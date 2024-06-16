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Murat Yılmaz
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Bir Kurban Bayramı...

#Murat Yılmaz#Kurban#Veli Gündüz Şahin

Kurbanlar kesildi, kesilmeye de devam ediyor... Allah kabul etsin...

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Kurban, bir taraftan Allah’a yakınlaşmaya vesile olma amacı taşırken diğer taraftan kurban kesemeyen ihtiyaç sahibinin de yüzünü güldürmektir...

*

Kurban, “Derin dondurucuda et saklama tarifi veren” uzmanları dinlememektir.

*

Kurban, kesilen etleri buzdolaplarına, donduruculara stoklamak değil, dağıtmaktır.

*

Kurban, “En iyi bonfile şu kısımdan çıkar, mangal için şu bölgeleri tercih edin, kavurma için şöyle kesin” diyen kasaplara kulak asmamaktır.

*

Kurban, tıka basa et yeme bayramı değildir...

*

Kurban’ın paylaştığın kadarı senindir...

*

Bayramınız mübarek olsun, nice bayramlara...

 

SOSYAL MEDYADA DUYAR KASANLAR

Yıl boyunca kebapçılardan çıkmayanlar... Etleri iştahla tüketenler... Sosyal medyadan kebap videoları paylaşanlar... Bu Kurban Bayramı’nda da sosyal medyadan, “Hayvanları kesmeyelim, yazıktır günahtır” diye duyar kasıyorlar...

*

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Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu...

 Bir Kurban Bayramı...

BU ÇOCUKLARIN KARNESİ PEKİYİ

Yer; Ankara Çankaya Timur Ortaokulu. Okuldaki öğrenciler törenle karnelerini alıyorlar. Fakat bu tören bildiğimiz törenlerden farklı.

*

Bir Kurban Bayramı...

Öğrenciler, temel eğitim haklarından mahrum bırakılan Filistinli akranları için destek eylemi yapıyorlar. Türk bayrağı ve Filistin bayrağı açıyorlar, çadırlarda eğitim gören Filistinli öğrencileri unutmamak için karnelerini Filistinli çocuklara armağan ederken gökyüzüne de özgürlük balonlarını bırakıyorlar.

*

Okul idarecileri de öğrencilere Filistin ve Türkiye bayraklı temsili karne dağıtıyor.

*

Bu çocukların hepsinin karne notları “pekiyi” olmasın da ne olsun...

 
VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN VE DİKKATİMİ ÇEKENLER

Bir Kurban Bayramı...

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Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’le tanışıklığım yok. 2009’daki adaylığını hatırlıyorum, bir de bu dönemden biliyorum o kadar.

*

Son günlerde sosyal medyada videolarına denk geliyorum... Dikkatimi çekti çok doğal ve samimi...

*

EGO otobüslerine biniyor, seyahat ediyor, genç, yaşlı tüm Mamaklılarla tek tek sohbet edip ellerini sıkıyor. “Çok eksiklerimiz var ama zamanla yapacağım” diyor.

*

Bir Kurban Bayramı...

Müteahhitlikten geldiği için inşaata hakimliğiyle de dikkat çekiyor.

Belediye ekiplerinin çalışmalarına eşlik ediyor. Kepçe operatörlerine, “Şimdi git yukarı”, “Gel az daha gel”, “Şimdi indir”, “Kaldır pabuçları” diye talimatlar veriyor.

*

İşçilerle oturup yemek yiyor espri yapmayı da ihmal etmiyor. Tüm videolarda işin içine bir de Çorum şivesi girince daha renkli oluyor...

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Bir Kurban Bayramı...

ÇOK GÜZEL

* Ankara trafiği bayram tatilinde çok güzel.

* 9 günlük bayram tatilinin Euro 2024 ile başlaması çok güzel.

* Sıcak yaz günlerinde klimalı ortamlar çok güzel.

#Murat Yılmaz#Kurban#Veli Gündüz Şahin
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