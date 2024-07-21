İzmir’in yaptığını Ankara yapamaz mı

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Metro bağlantılı 82 otobüs hattını kapsayan sistemde otobüsten metroya ya da metrodan otobüse aktarma yapanlar 75 dakika içerisindeki binişlerinde ücret ödemiyordu.

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EGO Genel Müdürlüğü, ücretsiz aktarma sistemi sayesinde birçok otobüs hattını da ringe çevirmişti.

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Örneğin önceden Eryaman-Kızılay hattında hizmet veren 541 numaralı otobüs, artık Ümitköy Metro İstasyonu’na kadar gelip geri dönüyordu. Eskişehir Yolu üzerinden Kızılay’a gitmek isteyenler metroya aktarmayı ücretsiz yaptıkları için, “Otobüs neden direkt Kızılay’a gitmiyor” diyemiyordu. İsteyenler için özel halk otobüsü de vardı. Bu sadece bir hat örneği. Benzer hatlar da var.

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Ankara’da ücretsiz aktarma sistemi 2022’de kalktı. Otobüsten metroya binen de metrodan otobüse binen de 75 dakika içinde artık kart türüne göre aktarma ücreti ödemeye başladı. EGO Genel Müdürlüğü o dönem, ‘aktarma ücreti alınan hatlarla eşitliğin sağlanması için’ uygulamanın kaldırıldığını açıkladı.

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Aktarma ücretli olunca EGO Genel Müdürlüğü, Kızılay’a Eskişehir Yolu’ndan giden otobüs hatlarının bazılarını da yeniden getirmek zorunda kaldı. Örneğini verdiğim 541 Eryaman otobüsü, ring hattı olarak devam ederken bir de 641 Eryaman - Kızılay hattı geldi. Özel halk otobüsleri de gidince tüm yük EGO’ya kaldı. Geri gelen hatlar tek biniş ücreti ile ulaşım imkânı sağlayınca herkes o otobüslere biner oldu ve pik saatlerde yoğunluklar çileye döndü.

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“Nereden çıktı bu aktarma meselesi” derseniz İzmir’de yapılan düzenlemeden. İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada ilk binişten itibaren 90 dakika süresince defalarca ücretsiz aktarma yapılmasına imkân sağlayan sistemi yeniden hayata geçirdi.

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İzmirlileri sevindiren kararı görünce İzmir’in yaptığını Ankara yapamaz mı diye sorayım dedim. Sonuçta iki belediyenin partileri de aynı. “Halkçı belediyecilik” sloganı İzmir’de oluyorsa Ankara’da da olamaz mı?