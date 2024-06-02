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Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
Murat YılmazYazarın Tüm Yazıları

Belediyelerle olmuyorsa valiliklerle mi denesek?

#Murat Yılmaz#Sokak Hayvanları#Kızılcahamam

Sokak hayvanları konusunda yasa ve yönetmelikler belediyelere, ‘al-kısırlaştır-yerine geri bırak’ diyor.

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Belediyelerle olmuyorsa valiliklerle mi denesek

Kimi belediye, kısırlaştırma yapıyor, kimi yapamıyor, kimi yapmaya çalışıyor. Öyle ki bazı kısırlaştırma işlemi yapılan hayvanlar tekrar ürüyor...
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Yasa ve yönetmelikler belediyelere ayrıca ‘barınak yap ve saldırgan olan hayvanları rehabilite et’ diyor. Kimi belediye barınak yapıyor, kimi yapmaya çalışıyor. Kimi mevcut barınaklarında bu işlemleri yürütürken kimi belediyede ise barınak kelimesi bile geçmiyor.
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Belediyeler bu işte biraz sınıfta kaldı gibi. Hep birlikte mücadele olmayınca yapılanlar da yapılmayanlarla bir arada kaynadı gitti.
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Bu iş belediyelerle olmuyorsa bir de valiliklerle mi denesek? Versek yetkiyi görsek sonucu. Olmaz mı?

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Belediyelerle olmuyorsa valiliklerle mi denesek


TÜRKİYE’NİN DAVOS’U KIZILCAHAMAM

AK Parti, 31. Değerlendirme ve İstişare Toplantısı’nı Kızılcahamam’da gerçekleştirdi. Temmuz ayındaki çalışma kampının adresi de yine Kızılcahamam olacak. Haberler, başta olmak üzere her yerde bu aralar Kızılcahamam’ın adı geçiyor.
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Kızılcahamam, yüzde 80’i ormanlarla kaplı Türkiye’nin termal ve doğa cenneti ilçelerinden.
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Kızılcahamam için “Türkiye’nin Davos’u” vurgusunu hep yapıyor. Haksız da sayılmaz çünkü Kızılcahamam en az Davos kadar güzel.
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Kızılcahamam’ın bir de ABD’deki Hollywood yazısından esinlenerek yapılan dev bir Kızılcahamam tabelası var. Halen görmediyseniz gidin, gezin, bu tabelanın önünde de bir hatıra fotoğrafı çektirin...

Belediyelerle olmuyorsa valiliklerle mi denesek


GEÇ KALMIŞ BİR ADIM

Belediyelerle olmuyorsa valiliklerle mi denesek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), UNESCO tarafından ‘Dünya Mirası Listesi’ne alınan Gordion Antik Kenti ve Arslanhane Camii’ne geziler düzenleyecekmiş. Kentini bilmeyenler için ücretsiz ‘UNESCO Dünya Mirası Ankara Gezileri’ büyük fırsat. Geç kalmış bir adımdı bence çok iyi oldu.

#Murat Yılmaz#Sokak Hayvanları#Kızılcahamam
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