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Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar (ÖÇAV) üyesi olduğu belirtilen avukatlar sahneye çıkarak terör örgütü PKK’nın sloganı olarak bilinen “Jin, jiyan, azadi” ve “İstanbul sözleşmesi yaşatır” pankartı açarak sloganlar atıyor.

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Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu üyesi olduğu belirtilen avukatlar ise “Baroda terörist istemiyoruz” sloganlarıyla karşılık veriyor.

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Karşılıklı atışmanın ardından gerginliğin artması üzerine genel kurulda kavga çıkıyor.

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Ortalık savaş alanına dönüyor ve gruplar tekme tokat birbirine giriyor. Sandalyeler havada uçuşuyor.

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Görüntü, başkentin barosunun genel kurulundan çok bir parti kongresini andırıyor.

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Ne slogan atmak doğru ne de sandalyeli kavga... Ülkede hukuk sisteminin bir parçası olan ‘seçkin meslek grubu’ olarak tanımlanan bir grup avukatın arasında bunların yaşanması düşündürücü.

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Yaşananları izleyince avukatlar da bunu yaparsa haklarını savundukları vatandaşlar ne yapmaz dedim...

RESEPSİYON NOTLARI









Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ile birlikte Ankara’nın başkent oluşunun 101’inci yılı için bir resepsiyon verdi.

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Davetli olarak katıldığım resepsiyondan notlarım şöyle oldu:

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Geçen sene Sıhhiye’deki Başkanlık Konutu’nda gerçekleşen resepsiyon için bu yıl Gimat’taki bir otel tercih edilmişti.

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Bu yıl ilk kez seçilen ilçe belediye başkanlarının ilk 13 Ekim resepsiyonuydu. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç resepsiyonda görebildiğim başkanlardı.

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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gibi isimler yoktu.

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Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da yoktu. Öğrendim ki şehir dışındaki başka bir ödül programına katılacağı için gelememişti.

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Mansur Yavaş’ın uzun süre özel kalem müdürlüğünü yapan ve daha sonra milletvekili seçilen, en son sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündem olan Yüksel Arslan da resepsiyonda yoktu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ile CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer görebildiğim vekillerdi.

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Büyükelçilerin ve yabancı diplomatların ilgisi yoğundu. Programın sonunda seymen ekibi gösteri sundu. ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Gana’nın Ankara Büyükelçisi Nicholas Peter Andoh’un karşılıklı “Ankara havası” oynaması renkliydi. Bazı büyükelçiler ve katılımcılar da onlara eşlik edince renkli kare daha da büyüdü.

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Programa katılamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Valisi Vasip Şahin’in de telgrafları okundu.

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Gazetecilerin ve başkentteki sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin de resepsiyona ilgisi yüksekti.

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Mansur Yavaş, resepsiyonun sonuna doğru erken ayrıldı. Vedalaşırken, “Gitmem gereken üç tane düğün var” detayını paylaştı...

KENTE DAİR SOHBETLER

Hürriyet Gazetesi’nin başkent Ankara’ya özel sayfalarında artık, ‘KENT SOHBETLERİ’ ile de okurlarımızla buluşuyoruz. Kente dair sözü olan herkesin yer alacağı bu röportajları kaçırmayın derim.