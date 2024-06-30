Bir umumi tuvalet meselesi

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Konya’da kent merkezini gezdiğinizde belediyelere ait ücretsiz umumi tuvaletleri görebilirsiniz.

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İstanbul’a gittiğinizde kent merkezinde de yer alan şehir tuvaletlerini 3 TL karşılığında kullanabilirsiniz. Üstelik ödemeyi İstanbulkart ile de yapabilirsiniz.

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Peki ya yaşadığımız kent Ankara?

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Ankara’da kent merkezinde belediyeye ait ücretsiz umumi tuvalet bulamazsınız. Kızılay Metro İstasyonu’ndaki umumi tuvaletleri ücretli kullanabilirsiniz. Belediye tarafından özel işletmeye verildiği için de ücretleri malum.

10 TL alınıyor.

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Bu arada 2018’de Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) eski Başkanı Mustafa Tuna döneminde Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) ile Kızılay Metro İstasyonu içerisindeki tuvaletler ücretsiz olmuştu. Daha sonra ABB Başkanı Mansur Yavaş döneminde tekrar ücretliye döndü.

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ABB’nin şu anda ücretsiz umumi tuvaletleri sadece rekreasyon alanları, parklar ile bazı metro istasyonlarında mevcut.

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Tuvalet deyip geçmeyin...

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Başkentte kent merkezinde ücretsiz umumi tuvalet olmayınca herkes Kızılay bölgesindeki mekânlara hücum eder vaziyette. Self servis hizmet veren bazı kafe ve restoranlar da ise “Sipariş vermeden kullanamazsınız” kuralı hâkim. Bazılarının tuvalet kapıları kilitli ve şifreli olduğu için giriş yapılamıyor. Fiş üzerindeki şifre ile kullanılabiliyor.

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“Bugün kentin en önemli sorunlarından birisi nedir” diye sorsanız listeye ‘kent merkezinde umumi tuvalet’ başlığını da eklerim.

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“Ankara’da kentin merkezinde parayı veren helaya girer. Olmayan başının çaresine bakar” mantığından kurtulmak lazım. Ya Kayseri ve Konya gibi ücretsiz umumi tuvalet ya da İstanbul modeli gibi düşük ücretli umumi tuvalet başkentte de olmalı... En azından umumi tuvalet bulamayan vatandaş, mekânlara, “Tuvaletinizi kullanabilir miyim” ricasından da kurtulur.

EGO KOMİSYONDAN VAZGEÇMELİ

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Başkentte toplu taşımada Elektronik Ücret Toplama Sistemi (EÜTS) yenilendi. Validatörler değişti, EGO Genel Müdürlüğü, “Sistem altyapısı tamam” dedi.

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Sistem değişikliğinin en büyük sürprizi ise ‘Ankarakart’a online para yükleme yaparken komisyon alınması’ oldu.

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Birçok Ankaralının durumu malum. Birçoğu ‘50-100’ parça parça TL yükleyerek toplu taşıma kullanıyor. Onlar için her online yükleme, miktarına göre artı komisyon demek artık.

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Bu komisyon meselesi yüzünden gişelerin önündeki kuyruklar da uzamış durumda. İyi ki orada komisyon yok. İşin kötü yanı Ankara’da bilet yükleme gişesi de kiosk sayısı da yaygın değil. Yani bazılarının online yüklemeye eli mahkûm.

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Para yüklemenin bile paralı olduğu bu sistem için Ankaralı toplu taşıma kullanıcıları isyanda. Bence EGO Genel Müdürlüğü bu komisyon kararından vazgeçmeli. Sistem eskisi gibi yüklemeye imkân tanımalı.

NEDİR BU İŞİN ASLI









Son günlerde herkesin şikâyetçi olduğu bir konu var; A-Jet ile yapılan uçuşlar. Esenboğa Havalimanı’nda ya da Ankara’dan havalanan uçaklarda sürekli bir olay var. Ya saatinde kalkmıyor ya fazla satılan koltuklar biniş kapısında kaosa neden oluyor ya da gidişte aksaklıklar yaşanıyor.

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Tam olarak nedeni nedir, neden kaynaklanıyor, kimse bilmiyor. Olan uçmak isteyene oluyor. Bir yetkili çıkıp bize detaylı anlatsa da anlasak bu işin aslını.

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BİR ZİYARET DÖRT KİŞİ





Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ABB Meclisi CHP Grup Başkanvekili de olan Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nu ziyaret etti geçenlerde.

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Ziyarete ilişkin en dikkat çeken fotoğraf karesi, Beşikçioğlu’nun odasındaki Behzat Ç. heykeliydi. O heykel üç kişilik ziyareti dörtledi.

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Anlaşılan o ki Beşikçioğlu’na artık ziyaret kabullerinde ‘amirim’ de eşlik edecek.