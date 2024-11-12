Eee hani nerede kaldı şeffaflık

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2021’den bu yana düzenlenen konserlerden rakamlar verdi.

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Rakamlar, ekonominin son dönem seyri gibi yüz binlerle başladı milyonlara çıktı.

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19 Mayıs 2023’te Sıla konserinin bedelinin KDV hariç 16 milyon 500 bin lira olduğunu belirtti. 2023’te 30 Ağustos kutlaması için 4 günde 5 sanatçılı konserin tutarının 39 milyon TL olduğunu açıkladı. Geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Hadise, Bege, Candan Erçetin, Murda olmak üzere 8 konser bedelinin de toplam 94 milyon lira olduğunu anlattı. Bu yıl 23 Nisan kutlamalarındaki Semicenk, Gazapizm ve Edis konserlerinin toplam tutarının 71 milyon 250 bin lira olduğunu söyledi.

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Çok tartışılan Ebru Gündeş konseri ile ilgili toplam tutarın Mert Demir konseri de dahil 44 milyon 937 bin lira olarak faturalandırıldığını anlattı. Daha önce parasının ödenmediği duyurulan konser için Ebru Gündeş ve ekibine ödenen paranın 4 milyon 750 bin lira olduğunu açıkladı. 12 TIR şehir dışından, 8 TIR da Ankara’dan olmak üzere toplam 20 TIR malzemeyle kurulum yapıldığını söyledi, 146 kişinin çalıştığını belirtti.

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Her konser için sadece sanatçıya değil teknik kısmına da ödenen para vurgusu yaptı.

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ABB’nin son 67 aylık toplam bütçesinin 127 milyar 844 milyon lira olduğu bilgisini veren Yavaş, konser harcamaları için bu 127 milyarın içerisindeki oranın binde 6 olduğunu söyledi. 5 yıl 7 ayda organizasyon ve konserlere harcanan paranın 810 milyon 729 bin 144 lira olduğunu açıkladı. Bu rakamlar, “Devede kulak kalır” demeye getirdi.

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16 şehirde toplamda 8 ay süren konser, tiyatro, sinema, sergi, geleneksel sanatlar, atölye, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden oluşan Kültür Yolu Festivali ile kendi dönemlerinde 6 yıla yakın süredeki konser organizasyonlarını karşılaştırdı. Kültür Yolu Festivali’nin bir yıllık rakamının 800 milyon TL olduğunu söyledi.

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Toplantının sonunda “Ankara halkı emin olsun. Biz onların parasını çarçur etmeyiz. En iyi şekilde değerlendiriyoruz” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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Toplantının adı “basın toplantısı”ydı ancak sadece ajanslar alındı.

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Soru cevap olmadı.

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Aynı gün ABB Meclisi’nin toplantısı da vardı. Basın mensupları Meclis toplantısına alınmadı. Gazetecilere, “Canlı yayınlıyoruz oradan takip edin” denildi. Yıllardır ABB Meclisi takip ettim, ilk kez basının Meclis’e alınmadığını da duydum. Ajanslar da dahil!

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Biliyorsunuz ABB’nin en önemli vurgularından birisi, “şeffaflık.”

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Basın mensuplarının Meclis’e alınmadığını duyunca da “Eee hani nerede kaldı şeffaflık” dedim.

KONSER AÇIKLAMASINA DESTEK VEREN BAŞKANLAR





Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasının ardından CHP, bütün belediye başkanlarını Esenyurt’a çağırmıştı. Ankara’dan başkanların katılımı az olmuştu.

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16 CHP’li ilçe belediye başkanı, ABB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ve CHP İl Başkanı Ümit Erkol da Mansur Yavaş’ın yanında oturarak açıklamasına destek verdiler.

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Başkanların konser açıklamasına destekte tam kadro olması ise dikkat çekti.

ANKARA’NIN SON KASKETÇİLERİNDENDİ ALİ AMCA





Ankara Kalesi’nde Can Sokak’ın en eski iş yerlerinden Bozdağ Kasketleri’nin sahibiydi Ali Bozdağ.

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Oğlu Ali İhsan Bozdağ ve torunu Dilara Bozdağ ile birlikte el emeği kasket ve şapka üretimini yaşatmaya çalışıyordu.

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Ben de kendilerine kasket diktirirdim.

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Ali amca, 2022’de de Ankara’da “yılın ahisi” seçilmişti.

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Dün duydum rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun...