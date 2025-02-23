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Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
Murat YılmazYazarın Tüm Yazıları

Bir gün yağar bir ay donarız

#Ankara#Murat Yılmaz#Deprem

Ankara… Adında kar var ama kışında yok. İstanbul’u görüp iç çekiyorduk… Tam bir “Bana bana bana kar yolla” türküsü durumu vardı. Ha yağıyor ha yağacak derken geçen hafta çarşamba akşamı bir anda bastırdı.

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Beyaz manzara mest etti. Kartpostallık manzaralar oluştu. Çocuklar için tatlı bir kar hatırası oldu.

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Peki o gün o esnada araçlarıyla yolda olanlar… Toplu taşımayı kullananlar… 

Bir gün yağar bir ay donarız
Bir gün yağar bir ay donarız

*

Çileyi iliklerine kadar hissettiler. Arabasını bırakıp evine yürüyerek gidenler, otobüslerden inip tabana kuvvet diyenler, çevre yolunda film sahnesi gibi görüntülere şahit olanlar…

Bir gün yağar bir ay donarız

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Bir günlük karda belediyeler ve kurumlar yine kar sınavını tam anlamıyla geçemediler. Yaşananları görünce ya İstanbul’daki gibi bir kar yağışı bizde de olsaydı ne olurdu diye sorup durdum. Düşüncesi bile fena…

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Kar bir gün yağdı bir ay donduracak gibi. Ankara için içlik vakti… Bu ayazlarda tedbiri elden bırakmamak lazım…

 

ŞİDDETİ KÜÇÜK KORKUSU YÜKSEK

Bir gün yağar bir ay donarız

Ankara, AFAD'ın Türkiye Deprem Fay Hatları Haritası'na göre 3. derece riskli deprem bölgesinde. Bu durumu “Ankara’da deprem olmaz” gibi algılayanlar var.

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Önce Yenimahalle’de 3.5 büyüklüğündeki deprem, ardından Mamak Elmadağ hattındaki 3 büyüklüğündeki deprem… Başkentte deprem olmaz diyenleri şaşırttı. Bir yandan da korkuttu…

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Şiddeti küçük olsa da etkisi yüksek… Eski yapılar için de kentsel dönüşüm şart…

 

ABB’YE TEŞEKKÜRLER

Bir gün yağar bir ay donarız

Bu köşeden 27 Ocak’ta Kızılay’daki aydınlığı, Sıhhiye’deki karanlığı yazmıştım. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi: “Alana ekip yönlendirilmiş olup, yerinde yapılan kontroller neticesinde yürüyüş yolunda karanlık olduğu söylenen; 80 metrelik kısımda alınan ölçümler göz önünde bulundurularak toplam 4 adet aydınlatma direği konulacaktır. Alanın aydınlatması iş programı dahilinde tamamlanacaktır.” ABB’ye hassasiyetleri için teşekkür ederim. 

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ŞAHİN TARAFINI SEÇTİ

Bir gün yağar bir ay donarız

Veli Gündüz Şahin- Ekrem İmamoğlu

Geçen hafta Ankara’daki CHP’li ilçe belediye başkanlarından bazıları Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş’a destek mesajları paylaşmıştı.

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Başkanlardan farklı tercihte bulunan ilk isim Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin oldu. Şahin tercihini Ekrem İmamoğlu’ndan yana yaptı. Bakalım tarafını seçmeyen diğer başkanlar nasıl bir tercihte bulanacaklar… Bekleyip görmeye devam edeceğiz…

DENİZİMİZ YOK MARTIMIZ ÇOK

Bir gün yağar bir ay donarız
Bir gün yağar bir ay donarız

Ankara’nın denizi yok ama Mogan ve Eymir’i var. Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın paylaşımında gördüm. Odabaşı, “‘Martının Ankara'da ne işi var?’ diyenler sizi Gölbaşı’mıza martılara simit atmaya bekliyorum” demiş. Bence de bu fırsat kaçmaz. İstanbul’un boğazında değil Mogan’ın kıyısında martılara simit atabilirsiniz…

 

#Ankara#Murat Yılmaz#Deprem
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