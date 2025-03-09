Kafayı kuma gömen belediyeler

Haberin Devamı

Ankara’ya bakınca...

*

İpek Kaya... 24 yaşında... 5 aylık hamile olan Kaya, 28 Ocak 2025’te Ankara Mamak Mutlu Mahallesi’nde hastaneye giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtuldu ama bebeğini kaybetme tehlikesi yaşadı. Tunahan Yılmaz... 10 yaşında. Aralık 2023’te Ankara Keçiören Bağlum’daki evinden çıkıp okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ölümden dönen küçük çocuk defalarca ameliyat oldu. Prof. Dr. Meliha Yılmaz... Kasım 2024’te evinin bulunduğu Çankaya Çiğdem Mahallesi’nde kaldırımda yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Komşuları kurtardı, saldırıda ciddi yaralar aldı. Hayrettin Göngör... 13 yaşında. Ankara’nın Haymana ilçesinde okuldan yurda dönerken boş arazide sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı yoğun bakıma alındı...

*

Haberin Devamı

Kurtuldular belki ama hafızalarında unutulmaz travmaları kaldı.

*





Başıboş sahipsiz sokak köpekleri Ankara’daki sorunların ilk 3’ünde. Defalarca yazdık, gündeme getirdik... Caddeler, sokaklar, parklar... Sorun her yerde ve her ilçede.

*

Başkente görev yapan yabancı diplomatların röportajlarında bile geçen bir sorun. Düşünsenize ülkelerine döndüklerinde anlattıkları anılardan biri şu olabilir; “Türkiye’nin başkentinde sokaklar sahipsiz köpeklerle dolu.”

*

Başkentin bazı mahallelerinde gün ağarmadan yola düşenler işlerine ellerinde sopalarla gidiyorlar. Birisinden dinlemiştim; “Sabah servise yürürken alıyorum elime sopayı bindiğim yerde bırakıyorum. Akşam döndüğümde tekrar alıp eve geçiyorum” demişti. Yine ellerinde oklavalarla çocuklarını okullara götüren anneler var.

*

Bireysel sokak köpekleri ürkütmüyor belki ama sürü halinde dolaşanlar korkutuyor.

*

Son olarak Ankara Valiliği, İl Hayvanları Koruma Kurulu’nda alınan kararları duyurdu. Belediyelere adeta son çağrıyı yaptı:

-Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları en hızlı şekilde izin verilen hayvan bakımevlerine götürün.

Haberin Devamı

-Sahipsiz hayvanların toplanmasına öncelikle şikâyet ve saldırıların yüksek olduğu yerlerden başlayın.

-Sahipsiz köpeklerin rehabilitasyon işlemleri tamamlanmış dahi olsa bakımevi dışında bir alana bırakmayın, 71 bin 695 lira cezası var.

-Ayırmak zorunda olduğunuz mali kaynağın asgari yüzde 50’sini hayvan bakımevi, doğal yaşam alanı yapımı ve kapasite artırmaya ayırın.

*

Tabi bu belediyeler için bir “köpekleri katledin”, “bakımsız bırakın”, “istediğinizi yapabilirsiniz” demek değil.

*

Bu aslında kafayı kuma gömen belediyelere, “Kardeşim ne bekliyorsunuz görevinizi yapsanıza. Bu hayvanlara iyi şartlarda baksanıza” demek.

ADNAN BEKER TRANSFERİ CHP’LİLERİN ELEŞTİRİSİ

Haberin Devamı





İYİ Parti’den istifa edip bağımsız olarak hareket eden Ankara Milletvekili Adnan Beker’in CHP’ye transferi ortalığı toz duman etti.

*

Beker’in geçmişteki 6’lı masanın Pursaklar Belediyesi’ni bile yönetemeyeceği, 28 Mayıs’ta Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyip Tayyip Erdoğan’a oy verdiği, şeklindeki açıklamalarını hatırlatan bazı CHP’liler kazan kaldırdı.

*

Eleştiren CHP’lilere dikkat çeken cevap Özgür Özel’den geldi: “O gün listede 39 milletvekili verilirken kalemi elinde tutan arkadaş, Adnan Beker’in gelmesine laf ediyor.”

*

Siyasette artık geçişler çok hızlı. Şaşırmamak lazım. Hele CHP’nin hiç şaşırmaması lazım. Öyle ki son süreç birbirinden 6 farklı partiyi bir masaya bile oturttu.

*

Haberin Devamı

Bugün siyasette parti farkı olmaksızın transfer olanlara, genel başkanlık yapanlara, milletvekili seçilenlere geçmişi hatırlatıp, “Geçmişte bunları söylemiştiniz ama” derseniz yarısından fazlasının siyasetten çekilip sessizliğe bürünmeleri gerekir.

*

Son not; görünen o ki seçime doğru bu transfer işleri daha da hızlanır...

YAVAŞ’IN EMANETİ KABUL ETMEMESİ





Özgür Özel, Adnan Beker’e CHP rozeti takarken Beker için, “Mansur Yavaş’ın emaneti” dedi. Yavaş, transfere, “Ben de basından öğrendim. Sayın Genel Başkan da neden öyle ifade etti bilmiyorum. Siyasette insan ancak kendine kefil olabilir” diyerek emaneti kabul etmediğinin sinyalini verdi.

*

Beker, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nde İYİ Parti Grup Başkanvekili idi. Yavaş’a da en büyük desteği veren isimdi. İYİ Parti milletvekili iken de bağımsız vekilken de Mansur Yavaş’ın çalışmalarını her platformda destekledi.

*

Haberin Devamı

Yavaş’ın Beker’i emanet olarak kabul etmemesi Beker’i Ekrem İmamoğlu tarafına yanaştırır gibi.

AK PARTİ’NİN DAVA BİLİNCİ





Ayşenur Gök... AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı iken Ekim 2024’te geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Aynı araçta bulunan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu hayatını kaybetti.

*

Gök, aynı zamanda AK Parti Şanlıurfa eski Milletvekili Abdülkerim Gök’ün kızı.

*

Geçirdiği uzun tedavi sürecinin ardından tekerlekli sandalyesiyle tekrar sahaya döndü. AK Parti Ankara Gençlik Kolları’nın “İftara 5 kala” programı kapsamında trafikte oruç açanlara ikramlık dağıtırken çekilen fotoğrafı dikkat çekti.

*

Yaşadığı süreçte kabuğuna çekilmedi, hayattan da siyasetten de kopmadı. “Benden bu kadar” demedi.

*

Ayşenur Gök, siyasetin beklenti olmadığını, bir dava bilinci olduğunu da göstermiş oldu.

DÜNYADA EN KÖTÜ TRAFİĞE SAHİP ŞEHİRLER ARASINDAYIZ





Inrix Traffic Scorecard, dünya genelinde en kötü trafiğe sahip şehirleri açıklamış. Listeye göre dünyada en kötü trafiğe sahip şehirler listesinde İstanbul yine birinci olurken, Ankara ilk kez 28’inci sıraya yükselmiş.

*

Liste ile ispata gerek yok. Gün içinde her saat yaşıyoruz bu çileyi... Ramazan ayında daha da hissediyoruz. Hatta böyle giderse o listede zirveyi de görebiliriz.