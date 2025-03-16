Dersimiz Gordion

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Gordion, geçen yıl, “UNESCO Dünya Mirası Listesi”ne girdi. Ankara’nın ilk, Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki 20’nci miras alanı oldu.

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Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya... Kendisi aynı zamanda tarih öğretmenidir.

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Mürsel Başkan, Gordion Antik Kenti’ni gelecek nesillere tanıtmak ve anlatmak amacıyla “Dünya Mirası Gordion Panosu” hazırlatmış. Pano, tüm okullarda, eğitim ve öğretim kurumlarda yerini almış.

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“Önce Polatlı’daki çocuklar ve gençler bu değerin farkında olsun” denmiş.

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Bence bu pano Ankara’daki okullarda da olmalı. Özellikle de gençler, Gordion’u başkentte sadece bir alışveriş merkezi olarak bilmemeli.

BAHÇELİ 7’DE BİR BAKAN

Yalancı bahar havası gelince geçenlerde iftar sonrası Bahçeli 7. Cadde’de bir tur attım. Yürüyüş çok iyi geldi. Sallana sallana giderken bir makam arabası ve korumaları gördüm, “Kim var acaba buralarda” diye merak ettim.

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Bir de baktım ki Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, cadde üzerindeki dondurmacıda birkaç kişiyle oturuyor. Etraf da diğer müşterilerle dolu. Masalarda sohbetler koyu ve keyifli... Hiç, “Bakan Bey burada” havası yok.

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Mustafa Varank ile Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu da bakanlık dönemlerinde Bahçeli’de görürdüm. Şurası net; halkla iç içe olan bakanlar seviliyor.

İMAMOĞLU’NUN TOPLANTISINA KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI









Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun Ankara’daki toplantısına katılmadı. Öncesinde belediye binasındaki buluşmada da “Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Bunlar basına yansımıştı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm” dedi.

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CHP’nin Ankara’da 16 ilçe belediyesi var. Yavaş’ın katılmadığı toplantıya ilçe belediye başkanlarından kimlerin katılacağı merak konusuydu. Toplantıya ev sahipliği de yapan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ile birlikte Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner toplantıya katıldı. Erdal Beşikçioğlu da dahil 13 CHP’li ilçe belediye başkanı gitmedi.

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CHP’ye transferi ses getiren Adnan Beker de İmamoğlu’nun toplantısındaydı. Katılanlara ve katılmayanlara bakınca CHP’nin Ankara cephesinde de saflar belli oluyordu.

MANSUR YAVAŞ’A SALDIRAN HESAPLAR





CHP’nin Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu rekabeti, gün geçtikçe kızışıyor. Sosyal medyada İmamoğlu’nu destekledikleri açıkça belli olan bazı hesaplar Yavaş’a saldırarak yüklendikçe yükleniyor. Her açıklamasının ardından Yavaş’ı sürekli eleştiriyorlar. Ancak bazıları var ki hakaretleri, bel altı vuruşları, havada uçuşuyor. Yavaş’ın kendilerini muhatap alması için de yoğun çaba içindeler.

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Siyasette rekabet ve çekişme olması normal. Bunun taraftarlar arasında sosyal medyaya yansıması da normal. Ama seviyesizce saldırılar kabul edilir değil. Biri “Dur” demezse, bu seviyesiz hesaplar, herkes için, içinden çıkılmaz bir hal alır.

SEÇİM VARMIŞ GİBİ

Ramazan geçen yıl yerel seçim sürecine denk gelince iftar ve sahur programları da yoğun ve hareketliydi.

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Adaylar çorbayı bir iftarda içiyor, ana yemeği başka bir iftarda yiyor, tatlı ve çay kapanışını da diğer iftar programında yapıyordu.

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Bu senenin de geçen seneden farkı yok gibi. Siyasi partiler, başkanlar hepsi sahada. Yere ve masalara sofralar kuruluyor, iftarlar açılıyor, sahur vakti öğrenci evlerinde menemenler pişmeye devam ediyor...

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MAMAK’TAKİ CHP’Lİ KADINLARIN 8 MART İSYANI







Ankara’nın Mamak ilçesindeki CHP’li kadınlar, 8 Mart Kadınlar Günü programına katılmak için Mamak Belediyesi’nin servis aracıyla CHP Genel Merkezi’ne geliyorlar. Çıktıklarında bir bakıyorlar ki geldikleri otobüs başka bir yere gitmiş ve 1.5 saat sonra gelecek.

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Başlıyorlar Mamak Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’e saydırmaya: “Servise kıtlık mı girdi. Burada oruç olanlar var. 1.5 saat niye bekleyelim. Kadınlar gününde yapılacak iş mi. AKP bunun için başa geliyor. Konuşup konuşup durmayın masalardan kalkın.”

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CHP’li kadınların bu eleştirisini pas geçmemek lazım. Partili bu, rezil de eder vezir de...

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TARTICI HAYDAR ABİ VE ULUS’TAN DUBAİ’YE YOLCULUĞU



Geçen yıl nisan ayında yazmıştım... Ulus’taki tartıcı bir abimiz sokak röportajında coğrafya bilgisi ile izleyenleri şaşırtıyordu. Cebelitarık Boğazı’ndan Süveyş Kanalı’na, Türkiye’nin sınır komşularından dünyanın en büyük ve kalabalık ülkelerine, Türkiye’nin yüz ölçümünden kıta bilgisine kadar soruları tek tek cevaplıyordu.

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Haydar’mış abimizin ismi. Sosyal medyada içerik üreten Ragıp Narin, Haydar abimizi Dubai’ye götürmüş.

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Ulus Atatürk Anıtı’nda başlayıp Dubai’ye uzanan yolculuğu da video olarak paylaşmış.

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Çok da güzel olmuş...

22 Nisan 2024