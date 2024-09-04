EGO otobüsleri derken denk geldiğim olay

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EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüslerde yaşanan üç olumsuz olaya dikkat çekerek, “EGO, otobüsleriyle ve şoförleriyle alarm veriyor” demiştim.





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Yazımın çıktığı gün olan pazartesi o alarm göstergelerinden birine bizzat şahit oldum, “Yok artık” dedim...

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Ulus Atatürk Bulvarı’nda, bankaların olduğu taraftan heykele doğru yürüyorum.

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Akan trafikte körüklü bir EGO otobüsü aniden durdu. Otobüsün şoförü tüm kapıları açıp aşağı inince önce otobüsün arıza yaptığını zannettim.

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Gazeteci merakı ya işte... Durup izliyorum...

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Arada bir polis aracı, onun arkasında da başka bir solo EGO otobüsü var.









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Otobüsü durdurup inen şoför, el kol hareketi yaparak, “İn aşağı” diye bağırmaya başladı.

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“Polise mi bu tepkisi” derken arkadaki EGO otobüsünün kadın şoförü de araçtan inince olay biraz netleşmeye başladı.

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Dedim ya gazeteci merakı... “Bir şeyler olacak belli” diyerek bir yandan fotoğraf çekiyorum bir yandan da yaşananları izliyorum.

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Kadın EGO şoförü, “Kameran var mı kayıtları inceleyelim” diyor. Erkek şoför tepki gösteriyor... Ortalık yangın yeri.





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İki otobüsün yolcuları da aşağıya inmiş herkes de kendi şoförünü tutuyor. İşin ilginç yanı, ortada kalan da polisler oluyor. Araçtan da inmiyorlar.

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Ankara’nın ortasında, Ulus’ta biri kadın biri erkek iki EGO otobüsü şoförü tartışıyor. Yolcular ve etraftaki herkes merakla izliyor. Araya girenler olmasa, işin sonu kavgaya kadar da gidecek...





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Anladığım kadarıyla otobüsleri birbirlerinin önüne kırma gibi bir durum olmuş.

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Sonunda polis aracından bir anons yükseldi, “Kaptan aşağıya sağa çek aracını” dedi.

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Sonrası ne oldu bilmiyorum...





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Ankara’da EGO otobüsü şoförü ile yolcu kavgalarına şahit olup şaşırırken, bu kez de şoförlerin kendi aralarındaki münakaşaya da şahit olduk.





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Bakalım daha neler göreceğiz...