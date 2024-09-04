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EGO otobüsleri derken denk geldiğim olay

#Ego#Otobüs#Kavga

EGO otobüsleri kime emanet... Pazartesi günkü yazımın başlığı buydu.

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EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüslerde yaşanan üç olumsuz olaya dikkat çekerek, “EGO, otobüsleriyle ve şoförleriyle alarm veriyor” demiştim.

EGO otobüsleri derken denk geldiğim olay

*
Yazımın çıktığı gün olan pazartesi o alarm göstergelerinden birine bizzat şahit oldum, “Yok artık” dedim...
*
Ulus Atatürk Bulvarı’nda, bankaların olduğu taraftan heykele doğru yürüyorum.

*
Akan trafikte körüklü bir EGO otobüsü aniden durdu. Otobüsün şoförü tüm kapıları açıp aşağı inince önce otobüsün arıza yaptığını zannettim.

*
Gazeteci merakı ya işte... Durup izliyorum...

*
Arada bir polis aracı, onun arkasında da başka bir solo EGO otobüsü var.


EGO otobüsleri derken denk geldiğim olay


*
Otobüsü durdurup inen şoför, el kol hareketi yaparak, “İn aşağı” diye bağırmaya başladı.

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*
“Polise mi bu tepkisi” derken arkadaki EGO otobüsünün kadın şoförü de araçtan inince olay biraz netleşmeye başladı.

*
Dedim ya gazeteci merakı... “Bir şeyler olacak belli” diyerek bir yandan fotoğraf çekiyorum bir yandan da yaşananları izliyorum.

*
Kadın EGO şoförü, “Kameran var mı kayıtları inceleyelim” diyor. Erkek şoför tepki gösteriyor... Ortalık yangın yeri.

EGO otobüsleri derken denk geldiğim olay

*
İki otobüsün yolcuları da aşağıya inmiş herkes de kendi şoförünü tutuyor. İşin ilginç yanı, ortada kalan da polisler oluyor. Araçtan da inmiyorlar.

*
Ankara’nın ortasında, Ulus’ta biri kadın biri erkek iki EGO otobüsü şoförü tartışıyor. Yolcular ve etraftaki herkes merakla izliyor. Araya girenler olmasa, işin sonu kavgaya kadar da gidecek...


EGO otobüsleri derken denk geldiğim olay

*
Anladığım kadarıyla otobüsleri birbirlerinin önüne kırma gibi bir durum olmuş.

*
Sonunda polis aracından bir anons yükseldi, “Kaptan aşağıya sağa çek aracını” dedi.

EGO otobüsleri derken denk geldiğim olay

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*
Sonrası ne oldu bilmiyorum...

EGO otobüsleri derken denk geldiğim olay

*
Ankara’da EGO otobüsü şoförü ile yolcu kavgalarına şahit olup şaşırırken, bu kez de şoförlerin kendi aralarındaki münakaşaya da şahit olduk.

EGO otobüsleri derken denk geldiğim olay

*
Bakalım daha neler göreceğiz...

#Ego#Otobüs#Kavga
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