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Deprem olur, hatırlarız... Binaların sağlamlığı, kentsel dönüşüm, kolonlar, deprem çantası, deprem anında yapılacaklar, eğitim, dirençli kentler...

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Sel olur, hatırlarız... Su baskınları, altyapı, dere yatakları, taşkın sistemleri, kanal temizlikleri, mazgallar, kanalizasyon sistemleri, elektrik kaçakları...

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Hep sonradan gelir aklımız başımıza...

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Artık sonradan aklımıza gelmesin... Tedbirler alınsın, denetimler sağlıklı yapılsın ve başka canlar gitmesin...

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Kartalkaya faciası son olsun...

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Fotoğraflar: Mert Gökhan KOÇ

HER DÖNEMİN FIRSATÇILARI

Deprem olur, kiralar artar, nakliye ücretleri fırlar, cenaze taşıma firmalarına zam gelir...

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Ramazan ayı gelir, gıda fırsatçıları ortaya çıkar...

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Pandemi olur maskeye, kolonyaya, dezenfektana fahiş fiyat istenir...

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Yangın olur, yangın tüplerine, dedektörlere zam gelir...

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Her dönemin fırsatçıları bir türlü engellenemez. Ve her afetten sonra bunları görünce, duyunca, sadece insanların değil insanlığın da öldüğü anlaşılır...

BİR YANIMIZ AYDINLIK BİR YANIMIZ KARANLIK

Ankara’da yürümeyi severim... Geze geze görürüm birçok detayı. Geçen çarşamba akşamı da Kuğulupark’tan Kızılay’a, Kızılay’dan da Sıhhiye’ye yürüdüm.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Kızılay’da yaptığı aydınlatmaları gördüm. Kent merkezi ışıl ışıl olmuş. Aydınlatmaların gücünün artması ayrı bir hava katmış. Çok beğendim...

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Fakat Sıhhiye’ye geldiğimde o aydınlık geride kaldı. Abdi İpekçi Parkı’nın içinden geçerken karanlık bir manzaraya şahit oldum. Özel bir nedeni var mı bilmiyorum ama Kızılay aydınlık iken Sıhhiye neden karanlıktı çözemedim...

AK PARTİ ANKARA İL KONGRESİ NOTLARIM





Geçen hafta salı günü Ankara Spor Salonu’nda yapılan AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi’ni takip ettim. Kongrenin olduğu günün sabahında gelmişti Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciasının haberi... Yangında hayatını kaybedenlerin acısı kongre salonuna da hakimdi. Coşkulu hazırlık yerini acıya bırakmıştı.

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Kongrede dikkatimi çekenlerden oluşturduğum notlarım ise şöyle oldu:

-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, salona 40 dakikalık gecikme ile geldi. Erdoğan gelmeden önce kürsüye çıkan isimlerden olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yoğun bir alkış aldı. Altındağ Hamamönü’nde doğan Fidan, konuşmasında bu detaya da dikkat çekti.

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün sizinle uzun uzun sohbet etmek isterdim ama acımız büyük, yürek yangınımız çok ama çok büyük” diyerek konuşmasını 6 dakikalık süre ile kısa tuttu.

-Kartalkaya’daki otel yangını nedeniyle müzik yayını yapılmadı, hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu.

- “Bir senin sevdan düşmüyor gönlümden”, “Kelimeler yetmez böyle aşka” ve “Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir”, “Bir sevdamız var, onun için buradayız” gibi pankartlar dikkat çekiyordu salonda.

-İYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu da bu kongrede AK Parti’ye geçti. Rozetini Erdoğan taktı.

-AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yeniden il başkanı seçildi.

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-Sahnede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini öpen Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Ankara İl Başkanlığı’nın üye kaydında üst üste 5’inci kez Türkiye birincisi olması nedeniyle bir tablo hediye etti.

-Binali Yıldırım, Cemil Çiçek gibi deneyimli siyasetçilerin olduğu salonda eski AK Partili belediye başkanları da vardı.

-ABB eski Başkanı Melih Gökçek, AK Parti’nin son seçimde Ankara adayı olan Keçiören eski Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile salondan ayrılırken ayrı ayrı görüştü ve sohbet etti.

-Üye çalışması esnasında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Betül Önderoğlu kongrede anılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı kazada yaralanan Ayşenur Gök ile de yakından ilgilenip sohbet etti.

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-Yeni dönemde devam eden Hakan Han Özcan’ın il yönetimi listesi teşkilat ağırlıklı isimlerden oluştu. Bir önceki dönemden isimlerin bulunduğu listede eski ilçe başkanları da yer aldı. Turgut Altınok’un oğlu Hacı Mehmet Altınok, Pursaklar eski Belediye Başkanı Selçuk Çetin de listeye giren isimlerden oldu.

İETT GENEL MÜDÜRÜ İRFAN DEMET ARADI

Bir önceki yazımda İstanbul’da İETT Genel Müdürü İrfan Demet’in otobüsler başta olmak üzere toplu taşıma araçlarına binerek yolculuk yaptığını, çoğu zaman da işe gidiş saatlerini tercih ederek yolcuları dinleyerek sorunları yerinde gördüğünü yazmıştım. İstanbul’da İETT yöneticilerini görünce “darısı EGO Genel Müdürlüğü’ne” demiştim.*

Yazının çıktığı pazartesi günü İrfan Demet aradı. Demet, haftada üç gün bu şekilde yolculuk yapıyormuş. “Bürokrat arkadaşlarıma; ‘haftada üç gün araçlar yerine toplu taşıma araçlarını kullanarak gelin’ demiştim. Herkes bu şekilde işe geliyor” dedi.

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Bence bu yönetim tarzı, Ankara dahil tüm kentlerdeki toplu taşıma yöneticilerine örnek olmalı...

ALTINKÖY’DE SALEP KEYFİ





Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin Ankara’ya kazandırdığı en güzel yerlerden Altınköy Açık Hava Müzesi... Fırsat buldukça geziyorum. Geçenlerde yine gittim. Geziden sonra soluklanmak için Köy Kahvesi’ne girdim. Şöminenin yanına geçip kışın favori içeceklerinden sıcak bir salep içtim.

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Lüks kahve zincirleri bir yana buradaki Köy Kahvesi bir yana...

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İşletmecisi Adem Demirel, salebin Osmaniye’den gelen hakiki dağ salebi olduğunu anlattı. Kullandıkları süt de Altınköy’deki ineklerin sütüymüş.

Hafta sonları yoğun bir ilgi varmış. Yetiştirmekte zorlandıkları oluyormuş. Bu arada fiyatı da piyasaya göre çok uygun. Bir fincanı 50 TL. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın ve tadını çıkarın...



