileceğini açıklamıştı.

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Bakan Kurum, “Hergelen Meydanı ile başlayıp eski Yahudi Mahallesi olarak bildiğimiz bu alan da yaklaşık 270 bin metrekare alan. Altındağ Belediye’mizin olduğu meydana kadar çıkan bir alan. Bu alanda da yaklaşık 895 adet yapımız var ve bu yapıların 191’i tescilli yapı. Bu tescilli yapıları restorasyonunu yapmak suretiyle yine bu yapıların koruması alacağımız kurul kararlarıyla yerinde korumak suretiyle burada da çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini yapacağız” demişti.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ise 2020’de Şalom Gazetesi’ne verdiği röportajda, “O bölge ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bir çalışma yapacağı duyurulmuştu. Biz bir yandan bu çalışmanın detaylarını takip ederken bir yandan da bölge ile ilgili olarak ne tür bir renovasyon çalışması yapılabileceği konusunda görüşmeler ve projeler üzerinde duruyoruz. Bakanlığın her türlü kararına göre harekete geçecek şekilde altyapımızı hazırlıyoruz. Ankara’nın tüm tarihi yapıları ve bölgelerini yeniden canlandırmak için köklü çalışmalar yapacağız. Bu kentte bulunup da yıllarca ihmal edilmiş tüm tarihi değerleri yeniden ortaya çıkaracağız” demişti.

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Gelinen noktada mahalle ile ilgili maalesef hiçbir gelişme olmadı.

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Geçtiğimiz günlerde Ankara sevdalılarından İbrahim Terzioğlu’nun sosyal medyadaki paylaşımından mahallenin son durumunu gördüm. Terzioğlu, çektiği fotoğraflarla, “Meşhur Yahudi Mahallesi alarm veriyor, yetkili kurum, kuruluş ve şahıslara duyurulur... Başkentin ortasında böyle bir manzara utanç verici” notu düşmüştü.

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Yahudi Mahallesi, İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Balat semtine de benzetiliyor. Burası İstanbul’a gidenlerin görmek istediği bir Balat gibi neden olmasın? Ya da çok uzağa gitmeye gerek yok... Neden burası da Ankara’ya gelenlerin görüp gezmek istedikleri bir Hamamönü gibi olmasın?

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Tarihi mahalle için bir kez daha not düşelim. Umarım bir sonraki notumuz kurtarılması için başlayan çalışmalar olur...

ANKARA İÇİN SIKICI DİYENLER





Ankaralı Batman’den sonra bir de Ankaralı Jack Sparrow’umuzun olduğunu öğrendik.

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Ankara’ya “gri şehir”, “memur kenti”, “sıkıcı yer” falan diyenler oluyor ya.

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Bu iki karakteri sokakta canlandıranları görünce “hiç de öyle değil” diyorum.

İYİMAYA VE YUVAKÖY





Ahmet İyimaya... İyi bir hukukçuydu... Kitaplarla arası iyi, sanat yönüyle kuvvetliydi... AK Parti Ankara Milletvekili iken, “Yuvaköy’de doğdum” dediğinde “Yenimahalle Yuvaköy mü” diye sormuş, “Yok bizimki Amasya Yuvaköy” demişti. Ne zaman görsem ya da adı geçse aklıma bu detay gelirdi.

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Allah rahmet eylesin...