EGO’nun vatandaş notları

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Vatandaşın yazıp gönderdiği o talepleri EGO Genel Müdürlüğü yanıtladı.

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Öncelikle talepleri dikkate aldıkları için EGO Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum.

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İşte gelen bilgilendirme notundan ayrıntılar.

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OTOBÜS SAYILARI: Kuruluşumuz toplu taşıma araç filosunda bin 894 adet faal otobüs bulunmakta olup, bu araçlardan 441 adedi 2021-2024 model yılı aralığındaki yeni araçlardan oluşmaktadır. Kurumsal Faaliyet Raporu’muzda belirtildiği üzere, 2024-2029 yılları arasında her yıl 200 adet olmak üzere toplam bin adet yeni araç alımı hedeflenmiştir. Bu kapsamda, 2024 yılı içinde araç alımlarına devam edilmektedir.

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EKSPRES HATLAR: Hizmet verdiğimiz güzergâhlar içerisinde, iki merkez nokta veya belirli duraklardan yolcu alacak şekilde ekspres servis uygulanan verimli hatlarımız mevcuttur. Ancak güzergâh üzerindeki mahalle ve semtlerdeki ara duraklarda oluşan yolcu yoğunluğu ve talepler nedeniyle bazı güzergâhlarda ekspres servis uygulaması mümkün olmamaktadır. Bu güzergâhlarda, ara duraklardan hareket edecek ilave servisler planlanmaktadır.

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ÜCRETSİZ AKTARMA: UKOME Genel Kurulu’nun 24 Temmuz 2024 tarih ve 2024/43 sayılı kararı doğrultusunda, EGO Genel Müdürlüğü’nce belirlenen merkez ring hatlarında birinci aktarma (Ankaray-metro-teleferikten otobüs ring hattına veya otobüs ring hattından Ankaray-metro-teleferiğe ilk aktarma) için tam, indirimli ve öğretmen indirimli kart ayrımı olmaksızın 5 TL’lik cüzi bir aktarma ücreti alınmaktadır.

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SOLO VE KÖRÜKLÜ ARAÇ YÖNLENDİRMELERİ: EGO Genel Müdürlüğü’nce verilen toplu taşımacılık hizmetinde servis planlamaları, rasyonel ve istatistiksel veriler dikkate alınarak, yolcularımızın kullanım tercihleri doğrultusunda yapılmaktadır. Bu çerçevede mevcut körüklü ve solo tip otobüsler, yolcu yoğunluğu oranlarına göre uygun servislere yönlendirilmekte ve böylelikle hizmetin sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

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OTOBÜSLERİN HOR KULLANILMASI: EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı bünyesindeki sürücü personelimize, belirli aralıklarla ileri sürüş teknikleri, öfke ve stres yönetimi eğitimleri verilmekte ve psiko-teknik değerlendirme testlerine tabi tutulmaktadırlar. Ayrıca, kuruluşumuz ve Havelsan AŞ. iş birliği ile yürütülen ‘Video Yönetim ve Yapay Zekâ Tabanlı Analitik Tespit Sistemi’ sayesinde, sürücü personelin araç kullanımı esnasında otokontrolü sağlanmakta, trafik kurallarının ihlali, tehlikeli veya dikkatsiz araç kullanımı gibi konularda yapılan denetimlerle sürücülerin daha dikkatli ve nizami araç kullanmaları temin edilmektedir.

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ŞOFÖR SAYISI: 1 Mart 2023 tarihinde uygulamaya giren EYT düzenlemesi sonrası emeklilik hakkı kazanan veya çeşitli sebeplerle iş akdi sona eren sürücü personelin yerine yeni personel alımları yapılmış olup, ihtiyaç duyulan sayıda sürücü personel alımına devam edilmektedir.

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UÇ HATLARIN YANINA ARA HAT: Bu uygulama, kuruluşumuzca uzun yıllardır yürütülmekte olup, ara durak yolcu yoğunluğunun fazla olduğu ve uç noktadan hareket eden servisin yetersiz kaldığı hatlarda ilave ara servisler sağlanarak yolcu yoğunluğu giderilmekte ve hizmetin sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

EĞER TEKRAR 21 YAŞINDA OLSAYDIM...

Çankaya Belediyesi’nin Baharevleri sakinlerine, “Eğer tekrar 21 yaşında olmak isteseydiniz ne yapmak isterdiniz? Ne olmak isterdiniz?” soruları sorulmuş. Hepsi de 70 yaş üzeri olan amcalar, teyzeler ilginç cevaplar vermişler.

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Mesela 78 yaşındaki Hasan amca, “Başkan olmak isterdim” derken, 85 yaşındaki Haydar amca ise “Müteahhit olmak isterdim” demiş.

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74 yaşındaki Şemsiye teyze, “Evlenmezdim, çocuk yapmazdım. Bir subaya varırdım” yanıtını verirken, 74 yaşındaki Kiraz teyze de “Basın yayın okuyup gazeteci olmak isterdim” demiş.

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En dikkat çeken mesaj ise 87 yaşındaki Hasan amcadan gelmiş; “Hayatı her yönüyle tattım, mutlu yaşadım. Ben de şükür var keşke yok.”

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Peki siz tekrar 21 yaşında olsaydınız? Ne derdiniz?









