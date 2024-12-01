 Başkentte en güzel buluşma

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Cumartesi günü akşam üstü toplu taşıma kullanarak fuara gittim.

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Söğütözü Metro İstasyonu’ndan ATO Congresium’a yürürken akın akın fuara gidenlere ve kitap dolu poşetlerle dönenlere baktım.

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O soğuğa rağmen kitap için yollara düşmüşlerdi. Hem de çoluk çocuk...

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Araçlarıyla gelenlerin oluşturduğu trafiği saymıyorum bile.

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Malum Ankara, alışveriş merkezleri şehridir. Kentte yaşayan herkesin en az haftada bir, “Hadi AVM’ye gidelim, gezelim” planı muhakkak vardır.

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Kentli, sosyalleşmek için çok bir alternatif bulamaz. Tiyatro, konser, gösteri gibi kültürel etkinliklerin izleyicisi, dinleyicisi ayrıdır ama sayıları hiçbir zaman AVM’yi tercih edenleri geçmez.

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“İndirim var” diye çıldırırcasına AVM’lere koşanları gördüğümüz bu günlerde fuara akın eden kitap sevdalılarını görünce mutlu oldum. Çocuklarıyla beraber gelen aileleri, yaş almışları, eski kitap meraklılarını, üniversite öğrencilerini... Dijital dünyanın etrafımızı sardığı bu dönemde böylesine kitap sevdalılarını, herkesi ve herkesimi görmek gerçekten de iyi geldi.

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Kitap kokuları arasında yazarlarla buluşmalar, stantları gezerek sayfaları karıştırmak, uzun süredir aradığın kitabı bulmak güzel olsa gerek.

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Fuar, bu yıl 21’inci yaşını kutluyor. “Onur konuğu” Prof. Dr. Kemal Sayar, “Uluslararası onur konuğu” Azerbaycanlı yazar Nizami Jafarov. Fuarın “Konuk ülkesi” ise Azerbaycan.

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Eylül Fuarcılık Ankara Kitap Fuarı Koordinatörü Remzi Çayır ile fuarda sohbet etme imkânı buldum.

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“Bu yıl daha büyük ilgi bekliyoruz” diye başladı söze. Şunları söyledi:

“Bu yıl ilk kez 800 yazar ağırlıyoruz. Bu çok büyük bir rakam. 400’e yakın yayın evi stant açtı. Sahaflar da var. Bin 500 imza günü, panel, konferans ve söyleşi gibi etkinlik düzenlenecek. Çok güzel kültürel bir atmosfer var.

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Bu yıl 600 bin ziyaretçi bekliyoruz. Tüm Ankaralıları ve kitapseverleri fuara davet ediyoruz.”

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21’inci Ankara Kitap Fuarı her gün 10.00-20.00 saatleri arasında açık. Hafta içi öğrenci, öğretmen ve engelliler için ücretsiz. 8 Aralık Pazar günü akşam 20.00’de sona erecek.

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Özellikle öğretmen ve eğitimcilerden ricam; çocukları bu güzel kitap buluşmasına mutlaka götürün.

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Başkentteki kitap sevdalılarına da tavsiyem; gidin, gezin, görün, alın ve okuyun...

Bu arada kitap fuarında en keyif aldığım yer sahafların olduğu bölüm oldu.

ŞEHRİN SESİ





Takip edenler bilirler... Radyo Trafik Ankara Yayın Müdürü Erol Tümtaş ile beraber Radyo Trafik Ankara’daki “Şehrin Sesi” programında Ankara’yı konuşuyoruz.

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Trafikten ulaşıma, altyapıdan çalışmalara, yapılanlardan yapılmayanlara, sorunlardan çözüm önerilerine kadar ne ararsanız var.

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Program yoğun ilgi görüyor... Kent sakinleri de bize mesajlarıyla ve telefon aramalarıyla eşlik ediyor.

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Ankara için yazmaya ve konuşmaya devam ederken, sizin de dile getirmek istedikleriniz var ise 88.4 Radyo Trafik Ankara’da “Şehrin Sesi”ne sizleri de bekliyoruz.

MAMAK METROSU İÇİN ŞARTNAMEDE NE DEĞİŞTİ?





Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı” olarak bilinen Mamak Metrosu için 15 Ocak 2024’te yapılan ilk ihaleyi “Yüksek teklif geldi” gerekçesiyle iptal etti. 22 Kasım’da da ikinci ihale yapıldı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, ikinci ihalenin ardından sosyal medyadan, “575 milyon Euro’ya razı olmadık, Ankaralıların hakkını savunduk. İhaleyi revize ettik, ikinci turda 187 milyon Euro daha az teklif aldık. Dikimevi-Natoyolu (Mamak Metrosu) hattı ihalesinde sağladığımız tasarruf, halkımızın parasını gözeten yönetim anlayışımızın en somut göstergesi. Ankara için şeffaf ve akılcı yönetim kazandırıyor” paylaşımını yaparak önceki ihaleye göre 187 milyon Euro daha az teklif geldiğini duyurdu.

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Belediyenin basın bülteninde de haber servis edilirken “Revize edilen şartlarla” denilerek şartname değişikliğinin detayları verilmedi.

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Herkes, ekonomik göstergeler bu kadar artarken doğal olarak “Ne oldu da rakam aşağıya düştü? Şartnamede ne değişti” sorusunu sordu.

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Sosyal medyadan Ankara’da toplu taşıma konusuna ilgisi ile takip ettiğim Ege Şanlı ise dikkat çeken bir iddiada bulundu:

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“187 milyon Euro daha az teklif aldınız çünkü yaptığınız revizyonla Mamak tren depo ve atölyesini, Mamak lastik teker aktarma merkezini iptal ettiniz ve bu sayede hattın yüzde 10’u kadar daha az ray kullanmış da oldunuz. Fiyat azalmasının km başına maliyetle alakası yok. Üzgünüm. Bunun sonucunu işletmede trenleri hiçbir zaman 3 dakikadan sık çalıştıramayınca ve Natoyolu kavşağı aktarmaların yükünü kaldırmayınca göreceksiniz ama sonra çok daha pahalıya gelecek. Bu sefer katlı kavşak yaparak da kurtaramayacaksınız. Tasarruf vizyon işidir.”

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Şimdi ABB’ye düşen iddialara yanıt vermektir. Şartnamedeki değişikliği açıklamaktır...