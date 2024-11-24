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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “19 Kasım 2024 tarihi itibarıyla, hiç yağış olmaması durumunda başkentte yaklaşık 310 gün yetecek su mevcut. Sınırlı su kaynaklarımızı verimli kullanmak için suyumuzu tasarruflu tüketelim” açıklaması yapmıştı.





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Önceki gün akşam saatlerinde kentte etkili olan kar yağışı, endişemizi bir nebze azalttı gibi.

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Merkeze yağan kar ile çevre ilçelere yağan kar miktarı arasında da fark var.

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Bu kış erken gelen, kışın en güzel hediyesi kar yağışının devam etmesi temennisiyle...

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Suyumuzu da tasarruflu kullanma uyarısıyla...

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ANNEM ANKARA VE 90’LI YILLAR









Uzun süredir Ankara dizisine hasrettik...

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Kanal D’de gerçek bir hayat hikâyesini ekranlara getiren “Annem Ankara” ile bu hasret sona erdi.

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Başrollerini Zuhal karakteriyle Bergüzar Korel ve Hasan karakteriyle Mehmet Günsür’ün paylaştığı dizinin her ayrıntısında 90’ların sıcaklığı ve zorluğu var...

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Memur kenti özelliğiyle öne çıkan Ankara, Keçiören, Batıkent, Kızılay, Halk Ekmek, kömürlü ve sobalı yıllar, Ankara dolmuşları, az sayıda olan özel okullar, iş hanları, Almanya’da yaşayan akrabalar, parklarda oynayan çocuklar, tetris benzeri oyun aletleri...

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İlk bölümde 90’lı yılların Ankara’sında üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren bir anneyi izleyen herkes, kendi hayatından, mücadelesinden bir şeyler buldu.

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Görünen o ki hem ağlatan hem güldüren “Annem Ankara”, herkesin kendi öyküsü gibi...

DİKKATİMİ ÇEKEN 3 ANKARA VEKİLİ





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Adnan Beker: Sürekli sahada. Ankara’nın cadde ve sokaklarında önünüze çıkma ihtimali yüksek. İyi günde kötü günde başkentlileri yalnız bırakmıyor. Kentte faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geliyor, sıkıntılarını dinliyor. Her kesimle diyalog halinde olması, uzlaşmacı yaklaşımı artı puan kazandırıyor.

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Osman Gökçek: CHP’ye ve CHP’li belediyelere en sert muhalefeti yapan isimlerden. ABB ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’a da ayrı bir yüklenmesiyle dikkat çekiyor. Astronomik rakamlarla gündeme gelen konserlerin peşini bırakmamıştı. Bırakmamaya da devam ediyor. O da sokağı ihmal etmeyenlerden.

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Umut Akdoğan: “Milletvekilliğinin 500. gününde hesap veriyorum” toplantıları başlatmış. Yaptıklarını ve yapacaklarını anlatıyor. Başkentte farklı kesimlerle bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bir bakıyorsunuz sabah erkenden yola ve işe gidenlerle, bir bakıyorsunuz yine sabahın erken saatlerinde itfaiyecilerle.

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ABB MECLİSİ’NDEKİ KAVGADAN SONRA MHP DEVREYE GİRMİŞ

Hatırlarsınız ABB’deki yüksek ücretli konserler nedeniyle ABB Meclisi’nde çok sert bir kavga çıkmıştı. Kasım ayının ilk oturumunda adeta meydan muharebesi yaşanmıştı.

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Öğrendim ki kavgalı Meclis’in ardından ikinci oturum öncesi MHP Grubu, AK Parti ile CHP arasında tekrar aynı görüntülerin yaşanmaması için devreye girmiş.

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İki tarafa, Meclis’e yakışmayan kavganın tekrar olmaması için itidal çağrısı yapılmış.

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Öyle ki ikinci oturumda AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın konuşurken müdahale eden CHP’lilere MHP Etimesgut Meclis Üyesi Mehmet Yıldız ayağa kalkarak sert tepki göstermiş.

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Yine tartışma dozu yükselecekken AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık, MHP’li Mehmet Yıldız devreye girerek ortamı sakinleştirmiş.

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İkinci bir kavga da böylece engellenmiş.