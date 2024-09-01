EGO otobüsleri kimlere emanet

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Otobüs sürücüsü Y.Ç.’nin kanında, sentetik bir uyarıcı olan ‘amfetamin’ tespit edilmiş, şoförün aracı kullanırken telefonla uğraştığı da otobüs kamerasından belirlenmişti.

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Tarih 22 Mart 2024... Etimesgut Eryaman Tunahan Mahallesi’nde EGO otobüsü şoförü C.B., yol vermeme yüzünden motosiklet sürücüsü E.N.K. adlı kadın ile tartışmış, kadının üzerine yürüyen C.B., bu sırada araya giren F.C.K.’ye de elindeki muşta ile saldırmıştı.

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Yakalanarak gözaltına alınan EGO şoförü C.B’nin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.

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Ankara’da yaşanan son olayda bir EGO otobüsü şoförü yolcuyu darbedip aşağıya attı.

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Tarih 29 Ağustos 2024... Sıhhiye-Pursaklar seferini yapan Mehmet Özkan yönetimindeki EGO Genel Müdürlüğü’ne ait 483 hat numaralı otobüse binen Halil Mutlu, otobüste bulunan yaşlı bir yolcunun butona basmasına rağmen otobüsün durakta durmaması üzerine otobüs şoförü Mehmet Özkan’a tepki gösterdi. Otobüsü sağa çeken şoför, Mutlu’yu darbederek “20 yıl yattım, 20 yıl da senin için yatarım” diyerek otobüsten attı.

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EGO Genel Müdürlüğü olayın ardından önce, “Bu üzücü olayla ilgili olarak şoför hakkında derhal rapor hazırlanmış olup, idari işlem başlatılmıştır” açıklaması yaptı.

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Olay büyüyünce EGO o açıklamayı silip daha detaylı bir açıklama yapmak zorunda kaldı: “İlgili otobüs sürücüsü, 20.03.2007 tarihinden bu yana, hizmet alım sözleşmesi gereği kuruluşumuz bünyesinde sürücü kadrosunda çalışmaktadır. Daha önce, 2021 Eylül ayında kazaya sebebiyet vermekten dolayı kusurlu bulunmuş ve karşı taraf davacı olmuştur. Mahkemece yapılan yargılama neticesinde; 5 yıl boyunca bir suça karışmaması kaydıyla hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmiştir. Yani söz konusu otobüs sürücüsünün herhangi bir hapis cezası bulunmamaktadır.”

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EGO Genel Müdürlüğü açıklamasında ayrıca, “Kurumumuz, çalışanlarının eğitimine ve disiplinine büyük önem vermekte olup bu tür olayların yaşanmaması için gerekli önlemleri de almaktadır. Oldukça kalabalık bir personel grubu ve filo yönetimi ile hizmet veren kurumumuz, hizmet kalitesini yükseltmek ve personelinin hizmet koşullarını iyileştirmek için özenle çalışmaya devam etmektedir” ifadelerine de yer verdi.

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Yukarıda saydığım olaylar EGO şoförleriyle ilgili hatırladıklarımdan sadece birkaçı. Daha fazlası vardır...

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EGO, son olayla ilgili açıklamasında biraz kolaycılığa kaçıp, “Oldukça kalabalık bir personel grubu ve filo yönetimi ile hizmet veriyoruz. Bunlar oluyor” demeye getirmiş.

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Ankara’da sokağa çıkın, EGO otobüslerini kullananlara sorun, herkesin kesinlikle bir şikâyeti var. Şoförlerden şikâyetler de had safhada. Kurumun kısaltması olan ‘EGO’ bazı sürücülerin tavrı haline gelmiş durumda. Otobüslere bindiğinizde de benzer olaylarla karşılaşmanız mümkün.

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Görünen o ki EGO, otobüsleriyle ve şoförleriyle alarm veriyor... Yıllardır yerel yönetimleri takip eden bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim ki; otobüs sistemi otomobile binen yöneticilerle yönetilemez ve sorunlar çözülemez. Otobüslere binen, yolcuların arasına karışan yöneticilerle çözülebilir. Masalarda oturulup yapılan toplantılarla da çözülemez. Duraklarda otobüsler beklenerek çözülebilir...

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Eğer EGO harekete geçmezse, otobüslerde direksiyona geçen şoförler arasındaki çürük elmalar ayıklanmazsa, benzer olayların ardı arkası kesilmez...

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Son bir uyarım da Ankaralılara: EGO otobüslerine binerken biraz daha dikkatli olmanızda fayda var...