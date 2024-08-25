Hayırseverlerin ektiği hayır tohumları geleceğe taşınıyor

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Kimi zaman ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor kimi zaman da ecdat eserine sahip çıkarak yaşatıyor. “Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü Ankara’da neler yapıyor” sorusunun yanıtını almak için geçmişte Keçiören Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nden de tanıdığım Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik’i ziyaret ettim.

Bahçecik’in odasında günümüzde Ankara Vakıf Eserleri Müzesi olan binanın da yer aldığı eski bir Ankara fotoğrafı asılı.

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Neler yaptıklarını anlatmadan önce şunları söyledi: “Biz hem vakıfların vakıf senedine uygun şekilde hayır kısmını gerçekleştiriyoruz hem de geçmişten bugüne kadar gelmiş eserleri bugünden geleceğe taşıyoruz. Her bir vakfiye bizlere bir emanet ve biz de emanetlere sahip çıkıyoruz. Bu inancımızın bir gereği. Başta insanlık tarihi olmak üzere yıllardır tüm canlılarla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü çok ciddi hizmetler vermiş ve bunu kendine bir görev edinmiş. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yıllardır çıkarsız, koşulsuz, şartsız yardımlaşmanın bir ana örneği olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce geçmişte hayırseverlerin ekmiş oldukları tohumları bugün bizler geleceğe taşıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı’mız Mehmet Nuri Ersoy ile Vakıflar Genel Müdürü’müz Sinan Aksu’ya da destekleri için çok teşekkür ediyoruz.”

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İlk olarak ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerini ve etkinliklerini anlattı...

HACI BAYRAM-I VELİ ANKARA İMARETİ









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“Altındağ Örnek Mahallesi’nde bulunan imaretimizi Ramazan ayında hizmete açtık. Hacı Bayram-ı Veli Ankara İmareti’mizde günlük bin kişiye 3 çeşit sıcak yemeği evlerine kadar götürüp teslim ediyoruz. Sefer tasını kaldırdık özel paketlerde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Ramazan ayında da iftar yemeği veriyoruz, soframız paylaştıkça bereketleniyor. Ayrıca tüm kandillerde çorba ve kandil simidi ikram ediyoruz aşure gününde aşure dağıtıp, 15 Temmuz şehitlerimiz için mevlit okutup mevlit şekeri ikramında bulunuyoruz.”

YÜZYILLARDIR YAŞATILAN SÜNNET GELENEĞİ





“528 yıllık Sultan II. Beyazıd Vakfı’nın hayır şartı gereği sosyal yardım alan ailelerimizin evlatlarına sünnet imkânı sağlıyoruz. Evlatlarımızı baştan aşağı giydiriyoruz, altınlarını takıp bisiklet hediye ediyoruz. Şehir turu attırıp, unutamayacakları bir sünnet şöleni düzenliyoruz. Ankara’da 145 çocuğumuzun sünnet organizasyonunu gerçekleştirdik.”

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BAYRAMLARDAN ÖNCE YÜZLER GÜLÜYOR









“İhtiyaç sahibi ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bayram öncesi çocuklarımızın yüzünü güldürmek için hediye kartı sağlıyoruz. Bazılarına eşlik edip biz giydiriyoruz bazılarına da kartları veriyoruz kendileri alıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi toplamda 3 bin öksüz ve yetim kardeşimizin bayramlıklarını aldık, 2 bin 750 TL’lik giyim kartlarını teslim ettik. Eğitim için burs desteğimiz de oluyor. Türkiye genelinde 75 bin öğrenciye burs imkânı sağlıyoruz.”

ESKİ ESERLERİN RESTORASYONLARI

Tabii Ankara’da geçmişten günümüze ulaşan vakıf eserleri de var. Bahçecik’e önce toplam sayılarını sordum, “201 tane eserimiz var” bilgisini verdi. Ardından bu alanda yapılan çalışmaları paylaştı...

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HACI BAYRAM VELİ ÇİLEHANESİ









“Hacı Bayram Veli ve öğrencilerinin Allah ile baş başa kalmak için 40 gün geçirdiği çilehaneyi aslına uygun restore ettik. OSTİM Teknik Üniversitesi’nden de akademik destek aldık. Üniversiteden Salih Hoca’mızın başkanlığında arkadaşlarımızın kontrolünde çalışma gerçekleştirdik. İçerisindeki halıları da depomuzdaki teberrükat eşyalardan. Uygun olanları buraya yerleştirdik.”

İSFAHANİ MESCİDİ









“Altındağ Bentderesi bölgesindeki Tabakhane Camii’nin yanında bulunan İsfahani Mescidi’nin restorasyon süreci devam ediyor. Burası 1940’lı yıllarda Bakanlar Kurulu Kararı ile müze deposu olarak kullanılmış ve uzun süre ibadete kapalı kalmış. Restorasyon sonrası inşallah tekrar ibadete açacağız.”

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ALAADDİN CAMİİ’NİN MİNBERİNİ KORUMAYA ALACAĞIZ

Gökhan Bahçecik, bu alanda yapılan diğer çalışmaları da şöyle sıraladı:

*Şeyh İzzettin Türbesi’nin restorasyonunu tamamladık.

*Ankara Kalesi Kayabaşı Mahallesi’ndeki Kırklar Mezarlığı’nı restore ettik, çevre düzenlemesini gerçekleştirdik.

*Kalem işi süslemeleri ve zarafetiyle dikkat çeken Haymana Karahoca Camii’nin restorasyonunu yaparak Genel Müdür’ümüz Sinan Aksu’nun da katılımıyla ibadete açtık.

*Ankara’nın simgelerinden Suluhan’ı elden geçirdik.

*Nallıhan’daki Nasuh Paşa Hanı’nı restore ettik.

*Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi’ni elden geçirdik.

*Ankara Kalesi’ndeki Sultan Alaaddin Camii’nin minberini de cam bir korumaya alacağız. İnsanlar sürekli dokunmak ve çıkmak istiyor. Geleceğe aktarmak için böyle bir koruma önlemi planlıyoruz.

* Arslanhane Camii, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olduğu için genel müdürlüğümüz takip ediyor. Aydınlatma çalışması için kurula projeleri sundular, geçtiğinde aydınlatması sağlanacak.

* Arslanhane Camii’nin arkasındaki Ahi Şerafettin Türbesi’nin restorasyonu da yine OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından bizim kontrolümüzde yürütülüyor.