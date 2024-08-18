Havai fişeksiz kutlama olamaz mı

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Çıkanlara panoramik bir Ankara manzarası sunar. Manzaraya baktıkça, ‘Sana dün bir tepeden baktım aziz Ankara’ dedirtir.

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Tepesinde türbesi, eteğinde de ağaçları ve yeşilliğiyle kent için kıymetli bir yerdir.

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Perşembe akşamı kendini bilmezlerin kutlama için attığı havai fişekler, Hüseyin Gazi’deki türbe yolunda yangın çıkardı. Rüzgârın da etkisiyle yayılan yangın 2 saatte kontrol altına alınabildi. Askeri araziye kadar da girdi. 20 hektar alan zarar gördü. Neredeyse 28 futbol sahası kadar bir alan!

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Ülkemizde orman yangınları yüreğimizi yakarken Ankara’mızda da maalesef böyle bir olay yaşandı.

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Başta düğünler olmak üzere özel günlerde birkaç dakikalık kutlama gösterisi için atılan havai fişeklerin nelere sebep olacağını hiç kimse düşünmüyor. Akıllara bile gelmiyor.

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Atılan havai fişek Hüseyin Gazi’de dağlık alanı yaktığı gibi yerleşim yerlerini de yakabilirdi.

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Havai fişeklerin yangın riskinin yanı sıra kuşlara büyük korku yaşatıp zarar vermesi de işin bir başka boyutu.

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Gelin artık düğünlerde ve özel günlerde bu alışkanlıktan vazgeçelim. Havai fişeksiz kutlama yapalım. Mutlu günlerde acı bir son bulmayalım...

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Bir çağrımda Ankara Valiliği ve kaymakamlıklara... Kentte izinsiz havai fişek ve benzeri patlayıcıları kullananlar hakkında da yaptırımlar uygulayalım...

YANGIN HATIRASI





Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de yangın yerine ilk koşanlardandı. Yangın tamamen kontrol altına alınana kadar bölgeden ayrılmadı. Çalışmaları ekiplerle takip ederken basın mensuplarına da yangının çıkış nedenini anlattı, röportaj verdi.

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Ajanslardan haberleri okudum, görüntüleri izledim, fotoğraflara baktım.

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Fakat Mamak Belediyesi’nden servis edilen haberdeki fotoğrafları görünce ‘yok artık’ dedim.

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Şahin, itfaiyecilerle ve zabıta ekipleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirir gibi pozlar vermiş, bu fotoğraflar da servis edilmişti.

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Fotoğraflara bakınca bilmeyen birisine göre yangınla mücadele için sahada olan başkan bir anda ‘günün anısında’ kalmıştı. Veli Gündüz Şahin, doğal bir kişiliğe sahip. Ama fazla doğallık da başa bela gibi…

SOKAK HAYVANLARI İÇİN ‘BİRLİK MODELİ’ ÖNERİSİ

Geçen haftaki yazımda, ‘Sokak hayvanları için belediyeler bir masa etrafında toplanmalı’ çağrısı yapmıştım.

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Yazı sonrası Yarın Vakfı Başkanı Güntekin Güntay konuyla ilgili bir ileti gönderdi. Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenleme gündeme gelmeden önce bir rapor ve model hazırladıklarını anlatan Güntay, Birlik Modeli önerisine değiniyordu.

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Nedir bu 'Birlik Modeli' derseniz şöyle tanımlanıyor: “Bir ildeki il ve ilçe belediyeleri, il/ilçe tarım orman müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kurum ve kişilerin dahil olacağı il çapında bir yönetim modelidir. Model, sahipsiz köpekler için harcanan tüm kaynak ve emeğin birleştirilmesi, tek merkezden verimli ve sonuç odaklı koordine edilmesi prensibine dayanır.”

Yukarıda da modelin dağılımı var. Çözüm olabilir mi bilemem ama yetkililerce dikkate alınması faydalı olabilir gibi.