Dur kalk Ankara

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Daha önce de söylemiştim, biz Ankara’da böyle trafikle yaşamaya alışkın değiliz. Alışkın olmadığımız için de cebelleşip duruyoruz.

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5 kilometrelik mesafeye 40 dakikada ulaşabildiğimiz zamanları yaşıyoruz artık.

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Raylı sistemin güzergâhı belli... Şehrin sadece belli bir kısmına ulaşmak mümkün.

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Büyük çoğunluk için ya araba ya taksi ya otobüs ya dolmuş ya servis... İmkânlara göre şartlar değişiyor.

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Yetkililerin, “Ne yapalım büyük depremden sonra Ankara çok göç aldı” savunması kolaycılığa kaçmak.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) trafiği rahatlatmak için kentin farklı noktalarında köprü ve yol çalışmaları var.

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Ankara Çevre Otoyolu üzerinde ikili köprü genişletme, Eryaman’a ikinci alternatif giriş için köprülü kavşak yapımı, İstiklal Marşı Caddesi ve Uzayçağı Caddesi kesişimine katlı kavşak yapımı bunlardan bazıları...

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Güzel bir söz var; “Yeni yol yapmak obezitede kemer gevşetmeye benzer.”

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Bunlar lokal çözümler.

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ABB’nin yaptığı kavşaklar az biraz rahatlatma sağlasa da ileriye dönük yine aynı sıkıntıyı sürdürüyor. Bu geçmişte de böyleydi. Şimdi de.

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Üstelik katlı kavşak ve köprülü yollar konusunda geçmişi eleştiren mevcut belediye yönetimi bugün de aynı çalışmaları kendisi yapıyor.

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Katlı kavşaklardan ziyade alternatif yollar belki bir tık daha faydalı olabilir gibi. Ancak yine ne kadar yol o kadar trafik sarmalına gidiyor...

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Çare yaygın ve hızlı raylı sistemde. Onun da kısa vadede gelmesi mümkün görünmüyor.

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Bizim İstanbul gibi şehrin bir ucundan ucuna uzanan metrobüsümüz, birbiriyle kesişen metrolarımız, tramvaylarımız yok.

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Bizim Eskişehir gibi Kayseri gibi Konya gibi Gaziantep gibi tramvay hattımız da yok.

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Bizim Törekent’ten Koru’ya, Keçiören Şehitler’den Kızılay’a metro hattımız var. AŞTİ’den Dikimevi’ne ANKARAY’ımız, Sincan’dan Kayaş’a da Başkentray’ımız var.

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Hepsini topladığımızda raylı sistem ağımız 104 kilometreye yakın.

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Şentepe-Yenimahalle arası çalışan teleferiğimiz vardı şimdilerde çalışmıyor.

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Raylı sistemlerin hepsi geçmiş dönemde yapıldı. Bu dönem Dikimevi’nden Nato Yolu’na uzatılacak yeni hat ise halen bekleniyor. Onun da geçen süreye rağmen kısa vadede gelmeyeceği bir gerçek.

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Ankara’da yaşayanların, “Şimdi çok trafik vardır metro ile hemen geçeyim” dediği bir sistemi kurmazsak işimiz artık zor.

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Bu trafik böylesine artmışken en azından işin uzmanları ile oturulup bir çalışma mı yapılsa. Trafik lambalarının süresinden kavşak dönüşlerine, tek yön uygulamalarından sadece toplu taşıma araçlarının girebileceği güzergâhlar gibi çalışmalar mı olsa? Fena olmaz sanki.

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Kısa vadede hızlı çözüm görünürde gelmez gibi. O yüzden dur kalka devam Ankara...