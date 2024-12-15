Haberin Devamı

Kağıdı unutup dijital dünyanın büyüsüne tamamen kapılanların çıkışları bunlar.

*

İnternet bir kesilip, dijital ağlar, sosyal platformlar çöktüğünde, elektrikler gittiğinde sudan çıkmış balığa dönüyorlar.

*

Dijitalde veriler kaybolunca, “Nereye gitti abi bunlar”, “Az önce buradaydılar” diyenler de onlar.

*

Gazeteleri ve kitapları unutmayanlar öyle mi? “İnternet uçar yazı kalır”ın en güzel göstergeleri.

*

Halen televizyonlarda sabah haberlerinin ana gündemi gazeteler. Kürsülerden kimse internet ekranının çıktısını almıyor, gazeteleri sallıyor.

*

Öldü dedikleri yerde halen yaşıyor gazeteler.

*

“Her şeye rağmen gazete” diyerek, kağıda dokunarak okumaya devam edenlere selam olsun...

5 MAHALLELİ SEMTİN GAZETESİ





Haberin Devamı

Vizontele’de “Fikri” karakterine hayat veren Cem Yılmaz’ın meşhur repliğini bilirsiniz...

*

-Yukarı Ayrancı?

+Ne?

-Ankara’yı diyorum avucumun içi gibi bilirim. Yukarı Ayrancı’dan mısınız?

+Hayır.

-Aşağı Ayrancı?

+Hayır kardeşim.

-Ortada hani bir park var. Oradan mı? Ankara’da...

*

Ayrancı denildiğinde akıllara ilk gelen sahnedir.

*

Ayrancı semti biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden Atakule’ye kadar 5 mahalleyi içine alan Çankaya’nın 50 bin nüfuslu en gözde semtlerinden. Cinnah’ın yanı, Kuğulupark’ın sağı, Meclis’in yukarısı...

*

Bu semtte 2019’da kurulan bir dernek var; Ayrancım Derneği... Ayrancım Derneği’nde “Herkesin bir komşuya ihtiyacı var” mottosuyla mahalle kültürüne katkıda bulunmaya çalışanlar, 2020’den bu yana da aylık yayınladıkları ve ücretsiz dağıttıkları Türkiye’nin tek mahalle gazetesini çıkarıyorlar. Hem de hiçbir kurum ve belediyenin desteği olmadan ve aralarında hiç gazeteci olmamasına rağmen...

*





Son manşetlerinde “Ayrancı’nın itfaiye giremeyen sokakları” var. Güncel kent sorunlarına, tarihe, anılara, mahalleye, mahalleliye dair herkesin kendisi için bir şey bulabileceği zengin bir içerik sunuyorlar.

*

Haberin Devamı

Ayrancım Derneği Başkanı Ali Necati Koçak’ı geçen günlerde gazetemizde ağırladık. Hem Ayrancı’yı hem Ayrancım gazetesini konuştuk.

*

Öyle yoğun bir ilgi görüyorlarmış ki semtteki fırınlara ekmek almaya gidenler hemen gazeteyi de soruyorlarmış. Seçkin yazarlarının yanı sıra iklim değişikliğinin mahalleye etkisinden Avrupa Birliği projelerine kadar da geniş bir vizyona sahipler. “Görüşler farklı olsa da herkesin tek ortak noktası Ayrancı” diyor Ali Necati Koçak.

*

Bu arada Ayrancım Gazetesi’nde yayınlanmış 16 yazarın 28 makalesinden derlenen bir de kitap çıkarmaya hazırlanıyorlarmış.

*

Hem gazeteleri hem de kitapları, geleceğe miras kıymetli bir arşiv niteliğinde. Ayrancı sakinleri çok şanslılar...

Haberin Devamı

ABB’nin sesi ROTAAnkara GAZETESİ





AŞTİ…

Başkent Ankara’nın giriş ve çıkış kapısı.

80 ile kucak açtığı, kentin vizyonunu ortaya koyduğu en önemli vitrini.

*

Adını ağustos ayında duyduğum, dijitalini incelediğim ancak mürekkep kokusunu içime çekemediğim “ROTAAnkara Gazetesi”, geçenlerde AŞTİ’de elime geçti.

Öncelikle dikkatimi çekenler şöyleydi:

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) çıkardığı bir gazete.

Az sayfa, kısa ve öz içerik, bol fotoğraf var...

“Tabloid-4 sayfa” tarzı ve özellikle de farklı mizanpajı ile Avrupai bir havaya sahip.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, projelerini hap hap anlatan tarzıyla sosyal medya gezintisi gazeteye taşınmış gibi.

Kısacası...

ABB’nin önceki yıllarda/dönemlerde çıkardığı gazete ya da bültenlerden çok farklı.

*

Haberin Devamı





Asıl dikkatimi çeken ayrı bir yönü ise ROTAAnkara’nın logosundaki “A” harfinde gizlenen mesajlar oldu.

-Çift “A” ile oluşturulan “rota” işareti, dünyaca ünlü FedEx’in tasarımındaki oku hatırlattı.

-Çift “A” üzerine belli ki kafa yorulan tasarım, “Biri Ankara’nın A’sı, diğeri adayın A’sı mı acaba” da dedirtti. Bu düşüncenin temelinde, “ROTA” isminin tercihi de var elbette.

*

Fatih Tekeci

Bu arada, ROTAAnkara Gazetesi’nin kaptan dümeninde, Hürriyet Ankara’da birlikte uzun süre mesai yaptığımız deneyimli gazeteci Fatih Tekeci var.

Grafik tasarımı ise Özüm Begüm Ercan yapıyor.

Aylar sonra bu gazete ile toplu taşımada, metrolarda değil de AŞTİ’de karşılaşmamın nedeni de şuymuş:

ROTAAnkara, Ankara’nın Anadolu’ya açılan kapısı AŞTİ’de tüm yolculara dağıtılıyormuş.

Seyahat edenlere okuma imkânı sunması ve ABB’nin projelerini yurdun dört bir yanına ulaştırması açısından çok mantıklı bir dağıtım yöntemi.

*

Her gazete kent için önemli...

ABB’nin de bir kent gazetesi çıkarması ayrıca önemli.

Tabi daha da önemlisi, uzun soluklu olabilmesi.

Onu da bize zaman gösterecek.

Haberin Devamı

ANKARALI TURGUT





Ankaralı Turgut da bu dünyaya veda etti. Şöhret yolculuğu müziği gibi renkliydi. Geriye dinlerken tebessüm ettiren şarkıları kaldı... Allah rahmet eylesin...

IŞIL IŞIL KUĞULUPARK









Çankaya Belediyesi, yılbaşı için Kuğulupark’ı ışıl ışıl yapmış. Yeni yıl fotoğrafı çektirmek isteyenler Kuğulu’daki bu güzelliği kaçırmasın derim. 2024’e “veda” 2025’e “merhaba” derken güzel bir anı olacaktır... Özellikle de çocuklar için...