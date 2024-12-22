Kardeş şehirler arasındaki iş birliği OSTİM gibi olmalı

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İmzalanan protokollerle kardeş şehirler arasında genelde cadde ve sokaklar ile parklara karşılıklı isim verme olur, festival gibi etkinliklerde kültürel tanıtımlar yapılır. Bugüne kadar imzalanan kardeş şehir protokolleri genelde kağıt üzerinde kaldı çok fazla karşılıklı paylaşımlar olmadı.

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Bazen büyükelçilerin ziyaretlerinde gündeme geldi, geçti, gitti... Bazen de ülkeler arası görüşmelerde dillendirildi...

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OSTİM’in yaptığı bir atılım ise kardeş şehir boyutuyla dikkatimi çekti.

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OSTİM, Ankara’nın yüksek teknoloji ve sanayi üretiminde ana aktörlerinden biri. Kentte bilgisi olmayanlar yanından geçip gidilen basit bir bölge gibi görse de içi derya deniz. Üretim ekosistemi oluşturma bilgisi ve tecrübesiyle hem başkentin hem Türkiye’nin önemli bir değeri. Üretim ve katma değerinin yanı sıra eğitim yönüyle de öne çıkıyor.

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Özbekistan’ın başkenti Taşkent, Ankara ile kardeş şehir. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve ilk geldiği yılda kardeşliğin temelleri atılmış.

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OSTİM de kadim Türk kültürünün eşsiz mirasına sahip dost ve kardeş ülke Özbekistan’da somutlaşan iş birlikleriyle kardeşlik ilişkilerini pekiştiren işlere imza atmış. Biraz araştırdım...

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OSTİM’in Özbekistan’daki faaliyetleri ve Taşkent’te kurduğu Özbek-Türk Organize Sanayi Bölgesi, 2021’den itibaren düzenlediği geniş katılımlı heyet programları, kardeş şehir çalışmalarına bir model olabilecek nitelikte.

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Programlar sayesinde OSTİM heyetlerinde yer alan yöneticiler Özbekistan’daki muhataplarıyla tanışma, bilgi ve tecrübe paylaşımı fırsatları yakalamışlar. Organize sanayi bölgesi kurulması ve işletilmesi tecrübesinin başarılı örnekleri arasında yer alan OSTİM’in kendi tecrübesini kardeş ülkelere taşıması gerçek bir kardeşlik. Tecrübelerini kardeş ülkelere taşıması OSTİM yönetiminin de geniş vizyonunu gösteriyor.

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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin geçen ay sonuna doğru düzenlediği Hive-Ürgenç-Taşkent-Semerkant ve Buhara’yı kapsayan Özbekistan İş ve Kültür Programı da kardeş şehir olgusunun içini dolduran kıymetli bir organizasyon olmuş. Ankara’nın yerel yöneticilerinden ekonomi ve sanayi yönetimine kadar geniş bir katılım varmış.

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Heyette yer alan iş insanlarının faaliyet gösterdiği sektörler de bir şehrin yönetiminde ihtiyaç duyulacak alanlar olan iş ve inşaat makineleri, raylı ulaşım sistemleri, yenilenebilir enerji, haberleşme teknolojileri, mesleki eğitim ve çeşitli alanlarda teknoloji geliştiricilermiş.

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Son yapılan programda kimler var diye baktım...

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Ankara Vali Yardımcısı Cihangir Güler, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı vekaleten Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, ABB Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş yer almış.

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OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın tüm belediyelerin kardeş şehir protokollerini aktif kullanarak kendi şehirlerinin ekonomi, kültür, eğitim, sanayi, teknoloji gibi sektörlere yeni potansiyeller oluşturabileceğini vurguluyor.

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28 Kasım 2024’te Taşkent’te düzenlenen “Türk ve Özbek İş Dünyası İçin Yeni Fırsatlar” temalı Özbekistan-Türkiye OSTİM İş Forumu da iş dünyasının yanında Ankara’nın yerel yöneticileriyle Taşkent’in yöneticilerini bir araya getiren ve kardeşlik ilişkisini geliştirecek yeni fırsatları oluşturan bir etkinlik olmuş. Bu arada Forum, Taşkent’te Özbekistan Cumhurbaşkanlığı programları için özel olarak inşa edilen “Opera Salonu”nda yapılmış. Söz konusu salonun Özbekistan Cumhurbaşkanlığı tarafından OSTİM’in forumu için kullanılmasına imkân tanıması Özbekistan’ın da kardeşlik ilişkisine verdiği önemin güzel bir örneği.

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“Kardeş şehir nasıl olmalı” sorusunun yanıtı işte OSTİM’in Özbekistan’daki somut adımları gibi olmalı. OSTİM’in bu somut adımı kardeş şehir protokolünde olması gereken çalışma modeline güzel bir örnek. Bence her belediye kardeş şehir imzası atarken bu modeli unutmamalı...